XRP vs ETH ศึกชิงบัลลังก์เหรียญคริปโตน่าลงทุนปี 2025 กำลังเดือด!
ในปี 2025 ราคา XRP อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับ Ethereum โดยลดลงราว 50% นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ล่าสุดนักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการคริปโตมองว่า XRP อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการกลับมาครั้งใหญ่ และอาจปิดปีได้แข็งแกร่งกว่า ETH ก็เป็นได้ คำถามคือ Ripple จะเดินเกมอย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้?
ในรายงานล่าสุดของ CryptoBull นักวิเคราะห์ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่น่าสนใจ โดยระบุว่าแม้ Ethereum อาจมีแนวโน้มพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง แต่ XRP ก็อาจไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และยังมีปัจจัยที่พร้อมหนุนให้ราคาฟื้นตัวเช่นกัน
สัญญาณการฟื้นตัวของ XRP เริ่มชัดเจน
หลังเหตุการณ์ “คริปโตแครช” เมื่อเดือนตุลาคม ความสนใจใน XRP ลดลงในหมู่นักลงทุน แต่จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณ XRP ที่อยู่บนกระดานเทรดลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ากลุ่มวาฬกำลังสะสมเหรียญเพื่อเตรียมรับรอบกระทิงครั้งใหม่ นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า XRP ยังเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับโอกาสในการรีบาวด์ของเหรียญอื่นในตลาด
CryptoBull วิเคราะห์กราฟราคา XRP เทียบกับ ETH บนกรอบรายสัปดาห์ ซึ่งคล้ายกับรูปแบบการเบรกเอาท์ใหญ่ในปี 2018 ที่ทำให้ XRP ทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $3.84 ก่อนจะร่วงลงอย่างหนัก แต่ในช่วงปลายปีนั้น XRP กลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง ปัจจุบันเขามองเห็นสัญญาณทางเทคนิคที่ใกล้เคียงกัน
หาก Ethereum พุ่งขึ้นจริงตามคาด XRP ก็อาจสามารถแซงกลับมาได้ โดยเฉพาะหลังจาก ETH พุ่งกว่า 200% จากระดับ $1,400 ตั้งแต่เดือนเมษายน หาก XRP เดินเกมถูกจังหวะ มันอาจปิดปีด้วยการสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า $5 ก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ เดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนที่มักหนุนตลาดคริปโตเสมอ โดยข้อมูลจาก Coinglass เผยว่า Bitcoin มีค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นราว 46% ส่วน Ethereum เฉลี่ยอยู่ที่ 7.88%
แนวโน้ม XRP ในเดือนพฤศจิกายน: จุดกลับตัวหรือแค่พักฐาน?
ปัจจุบัน XRP ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับเดิมจากวันก่อน แม้ตลาดโดยรวมจะอ่อนตัว ซึ่งราคากำลังเกาะแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันบริเวณ $2.62 แต่ยังไม่สามารถทะลุขึ้นเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง หากเบรกขึ้นสำเร็จ จะเป็นสัญญาณบวกของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ในเดือนพฤศจิกายน
อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากกราฟเทคนิคเริ่มส่งแรงหนุนให้ฝั่งกระทิงกลับมาคุมเกมอีกครั้ง RSI ของ XRP ยังอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 ซึ่งสื่อถึงแรงซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่นักลงทุนบางส่วนยังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบฟื้นตัวสำคัญ แม้ตอนนี้จะยังมีความเสี่ยงจากการกลับตัวของเทรนด์
ภาพรวม: XRP ยังไม่หมดแรง แม้ ETH นำหน้า
แม้ตลาดคริปโตยังอยู่ในภาวะไม่แน่นอน แต่ทั้ง XRP สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เมื่อ XRP พยายามฟื้นจากแรงขาย หากกระแสตลาดกลับมาเป็นขาขึ้น เหรียญ Altcoin ชั้นนำนี้อาจเป็นผู้เล่นหลักที่สร้างสีสันให้วงการคริปโตในปีหน้าอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า XRP วอลุ่มจะพุ่ง แต่กราฟยังน่าเป็นห่วง นักลงทุนจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงปลายปีนี้
แม้บางคนจะคาดว่า XRP อาจพุ่งถึง $1,000 หรือ $10,000 ได้ แต่ในทางปฏิบัติด้วยอุปทานในปัจจุบัน ราคาที่เป็นไปได้อยู่ในช่วง $10–$30 เท่านั้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็นับว่าเป็นสัญญาณของรอบตลาดกระทิงที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต ดังนั้น นักลงทุนบางส่วนจึงยังคงจับตา เหรียญ Altcoin ตัวอื่นๆ ที่อาจให้ผลตอบแทนดีกว่า XRP ในรอบกระทิงถัดไป
Pepenode เกมขุดคริปโตแนวใหม่ที่มาแรง
อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังได้รับความสนใจคือ Pepenode ($PEPENODE) ซึ่งเป็นเกมแนว “crypto mining” ที่ผสมผสานการเล่นเกมกับการสร้างรายได้แบบ passive income ผู้เล่นสามารถวางตัวขุดในโลกเสมือนเพื่อสะสมรางวัล และนำเหรียญไปขายหรืออัปเกรดพื้นที่ขุดให้มีพลังมากขึ้น
สิ่งที่ทำให้ Pepenode แตกต่างคือระบบเล่นง่าย เข้าใจเร็ว และออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่เข้าร่วมตั้งแต่ต้น ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งสะสมรางวัลได้มากกว่า ปัจจุบันโทเคน $PEPENODE เปิดขายในรอบ presale ด้วยราคาคงที่ และที่สำคัญคือ PEPENODE ระดมทุนใกล้ถึง $2 ล้านแล้ว ในช่วงเวลาอันสั้น แสดงถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพของโปรเจกต์นี้
ด้วยคอนเซ็ปต์ “เล่นเพื่อขุด–ขุดเพื่อเติบโต” Pepenode ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนในตลาดเกมคริปโตปีหน้า การเข้าร่วม presale ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อได้ในราคาต่ำ ก่อนที่เกมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจกลายเป็นโอกาสทองของผู้ที่มองหาโปรเจกต์ใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในรอบกระทิงปี 2025
