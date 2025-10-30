BTC $110,517.28 -1.99%
ETH $3,916.23 -1.84%
SOL $194.94 0.14%
PEPE $0.0000070 1.23%
SHIB $0.000010 0.70%
BNB $1,110.59 0.28%
DOGE $0.19 -0.21%
XRP $2.58 -1.41%
Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

มิติใหม่เกมขุดเหรียญ! PEPENODE ระดมทุนเฉียด $2 ล้าน

Pepenode
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
PEPENODE เปิดตัวเกมขุดเหรียญใหม่ ระดมทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ 29-10-2025

วงการคริปโตกำลังจับตาโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า PEPENODE ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ด้วยคอนเซปต์ “Mine-to-Earn” ที่เปลี่ยนการขุดเหรียญให้กลายเป็นเกมบนเบราว์เซอร์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ราคาแพง

โปรเจกต์นี้กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงพรีเซล โดยระดมทุนไปได้ใกล้ถึง 2 ล้านดอลลาร์แล้ว ทำให้เกิดคำถามว่านี่อาจเป็นเหรียญใหม่ตัวต่อไปที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือไม่!?

เยี่ยมชม Pepenode.io

PEPENODE พลิกโฉมการขุดเหรียญสู่ยุคใหม่

PEPENODE เปิดตัวเกมขุดเหรียญใหม่ ระดมทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ 29-10-2025

ในอดีต การขุดเหรียญคริปโตถูกผูกขาดโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฟาร์มเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์มูลค่ามหาศาล ทำให้ผู้ใช้งานรายย่อยแทบไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม แต่ PEPENODE ได้เข้ามาเปลี่ยนภาพเดิม ๆ นี้โดยสิ้นเชิง ด้วยการนำเสนอเกมขุดเหรียญเสมือนจริงผ่านเบราว์เซอร์

ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของ “Meme Nodes” และสร้างเหมืองเสมือนจริงของตัวเองเพื่อจำลองกระบวนการขุดเหรียญได้โดยไม่ต้องใช้พลังการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์จริงเลยแม้แต่น้อย

ผู้เล่นจะต้องใช้โทเคน PEPENODE ในการซื้อไอเทมต่าง ๆ ภายในเกม และยังสามารถอัปเกรดหรือรวม Nodes เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรางวัลให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้การขุดเหรียญเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

เจาะลึกระบบรางวัล: ขุดเหรียญ PEPENODE รับ PEPE และ FARTCOIN

PEPENODE เปิดตัวเกมขุดเหรียญใหม่ที่น่าตื่นเต้น 29-10-2025

แม้ว่า PEPENODE จะเป็นโทเคนหลักที่ใช้เป็นรางวัลในระบบนิเวศ แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ผู้เล่นที่มีกำลังขุดสูงจะเริ่มได้รับรางวัลเป็นเหรียญมีมยอดนิยมอื่น ๆ ด้วย เช่น PEPE และ FARTCOIN ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและแรงจูงใจให้กับผู้เล่น

นอกจากนี้ PEPENODE ยังออกแบบระบบแรงจูงใจแบบขั้นบันไดเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมในช่วงแรก โดยผู้ที่ลงทุนก่อนจะได้รับ Nodes ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า

นอกจากนี้ยังมีระบบกระดานผู้นำ (Leaderboards) ที่ผู้เล่นสามารถแข่งขันเพื่อชิงอันดับสูงสุดและรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมได้อีกด้วย

แรงดึงดูดนักลงทุน: ระบบการ Stake ที่มี APY สูงสุด 671% และ Presale สุดร้อนแรง

PEPENODE เปิดตัวเกมขุดเหรียญใหม่ ระดมทุนได้เกือบ 2 ล้านดอลลาร์ 29-10-2025

นอกเหนือจากเกมขุดเหรียญแล้ว PEPENODE ยังดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทนจากการ Stake ที่สูงถึง 671% ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนนี้จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบสำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจเข้าร่วมก่อนใคร

ความร้อนแรงของโปรเจกต์สะท้อนผ่านยอดพรีเซลที่ใกล้แตะ 2 ล้านดอลลาร์ โดยราคาโทเคน PEPENODE จะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วันตลอดการขายช่วงพรีเซล ทำให้ทั้งเกมเมอร์ ผู้ที่สนใจการขุดเหรียญ และนักเทรดต่างมองว่า PEPENODE เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในขณะนี้

มุมมองนักวิเคราะห์: PEPENODE อาจเปลี่ยนโลกเหรียญมีมตลอดไป

PEPENODE ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์คริปโตหลายคน เช่น KIFS Crypto ยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามเกือบ 70,000 คน ซึ่งเชื่อว่าแนวทางการขุดเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์ของ PEPENODE “อาจเปลี่ยนแปลงวงการเหรียญมีมไปตลอดกาล”

ด้วยคอนเซปต์ “Mine-to-Earn” ที่สร้างสรรค์ ระบบ Tokenomics ที่ออกแบบมาอย่างดี และผลตอบแทนจากการ Staking ที่น่าดึงดูด ทำให้ PEPENODE กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนรายย่อย วาฬ และผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตอย่างรวดเร็ว และถูกยกให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา PEPENODE เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ PEPENODE ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

PEPENODE
+12%
$1,984,816.90 Raised so far
$0.001004 → $0.0011227

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

เยี่ยมชม Pepenode.io

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,979,234,283,108
4.19
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Ethereum
ตลาดเมิน! Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวลง 3% แม้ Fed ลดดอกเบี้ย 0.25%
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-30 01:58:13
XRP ข่าวล่าสุด
แรงซื้อทะลัก! XRP วอลุ่มพุ่ง 47% แต่กราฟยังน่าห่วง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-29 19:19:22
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า