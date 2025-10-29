BTC $113,520.22 -2.08%
บิทคอยน์

แรงซื้อทะลัก! XRP วอลุ่มพุ่ง 47% แต่กราฟยังน่าห่วง

XRP
อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ XRP ส่องแสงบนพื้นผิวสะท้อนที่มีกราฟการเงินสูงขึ้น 29-10-2025

ราคาเหรียญ XRP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม สัญญาณทางเทคนิคกลับส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงในการพักตัวระยะสั้น ทำให้นักลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้ว่าราคา XRP จะได้รับแรงหนุน แต่แนวต้านสำคัญยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญ

วิเคราะห์ราคา XRP วอลุ่มพุ่ง 47% สัญญาณจากสถาบัน?

ตามรายงานล่าสุด ราคา XRP ขยับขึ้น 0.60% มาอยู่ที่ 2.623 ดอลลาร์ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) พุ่งสูงขึ้นกว่า 47% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของวอลุ่มอย่างกะทันหันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาสะสมเหรียญ แม้จะยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนสำหรับการพุ่งทะยานของราคา

ตลอดช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ราคาเหรียญ XRP มีความเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ประมาณ 0.11 ดอลลาร์ โดยแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 2.62 ถึง 2.64 ดอลลาร์ ข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีการบันทึกปริมาณการซื้อขายสูงสุดถึง 167.3 ล้านโทเคน (สูงกว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงถึง 140%) ในช่วงที่ราคาพยายามจะทะลุแนวต้านที่ 2.68 ดอลลาร์แต่ไม่สำเร็จ ซึ่งพฤติกรรมราคานี้สะท้อนให้เห็นถึงการสะสมพลังอย่างมีการควบคุมมากกว่าการวิ่งขึ้นของราคาอย่างเต็มรูปแบบ

เจาะกราฟเทคนิค XRP แนวรับ-แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา

ในเชิงเทคนิค การที่ราคา XRP ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 2.68 ดอลลาร์ไปได้ เป็นการยืนยันว่าแนวต้านดังกล่าวยังคงแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน โซนแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 2.60 ดอลลาร์ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงขายได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์บางตัว เช่น TD Sequential ได้เริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงความน่าจะเป็นที่ราคาจะพักตัวในระยะสั้น

โครงสร้างของกราฟราคา XRP ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในกรอบสะสมพลัง (Consolidation) ระหว่าง 2.60 ถึง 2.67 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนถึงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับนักเทรด สิ่งที่ต้องจับตามองคือ ราคา XRP จะสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่โซน 2.60-2.63 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากราคาสามารถปิดเหนือ 2.65 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเป็นขาขึ้น และเปิดเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 2.70-2.90 ดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม หากราคาทะลุแนวรับที่ 2.60 ดอลลาร์ลงไป อาจทำให้เกิดการทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2.55 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น

จากความผันผวนของตลาดคริปโตในปัจจุบัน ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่ามี เหรียญอะไรน่าลงทุนบ้างในสถานการณ์เช่นนี้

