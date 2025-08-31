ยังได้ลุ้น! นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มุ่งสู่ $256,000 ภายในปี 2025
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่ราคา Bitcoin ปรับฐานลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มกังวลว่าวัฏจักรขาขึ้นอาจสิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คริปโตรายหนึ่งได้ออกมาให้มุมมองที่สวนกระแส โดยคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin ไม่เพียงแต่จะฟื้นตัว แต่ยังมีโอกาสพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายราคาสูงถึง $256,000 ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นการจุดประกายความหวังให้กับตลาดอีกครั้ง
มุมมองเชิงบวกนี้ไม่ได้มาจากนักวิเคราะห์เพียงคนเดียว แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจเช่นกัน โดยล่าสุด Eric Trump เชื่อว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งสูงขึ้นไปถึง 1 ล้านดอลลาร์ได้
เจาะลึกคำทำนาย! Bitcoin จะไปถึง $256,000 ได้อย่างไร?
Frank Fetter นักวิเคราะห์คริปโตบนแพลตฟอร์ม X ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคาที่น่าตื่นเต้น โดยชี้ว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ $256,000 ในวัฏจักรขาขึ้นรอบนี้ การวิเคราะห์ดังกล่าวอ้างอิงจากโมเดล ‘Bitcoin Index Performance Since Cycle Low’ ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามประสิทธิภาพราคาของ BTC ในแต่ละรอบวัฏจักร 4 ปี
ข้อมูลจากโมเดลนี้ชี้ให้เห็นว่า ในอดีต 2 รอบที่ผ่านมา (ปี 2015-2018 และ 2018-2022) ราคา Bitcoin มักจะทำจุดสูงสุดของรอบประมาณ 1,100 วันหลังจากแตะจุดต่ำสุดของรอบนั้นๆ ซึ่ง Fetter เชื่อว่าวัฏจักรปัจจุบันยังดำเนินไปไม่ถึงจุดสูงสุด และยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมาก
วิเคราะห์วัฏจักร 4 ปี: กุญแจสำคัญสู่ราคา BTC ในอนาคต
เมื่อพิจารณาข้อมูลในอดีต วัฏจักรรอบปี 2015-2018 ทำให้ราคา Bitcoin เติบโตขึ้นถึง 110 เท่า ในขณะที่รอบปี 2018-2022 เติบโตขึ้น 21 เท่า สำหรับรอบปัจจุบัน ราคาได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 7 เท่าจากจุดต่ำสุด ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่ายังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดของรอบขาขึ้น
Fetter ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการเติบโต (fractal) ของรอบปี 2018-2022 ซึ่งหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย และ Bitcoin สามารถเติบโตได้ 16 เท่าจากจุดต่ำสุดของรอบนี้ ก็จะทำให้ราคาพุ่งไปถึงเป้าหมายที่ $256,000 ได้สำเร็จ โดยกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้คือภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2025 ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเติบโตจากราคาปัจจุบันอีกเกือบ 140% ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามองอนาคตของ Bitcoin อย่างใกล้ชิด
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว สถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง JPMorgan ก็มองเห็นศักยภาพของ Bitcoin เช่นกัน โดยมีรายงานว่า JPMorgan ชี้ว่า Bitcoin ยังมีมูลค่าต่ำกว่าจริง และให้ความสนใจกับบทบาทของโซลูชัน Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่น่าจับตา
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสเกาะกระแสการพุ่งขึ้นของ Bitcoin โปรเจกต์ที่ช่วยเสริมความสามารถให้ Bitcoin อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ
Bitcoin Hyper คือโซลูชัน Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มรูปแบบ แก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของเครือข่าย Bitcoin ดั้งเดิม
ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่าแก๊สต่ำ ทำให้เป็นที่น่าจับตาในฐานะ **เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ที่อาจเติบโตไปพร้อมกับกระแส Altcoin Season และการทำ ATH ของ Bitcoin
และจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยสามารถ เจาะลึกว่า Bitcoin Hyper น่าเชื่อถือหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ยอดระดมทุน Presale ที่พุ่งแตะ 12.9 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อมีนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) เข้าซื้อกว่า $150,000 ในวันเดียว ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นหนึ่งในโครงการที่นักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสเติบโตได้ถึง 100x ในตลาดกระทิงรอบนี้ ศึกษาวิธี ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ได้แล้ว ก่อนที่จะสายเกินไป!ไปยังเพจ BTC Hyper
