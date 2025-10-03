ลุ้นเป้า 5 ดอลลาร์! XRP ทะยานหลังวาฬช้อน 370 ล้านเหรียญ
ราคา XRP ได้ทะยานทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ภายใน 24 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการเข้าสะสมเหรียญอย่างมหาศาลของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ซึ่งกว้านซื้อไปแล้วกว่า 370 ล้านโทเคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประกอบกับแรงซื้อจากฝั่งสถาบันที่เริ่มเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองเป้าหมายราคาถัดไปของ XRP ที่ระดับ 5 ดอลลาร์
วาฬสะสมมหาศาล สถาบันเริ่มเข้าซื้อ XRP เป็นสินทรัพย์สำรอง
สัญญาณการเข้าซื้อที่น่าจับตามาจากกลุ่มวาฬ โดยในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการสะสมเหรียญ XRP ไปแล้วกว่า 250 ล้านโทเคน และตามมาด้วยอีก 120 ล้านโทเคนในอีกสามวันถัดมา พฤติกรรมการสะสมครั้งใหญ่นี้ทำให้นักวิเคราะห์นึกถึงรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในรอบกระทิงปี 2017 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ราคา XRP จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในลักษณะพาราโบลา แม้ในตอนนั้นจะมีความลังเลในตลาด แต่สุดท้ายก็เกิดการแรลลี่ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งรูปแบบกราฟในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง
นอกเหนือจากแรงซื้อของวาฬแล้ว อีกปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งคือความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน โดยล่าสุด VivoPower International บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้ประกาศระดมทุนมูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนหนึ่งของเงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อเหรียญ XRP เข้ามาเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ในคลังของบริษัท (Treasury) ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างยิ่ง เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนเพียงไม่กี่แห่งที่กล้าดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกกับ Altcoin เช่นนี้ และการเคลื่อนไหวนี้ก็ยิ่งตอกย้ำสถานะของ XRP ในฐานะหนึ่งในเหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในสายตานักลงทุนสถาบัน
การตัดสินใจของ VivoPower สอดคล้องกับเทรนด์ที่กำลังมาแรงอย่าง Digital Asset Treasuries (DAT) ซึ่งคือการที่บริษัทต่างๆ เริ่มมองคริปโตเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์สำรองทางยุทธศาสตร์ คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin ก่อนหน้านี้ การยอมรับในระดับสถาบันนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ XRP ในฐานะสินทรัพย์ที่มีบทบาทสำคัญด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน, DeFi และล่าสุดคือการบริหารจัดการคลังขององค์กร
ขณะเดียวกัน ในอีกมุมหนึ่งของตลาดที่เน้นการเก็งกำไรสูงและขับเคลื่อนโดยชุมชน การลงทุนในเหรียญมีมดาวรุ่งที่น่าจับตามองก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกลยุทธ์การลงทุนในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบัน
วิเคราะห์ทางเทคนิค: เส้นทางราคา XRP สู่เป้าหมาย 5 ดอลลาร์?
ในมุมมองทางเทคนิค ราคา XRP ยังคงรักษาแนวรับสำคัญที่ 2.65 ดอลลาร์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับนี้ได้ แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น การที่ราคาสามารถทะลุแนวต้าน 3 ดอลลาร์ขึ้นมาได้ ถือเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งในด่านแรก
แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือ 3.40 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่อาจกระตุ้นให้เกิดการเร่งตัวของราคา หากสามารถผ่านไปได้ แนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ 3.65 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุระดับนี้ไปได้อีก ตลาดจะเข้าสู่ช่วง Price Discovery หรือการค้นหาราคาสูงสุดใหม่ โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ 4.50 ดอลลาร์ และอาจไปถึง 5 ดอลลาร์ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้และเกิดการย่อตัว แนวรับที่ต้องระวังคือ 2.60 ดอลลาร์ และ 2.48 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันตามลำดับ แต่ในขณะนี้ โมเมนตัมของตลาดยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจน โดยมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเข้ามาสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคา
