Bitcoin สั่นคลอน! ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ BTC เพิ่ม
Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ หลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ย้ำชัดว่ารัฐบาลไม่มีแผนซื้อเพิ่มเพื่อเก็บเป็นทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้ราคา BTC ร่วงทันทีและกระตุ้นการล้างพอร์ตในตลาดฟิวเจอร์สมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง สร้างความผันผวนรุนแรงต่อนักลงทุนทั่วโลก
วิเคราะห์สาเหตุ Bitcoin ร่วง หลังสหรัฐฯ ประกาศไม่ซื้อเพิ่ม
ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business นาย Scott Bessent ได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับคลังสำรอง BTC เชิงกลยุทธ์ (Strategic Bitcoin Reserve) โดยยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่เข้าซื้อ BTC เพิ่ม แต่จะใช้วิธีสร้างคลังสำรองจาก “สินทรัพย์ที่ยึดมาได้” แทน ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราว 1.5-2 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะยุติการเทขาย BTC ที่ถือครองอยู่อีกด้วย
การประกาศนี้สร้างแรงกดดันต่อตลาดในทันที โดยราคา BTC ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) เหนือระดับ $124,000 ได้กลับตัวร่วงลงอย่างรวดเร็วไปสู่ระดับ $118,000
การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ จึงถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบที่เข้ามาซ้ำเติมความผันผวนของราคา BTC ที่มีอยู่เดิม ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่ออุปสงค์จากภาครัฐที่คาดหวังไว้สำหรับ BTC
ตลาดล้างพอร์ต $1B! สัญญาณเตือนนักลงทุน BTC
ข้อมูลจาก CoinGlass เผยให้เห็นภาพความเสียหายในตลาดอนุพันธ์อย่างชัดเจน โดยมีการล้างพอร์ต (Liquidation) รวมมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสถานะ Long (ที่คาดว่าราคาจะขึ้น) ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 747 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากไม่ทันตั้งตัวกับการกลับตัวของราคา BTC
เมื่อพิจารณาแยกรายตัว สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum (ETH) ถูกล้างพอร์ตไปมากที่สุดถึง 312 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย BTC ที่ 214 ล้านดอลลาร์
ส่วนเหรียญ Altcoins อื่นๆ เช่น Solana (SOL) และ XRP ก็ถูกล้างพอร์ตไปกว่า 66 ล้านดอลลาร์ และ 56 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความเสี่ยงในตลาด BTC และความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเมื่อลงทุนใน BTC
จับตา Bitcoin Hyper ($HYPER) โอกาสโตสวนกระแส BTC
ท่ามกลางความผันผวนของ BTC นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Layer-2 บน BTC ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างร้อนแรง จากข้อมูลล่าสุด ยอดระดมทุนพุ่งแตะ 9 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียง 2 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก
โปรเจกต์ HYPER สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของเครือข่าย BTC เดิม ทำให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาทีด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก
สิ่งนี้จะปลดล็อกให้ BTC สามารถใช้งานในโลก DeFi, dApps, และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือข่าย BTC เดิมไม่เคยทำได้ ในช่วงที่ตลาดกำลังเผชิญแรงกดดัน โปรเจกต์อย่าง HYPER จึงอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยราคา Presale ที่ยังเข้าถึงได้ และมีโอกาสเติบโตสูงเมื่อกระแส Altcoin Season มาถึง
ไฮไลต์ของ Presale คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงก่อนกองทุนใหญ่ โดยราคาจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง และสามารถซื้อแล้วนำไป Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงได้ทันที
- ศึกษา: วิธีซื้อ HYPER ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ HYPER: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
สรุป: ท่าทีสหรัฐฯ กดดันราคา Bitcoin ระยะสั้น แต่นโยบายระยะยาวยังน่าจับตา
โดยสรุป การประกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะไม่ซื้อ BTC เพิ่มเติมได้สร้างแรงกดดันต่อราคา BTC ในระยะสั้นอย่างชัดเจน และส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ในตลาด
อย่างไรก็ตาม แม้ท่าทีของกระทรวงการคลังจะดูเป็นลบ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ประธานาธิบดี Donald Trump กลับมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการผลักดันให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก ซึ่งอาจนำไปสู่นโยบายสนับสนุน BTC ในระยะยาว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของราคา BTC ต่อไป
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025