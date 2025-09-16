BTC $115,729.37 -0.77%
วอลล์สตรีทจ่อเพิ่มการถือครอง Bitcoin ครั้งใหญ่! ดัน Bitcoin กลับมามีลุ้นทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
กระทิงวอลล์สตรีทยกเหรียญ Bitcoin ทองยักษ์เรืองแสง

Jordi Visser ผู้คร่ำหวอดจากวอลล์สตรีทเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ในช่อง youtube ของ Anthony Pompliano ว่า สถาบันการเงินดั้งเดิมของสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Bitcoin ภายในสิ้นปีนี้ โดยคาดว่าความต้องการจะเร่งตัวในไตรมาส 4 ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเริ่มจัดพอร์ตเพื่อเตรียมรับปี 2025 บางรายอาจปรับพอร์ตเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจโยกเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้าสู่ BTC สะท้อนการเปลี่ยนมุมมองต่อสินทรัพย์ดิจิทัลจากสถาบันการเงินดั้งเดิม

ผลสำรวจร่วมระหว่าง Coinbase และ EY-Parthenon พบว่า นักลงทุนสถาบันกว่า 83% มีแผนเพิ่มการลงทุนในคริปโต และกว่า 59% ตั้งใจจัดสรรเกิน 5% ของสินทรัพย์รวมเข้าสู่ตลาดคริปโต ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่ขยายตัวในวงกว้าง และสะท้อนถึงการมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

รายงาน Coinbase เผย 86% นักลงทุนสถาบันต้องการถือครองคริปโต
รายงานร่วมจาก Coinbase & EY-Parthenon

ETF และการเข้าซื้อจากบริษัทใหญ่หนุนตลาด

แม้แผนของผู้จัดการกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้จากกฎระเบียบ ความผันผวนของตลาด หรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค แต่สัญญาณรวมยังคงเป็นบวก โดยเฉพาะเมื่อ Spot Bitcoin ETF กลายเป็นประตูสำคัญให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้น ปีนี้กองทุน ETF ดึงเงินไหลเข้าสุทธิรายวันสูงสุดถึง 642 ล้านดอลลาร์ และมียอดสะสมกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมแตะ 153,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นแรงซื้อที่มั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทมหาชนและเอกชนหลายแห่งยังถือครอง BTC ในงบการเงินรวมมูลค่าราว 112 พันล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น Strategy ภายใต้การนำของ Michael Saylor ยังคงทยอยเข้าซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อจากภาคเอกชนไม่เพียงสร้างข่าวใหญ่ แต่ยังเพิ่มแรงกดดันเชิงบวกต่อความต้องการของตลาดโดยรวม และในช่วงที่ Bitcoin มีลุ้นกลับตัวเมื่อ Fed ลดดอกเบี้ย กระแสความต้องการเหล่านี้อาจยิ่งทวีความร้อนแรง

ปลายปีคือจุดโฟกัสสำคัญของตลาด

จากรายงานและผลสำรวจต่างๆ ปลายไตรมาส 4 ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจับตา หากสถาบันเดินหน้าเข้าซื้อตามที่วางแผนไว้ Bitcoin อาจได้รับแรงหนุนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดอกเบี้ย หรือปัญหาสภาพคล่องที่อาจสะกัดแรงซื้อได้

แต่หากกระแสเงินลงทุนจากภาคสถาบันเกิดขึ้นจริง ตลาดอาจได้เห็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ ล่าสุด Bitcoin พุ่งแตะ 115,000 ดอลลาร์ อีกครั้ง สร้างแรงกระเพื่อมที่สำคัญต่อทั้งตลาดคริปโตในวงกว้าง ส่งผลให้มีโอกาสที่ BTC จะขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ได้ในไม่ช้า

Bitcoin Hyper: Layer-2 ที่อาจเป็นผู้ชนะในรอบตลาดใหม่

เมื่อสถาบันวอลล์สตรีทส่งสัญญาณเร่งเพิ่มการถือครอง Bitcoin และ ETF ดึงเม็ดเงินไหลเข้าตลาดอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนเริ่มมองหาสินทรัพย์ต่อยอดที่ได้ประโยชน์โดยตรง Bitcoin Hyper (HYPER) จึงถูกพูดถึงในฐานะ เหรียญใหม่มาแรง ที่จะขยายขอบเขตการใช้งานของ Bitcoin ไปไกลกว่าการเป็นเพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่า

การ์ตูนเหรียญ Bitcoin Layer 2 พร้อมข้อความโปรโมต

ด้วยการผสานความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin เข้ากับประสิทธิภาพระดับสูงของ Solana Virtual Machine (SVM) โปรเจกต์นี้เปิดทางให้เกิดธุรกรรมความเร็วสูงและรองรับ DeFi, NFT และสมาร์ทคอนแทรกต์โดยตรงบน Layer-2 นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้กระแสการลงทุนจากสถาบันในปลายปี สามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ได้มากขึ้น ขณะที่การลดดอกเบี้ยโดย Fed ก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกระดับ

ในเชิงการลงทุน Bitcoin Hyper กำลังอยู่ในช่วง Presale ที่มียอดระดมทุนเกิน 16 ล้านดอลลาร์แล้ว โปรเจกต์นี้ถูกมองว่าเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนมหาศาลหากเข้าตลาดกระทิงเต็มตัว ด้วยการเป็น Layer-2 แรกที่ใช้ SVM บน Bitcoin ทำให้โอกาสในการครองตลาดและดึงสภาพคล่องจาก BTC นับหมื่นล้านดอลลาร์สู่ระบบนิเวศใหม่นี้ มีความเป็นไปได้สูง

ไปยังเพจ Bitcoin Hyper

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
