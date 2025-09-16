วอลล์สตรีทจ่อเพิ่มการถือครอง Bitcoin ครั้งใหญ่! ดัน Bitcoin กลับมามีลุ้นทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง
Jordi Visser ผู้คร่ำหวอดจากวอลล์สตรีทเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ในช่อง youtube ของ Anthony Pompliano ว่า สถาบันการเงินดั้งเดิมของสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Bitcoin ภายในสิ้นปีนี้ โดยคาดว่าความต้องการจะเร่งตัวในไตรมาส 4 ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเริ่มจัดพอร์ตเพื่อเตรียมรับปี 2025 บางรายอาจปรับพอร์ตเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจโยกเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้าสู่ BTC สะท้อนการเปลี่ยนมุมมองต่อสินทรัพย์ดิจิทัลจากสถาบันการเงินดั้งเดิม
ผลสำรวจร่วมระหว่าง Coinbase และ EY-Parthenon พบว่า นักลงทุนสถาบันกว่า 83% มีแผนเพิ่มการลงทุนในคริปโต และกว่า 59% ตั้งใจจัดสรรเกิน 5% ของสินทรัพย์รวมเข้าสู่ตลาดคริปโต ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่ขยายตัวในวงกว้าง และสะท้อนถึงการมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก
ETF และการเข้าซื้อจากบริษัทใหญ่หนุนตลาด
แม้แผนของผู้จัดการกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้จากกฎระเบียบ ความผันผวนของตลาด หรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค แต่สัญญาณรวมยังคงเป็นบวก โดยเฉพาะเมื่อ Spot Bitcoin ETF กลายเป็นประตูสำคัญให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้น ปีนี้กองทุน ETF ดึงเงินไหลเข้าสุทธิรายวันสูงสุดถึง 642 ล้านดอลลาร์ และมียอดสะสมกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมแตะ 153,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นแรงซื้อที่มั่นคง
นอกจากนี้ บริษัทมหาชนและเอกชนหลายแห่งยังถือครอง BTC ในงบการเงินรวมมูลค่าราว 112 พันล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น Strategy ภายใต้การนำของ Michael Saylor ยังคงทยอยเข้าซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อจากภาคเอกชนไม่เพียงสร้างข่าวใหญ่ แต่ยังเพิ่มแรงกดดันเชิงบวกต่อความต้องการของตลาดโดยรวม และในช่วงที่ Bitcoin มีลุ้นกลับตัวเมื่อ Fed ลดดอกเบี้ย กระแสความต้องการเหล่านี้อาจยิ่งทวีความร้อนแรง
ปลายปีคือจุดโฟกัสสำคัญของตลาด
จากรายงานและผลสำรวจต่างๆ ปลายไตรมาส 4 ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจับตา หากสถาบันเดินหน้าเข้าซื้อตามที่วางแผนไว้ Bitcoin อาจได้รับแรงหนุนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดอกเบี้ย หรือปัญหาสภาพคล่องที่อาจสะกัดแรงซื้อได้
แต่หากกระแสเงินลงทุนจากภาคสถาบันเกิดขึ้นจริง ตลาดอาจได้เห็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ ล่าสุด Bitcoin พุ่งแตะ 115,000 ดอลลาร์ อีกครั้ง สร้างแรงกระเพื่อมที่สำคัญต่อทั้งตลาดคริปโตในวงกว้าง ส่งผลให้มีโอกาสที่ BTC จะขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ได้ในไม่ช้า
Bitcoin Hyper: Layer-2 ที่อาจเป็นผู้ชนะในรอบตลาดใหม่
เมื่อสถาบันวอลล์สตรีทส่งสัญญาณเร่งเพิ่มการถือครอง Bitcoin และ ETF ดึงเม็ดเงินไหลเข้าตลาดอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนเริ่มมองหาสินทรัพย์ต่อยอดที่ได้ประโยชน์โดยตรง Bitcoin Hyper (HYPER) จึงถูกพูดถึงในฐานะ เหรียญใหม่มาแรง ที่จะขยายขอบเขตการใช้งานของ Bitcoin ไปไกลกว่าการเป็นเพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่า
ด้วยการผสานความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin เข้ากับประสิทธิภาพระดับสูงของ Solana Virtual Machine (SVM) โปรเจกต์นี้เปิดทางให้เกิดธุรกรรมความเร็วสูงและรองรับ DeFi, NFT และสมาร์ทคอนแทรกต์โดยตรงบน Layer-2 นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้กระแสการลงทุนจากสถาบันในปลายปี สามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ได้มากขึ้น ขณะที่การลดดอกเบี้ยโดย Fed ก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกระดับ
ในเชิงการลงทุน Bitcoin Hyper กำลังอยู่ในช่วง Presale ที่มียอดระดมทุนเกิน 16 ล้านดอลลาร์แล้ว โปรเจกต์นี้ถูกมองว่าเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนมหาศาลหากเข้าตลาดกระทิงเต็มตัว ด้วยการเป็น Layer-2 แรกที่ใช้ SVM บน Bitcoin ทำให้โอกาสในการครองตลาดและดึงสภาพคล่องจาก BTC นับหมื่นล้านดอลลาร์สู่ระบบนิเวศใหม่นี้ มีความเป็นไปได้สูงไปยังเพจ Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม