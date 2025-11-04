ลุ้นระทึก! ราคา XRP ร่วงหนัก นักวิเคราะห์เตือนอาจดิ่งต่ำกว่า $2
ราคา XRP กำลังเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก หลังมูลค่าร่วงลงเกือบ 20% ในเดือนที่ผ่านมา ส่งสัญญาณว่าช่วงขาขึ้นอาจสิ้นสุดลงแล้ว จากที่เคยถูกคาดการณ์ว่าจะพุ่งไปทดสอบระดับ $4 ตอนนี้กลับมีความเสี่ยงที่จะดิ่งลงไปต่ำกว่า $2 ท่ามกลางมุมมองตลาดที่เป็นลบและแรงขายที่เพิ่มขึ้นจากเทรดเดอร์
เจาะลึกสาเหตุ ราคา XRP ปรับฐานหนักและแนวโน้มในอนาคต
เหรียญ XRP ของ Ripple ได้สูญเสียมูลค่าไปเกือบ 20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับฐานครั้งสำคัญหลังจากช่วงขาขึ้นก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์นี้เป็นเพียง “ช่วงพักตัว (cooling phase)” มากกว่าการล่มสลาย แต่ความไม่แน่นอนก็ทำให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูง ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2.35 ซึ่งลดลงประมาณ 6% จากวันก่อนหน้า
ข้อมูลจาก Wallet Investor คาดการณ์ว่า ราคา XRP อาจอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยมีเป้าหมายที่ระดับ $2.2 ซึ่งคิดเป็นการลดลงอีกประมาณ 8% จากระดับปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ $2.07 ซึ่งหากหลุดแนวรับนี้ไป อาจเกิดการเทขายระลอกใหญ่ (liquidations) ที่จะยิ่งกดดันราคาให้ลดลงไปอีก
จับตาทิศทางเงินทุน ราคา XRP จะฟื้นตัวเมื่อไหร่?
ปัจจัยสำคัญที่กดดัน ราคา XRP ในตอนนี้คือการที่เงินทุนเริ่มไหลออกจากเหรียญไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีกระแสดีกว่า เช่น Solana (SOL), BNB และ Bitcoin (BTC) ทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มมองหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ตัวอื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ทำให้ XRP สูญเสียแรงผลักดันในระยะสั้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูล On-chain ล่าสุดกลับแสดงสัญญาณที่น่าสนใจ โดยพบว่าปริมาณ XRP บนกระดานเทรดลดลง ซึ่งอาจสะท้อนถึงแรงถือครองที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับกระแสเงินทุนที่ไหลออก นักวิเคราะห์หลายคนจึงแนะนำให้นักลงทุน “อดทนรอ” จนกว่ากราฟจะสร้างฐานราคาที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจเข้าลงทุนอีกครั้ง
สำหรับจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจอาจอยู่ในช่วง $2.0 ถึง $2.2 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มระยะยาวของ XRP จะยังคงผูกอยู่กับการนำเทคโนโลยีของ Ripple ไปใช้งานจริง รวมถึงความเป็นไปได้ของการเปิดตัวกองทุน ETF ในอนาคต ถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าXRP ETF อาจเปิดตัวในไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวก แต่ในสภาวะตลาดปัจจุบัน การใช้ความอดทนและรอจังหวะที่เหมาะสมอาจเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับนักลงทุน
MAXI มาแรง! ระดมทุนแตะ 2.8 ล้านดอลลาร์ ชู APY สูงถึง 250%
ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ Maxi Doge สามารถระดมทุนในช่วง Presale ไปได้แล้วกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและระดับ Whales ที่มองว่านี่อาจเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ จุดเด่นที่ดึงดูดนักลงทุนคือผลตอบแทนจากการ Stake ที่สูงถึง 150-250% APY หรือมากกว่าในช่วงแรก ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ผู้คนเข้าร่วม เหรียญ Presale ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับทั้งราคาที่ต่ำและผลตอบแทนที่งอกเงยทันที
ด้วยเหตุนี้ Maxi Doge จึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเหรียญ Presale ที่มีอนาคตสดใสที่นักลงทุนสายเก็งกำไรกำลังให้ความสนใจ แม้จะเป็น Meme coin แต่ Maxi Doge มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน โดยเตรียมจับมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading เพื่อเพิ่ม Use Case จริง ซึ่งแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปและทำให้โปรเจกต์นี้น่าสนใจในฐานะ Altcoin ที่มีอนาคต
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการภาพรวม Maxi Doge สามารถศึกษาจาก บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน เพื่อเห็นโอกาสและความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram
เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge