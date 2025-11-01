XRP’de Ralli Sinyali Güçleniyor: Borsa Rezervleri Eridi, ETF Umudu Zirvede!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant verilerine göre, desteklenen tüm kripto para borsalarında tutulan XRP miktarında son 24 saatte dikkat çekici bir düşüş gözlendi.

Kasım ayında beklenen bir ralli öncesinde piyasa beklentisi artarken, XRP borsa rezervleri son 24 saatte %0,21 oranında azaldı.

Borsalardaki rezervlerdeki bu düşüş, yatırımcılar arasında alım aktivitesinin arttığına işaret ederken, yükseliş eğilimi özellikle ilk spot XRP Borsa Yatırım Fonu (ETF) beklentileriyle körükleniyor. Bu ETF’in 13 Kasım’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Genel olarak, borsalara taşınan token sayısının dramatik bir şekilde artması, genellikle yaklaşan bir volatiliteye işaret eder. Ancak bu kez durum tersine; rezervlerdeki düşüş, yatırımcı güvenini artırarak büyük bir ralli umutlarını yeşertiyor.

Borsa rezervlerinin azalması, yatırımcıların XRP varlıklarını borsalardan uzaklaştırdığını gösteriyor. Bu durum, ya uzun vadeli birikim için ya da ilk spot XRP ETF’inin piyasaya sürülmesinden önce kurumsal tahsisat için yapılan hazırlıklara yoruluyor.

Sektörün önde gelen ETF analisti Eric Balchunas, dün saygın yatırım firması CanaryFunds’ın spot XRP ETF’i için güncellenmiş S-1 başvurusunu yaptığını duyurdu. Bu adım, erteleme olasılığını ortadan kaldırarak Canary XRP ETF’inin 13 Kasım’daki fiili lansman tarihini kesinleştirmiş oldu.

Interesting.. Altho XRP docs didn’t have the same comments back-and-forth with the SEC that Solana had. That was one reason issuers was felt they were ready. But hey, worth a try I guess. https://t.co/SqaQx6kuiA — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 30, 2025

XRP ETF lansmanına yönelik iyimserlik uzun süredir devam etse de, düşen rezerv hacmi varlığın Kasım ayındaki fiyat performansına olan güvenin arttığını gösteriyor.

Trader’lar, ETF’in ticarete başlamasıyla birlikte talebin hızla artmasını bekliyor. Düşen bakiye, genellikle satış baskısının azaldığına işaret ederken, Canary, Bitwise ve diğer fonlardan beklenen spot XRP ETF potansiyeli, şimdiden kripto piyasasında büyük bir iyimserlik yarattı.