BTC $110,365.55 0.65%
ETH $3,876.83 0.38%
SOL $185.34 -0.83%
PEPE $0.0000066 2.15%
SHIB $0.000010 1.81%
DOGE $0.18 0.67%
XRP $2.50 -0.31%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

XRP’de Ralli Sinyali Güçleniyor: Borsa Rezervleri Eridi, ETF Umudu Zirvede!

XRP
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

XRP’de Ralli Sinyali Güçleniyor: Borsa Rezervleri Eridi, ETF Umudu Zirvede!

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant verilerine göre, desteklenen tüm kripto para borsalarında tutulan XRP miktarında son 24 saatte dikkat çekici bir düşüş gözlendi.

Kasım ayında beklenen bir ralli öncesinde piyasa beklentisi artarken, XRP borsa rezervleri son 24 saatte %0,21 oranında azaldı.

Borsalardaki rezervlerdeki bu düşüş, yatırımcılar arasında alım aktivitesinin arttığına işaret ederken, yükseliş eğilimi özellikle ilk spot XRP Borsa Yatırım Fonu (ETF) beklentileriyle körükleniyor. Bu ETF’in 13 Kasım’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Genel olarak, borsalara taşınan token sayısının dramatik bir şekilde artması, genellikle yaklaşan bir volatiliteye işaret eder. Ancak bu kez durum tersine; rezervlerdeki düşüş, yatırımcı güvenini artırarak büyük bir ralli umutlarını yeşertiyor.

Borsa rezervlerinin azalması, yatırımcıların XRP varlıklarını borsalardan uzaklaştırdığını gösteriyor. Bu durum, ya uzun vadeli birikim için ya da ilk spot XRP ETF’inin piyasaya sürülmesinden önce kurumsal tahsisat için yapılan hazırlıklara yoruluyor.

Sektörün önde gelen ETF analisti Eric Balchunas, dün saygın yatırım firması CanaryFunds’ın spot XRP ETF’i için güncellenmiş S-1 başvurusunu yaptığını duyurdu. Bu adım, erteleme olasılığını ortadan kaldırarak Canary XRP ETF’inin 13 Kasım’daki fiili lansman tarihini kesinleştirmiş oldu.

XRP ETF lansmanına yönelik iyimserlik uzun süredir devam etse de, düşen rezerv hacmi varlığın Kasım ayındaki fiyat performansına olan güvenin arttığını gösteriyor.

Trader’lar, ETF’in ticarete başlamasıyla birlikte talebin hızla artmasını bekliyor. Düşen bakiye, genellikle satış baskısının azaldığına işaret ederken, Canary, Bitwise ve diğer fonlardan beklenen spot XRP ETF potansiyeli, şimdiden kripto piyasasında büyük bir iyimserlik yarattı.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
XRP Fiyat Tahmini: 1 Milyar XRP'nin Kilidi Açılıyor, ETF Umudu Piyasayı Tutabilir mi?
2025-11-01 18:30:00
XRP’de Ralli Sinyali Güçleniyor: Borsa Rezervleri Eridi, ETF Umudu Zirvede!
2025-11-01 16:00:00
Robert Kiyosaki Uyardı: Kasım’da Finansal Çöküş Geliyor, Bitcoin ve Ethereum Alın!
2025-11-01 12:48:39
Amerikan Fast Food Zinciri Steak‘n Shake Bitcoin Hazinesi Kurdu
2025-11-01 15:00:00
MEXC, Ünlü Kripto Balinasının 3 Milyon Dolarını Dondurduğu İçin Özür Diledi
2025-11-01 14:00:00
Claude AI'dan Bomba Kripto Tahmini: XRP, SUI ve AAVE 10 Kat Artabilir!
2025-11-01 12:35:00
Kripto Para Borsası Thodex'in Kurucusu Cezaevinde Ölü Bulundu
2025-11-01 11:14:06
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Fiyat Tahminleri
XRP Fiyat Tahmini: 1 Milyar XRP’nin Kilidi Açılıyor, ETF Umudu Piyasayı Tutabilir mi?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-11-01 18:30:00
Fiyat Tahminleri
Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Kritik Seviyede Sıkıştı – 5.000 Dolar Yolu Açılıyor mu?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-11-01 17:15:00
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi