Bitcoin สั่นคลอน! ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ BTC เพิ่ม

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
สหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ Bitcoin เพิ่ม ทำราคา BTC ร่วงลง

Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ หลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ย้ำชัดว่ารัฐบาลไม่มีแผนซื้อเพิ่มเพื่อเก็บเป็นทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้ราคา BTC ร่วงทันทีและกระตุ้นการล้างพอร์ตในตลาดฟิวเจอร์สมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง สร้างความผันผวนรุนแรงต่อนักลงทุนทั่วโลก

วิเคราะห์สาเหตุ Bitcoin ร่วง หลังสหรัฐฯ ประกาศไม่ซื้อเพิ่ม

ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business นาย Scott Bessent ได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับคลังสำรอง BTC เชิงกลยุทธ์ (Strategic Bitcoin Reserve) โดยยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่เข้าซื้อ BTC เพิ่ม แต่จะใช้วิธีสร้างคลังสำรองจาก “สินทรัพย์ที่ยึดมาได้” แทน ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราว 1.5-2 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะยุติการเทขาย BTC ที่ถือครองอยู่อีกด้วย

การประกาศนี้สร้างแรงกดดันต่อตลาดในทันที โดยราคา BTC ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) เหนือระดับ $124,000 ได้กลับตัวร่วงลงอย่างรวดเร็วไปสู่ระดับ $118,000

การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ จึงถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบที่เข้ามาซ้ำเติมความผันผวนของราคา BTC ที่มีอยู่เดิม ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่ออุปสงค์จากภาครัฐที่คาดหวังไว้สำหรับ BTC

ตลาดล้างพอร์ต $1B! สัญญาณเตือนนักลงทุน BTC

ข้อมูลจาก CoinGlass เผยให้เห็นภาพความเสียหายในตลาดอนุพันธ์อย่างชัดเจน โดยมีการล้างพอร์ต (Liquidation) รวมมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสถานะ Long (ที่คาดว่าราคาจะขึ้น) ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 747 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากไม่ทันตั้งตัวกับการกลับตัวของราคา BTC

ที่มา- CoinGlass
เมื่อพิจารณาแยกรายตัว สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum (ETH) ถูกล้างพอร์ตไปมากที่สุดถึง 312 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย BTC ที่ 214 ล้านดอลลาร์

การชำระบัญชีล่าสุด | ที่มา: CoinGlass
ส่วนเหรียญ Altcoins อื่นๆ เช่น Solana (SOL) และ XRP ก็ถูกล้างพอร์ตไปกว่า 66 ล้านดอลลาร์ และ 56 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความเสี่ยงในตลาด BTC และความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเมื่อลงทุนใน BTC

จับตา Bitcoin Hyper ($HYPER) โอกาสโตสวนกระแส BTC

ท่ามกลางความผันผวนของ BTC นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Layer-2 บน BTC ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างร้อนแรง จากข้อมูลล่าสุด ยอดระดมทุนพุ่งแตะ 9 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียง 2 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

Bitcoin Hyper

โปรเจกต์ HYPER สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของเครือข่าย BTC เดิม ทำให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาทีด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก

สิ่งนี้จะปลดล็อกให้ BTC สามารถใช้งานในโลก DeFi, dApps, และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือข่าย BTC เดิมไม่เคยทำได้ ในช่วงที่ตลาดกำลังเผชิญแรงกดดัน โปรเจกต์อย่าง HYPER จึงอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยราคา Presale ที่ยังเข้าถึงได้ และมีโอกาสเติบโตสูงเมื่อกระแส Altcoin Season มาถึง

ไฮไลต์ของ Presale คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงก่อนกองทุนใหญ่ โดยราคาจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง และสามารถซื้อแล้วนำไป Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงได้ทันที

ไปยัง BTC Hyper

สรุป: ท่าทีสหรัฐฯ กดดันราคา Bitcoin ระยะสั้น แต่นโยบายระยะยาวยังน่าจับตา

โดยสรุป การประกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะไม่ซื้อ BTC เพิ่มเติมได้สร้างแรงกดดันต่อราคา BTC ในระยะสั้นอย่างชัดเจน และส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ในตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้ท่าทีของกระทรวงการคลังจะดูเป็นลบ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ประธานาธิบดี Donald Trump กลับมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการผลักดันให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก ซึ่งอาจนำไปสู่นโยบายสนับสนุน BTC ในระยะยาว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของราคา BTC ต่อไป

