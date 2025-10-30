XRP ถึงทางแยก! ลุ้นพุ่งทะลุ $3.3 หรือดิ่งสู่แนวรับ $2.5
ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณโซนราคาที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยล่าสุดแกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับ $2.60 ซึ่งเป็นโซน Fibonacci ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจับตามองอย่างใกล้ชิด สถานการณ์ปัจจุบันทำให้นักลงทุนตกอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกระหว่างสองทาง คือการ “พุ่งทะยาน” (moonshot) ทำกำไรครั้งใหญ่ หรือการ “ดิ่งเหว” (crash) กลับไปสู่แนวรับสำคัญ สถานการณ์ของ XRP ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อมีทั้งสัญญาณบวกจากกราฟทางเทคนิคที่ชี้ถึงโอกาสในการเติบโต และปัจจัยลบจากข่าวพื้นฐานที่อาจสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ปัจจัยลบกดดันราคา XRP: Western Union เลือก Solana และสัญญาณขายทางเทคนิค
ข่าวใหญ่ที่สร้างแรงกดดันให้กับราคา XRP คือการประกาศล่าสุดจาก Western Union บริษัทโอนเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่ตัดสินใจเลือกใช้บล็อกเชนของ Solana สำหรับการชำระเงิน แทนที่จะเป็น Ripple ทั้งที่ Western Union ได้ใช้เวลาหลายปีในการทดสอบเทคโนโลยีของ Ripple และเคยทดลองใช้ XRP สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนมาตั้งแต่ปี 2015
Devin McGranahan, CEO ของ Western Union, กล่าวว่าหลังจากพิจารณาปัจจัยทุกด้าน ทั้งความเร็ว, ต้นทุน, และความน่าเชื่อถือ ผลปรากฏว่า “มีเพียงเชนเดียวที่โดดเด่นที่สุด นั่นคือ Solana” การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการสั่นคลอนเรื่องเล่าหลักของ XRP ที่วางตำแหน่งตัวเองเป็นบล็อกเชนสำหรับสถาบันการเงินมาโดยตลอด และอาจทำให้นักลงทุนบางส่วนต้องกลับมาทบทวนมุมมองที่มีต่อเหรียญนี้
ยิ่งไปกว่านั้น สัญญาณทางเทคนิคจากอินดิเคเตอร์ Tom DeMark (TD) Sequential ซึ่งมีความแม่นยำในการจับสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคา XRP ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ก็กำลังส่ง ‘สัญญาณขาย’ ออกมา ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันฝั่งหมีให้กับสถานการณ์ปัจจุบันของ XRP
วิเคราะห์กราฟ XRP: ยังมีหวังลุ้นทะยาน 12% สู่เป้าหมาย $3.32
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในมุมมองทางเทคนิค กราฟราคา XRP/USD ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงยังคงแสดงให้เห็นภาพที่เป็นบวก โดยราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้น (Ascending Channel) อย่างชัดเจน นับตั้งแต่การฟื้นตัวอย่างรุนแรงจากจุดต่ำสุดที่ประมาณ $2.15 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา
แม้ว่าในระยะสั้นจะมีการก่อตัวของรูปแบบ Rising Wedge ใกล้กับขอบบนของช่องสัญญาณ ซึ่งโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อาจอ่อนแรงลง แต่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ที่ระดับ 60.39 ซึ่งอยู่ในโซนที่เป็นกลางถึงค่อนข้างดี (neutral-to-bullish) และยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) ทำให้ยังมีพื้นที่ให้ราคา XRP ปรับตัวขึ้นได้อีกหากมีแรงซื้อเข้ามา
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากการที่ ราคา XRP ขยับขึ้นจากแรงซื้อสถาบัน ซึ่งช่วยผลักดันปริมาณการซื้อขายให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงเตือนให้จับตาแนวต้านสำคัญเพื่อยืนยันการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน
นักวิเคราะห์มองว่า หากราคา XRP สามารถทะลุแนวต้านสำคัญและเปลี่ยนให้เป็นแนวรับได้สำเร็จ มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ระดับ $3.3245 ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 12.27% จากระดับราคาปัจจุบัน ถือเป็นเป้าหมายที่น่าจับตาสำหรับฝั่งกระทิง
