Ethereum นำเทรนด์! Coinbase ชี้ชัด Altcoin Season กำลังเริ่ม

อัปเดตล่าสุด: 
Ethereum และ Altcoin

Ethereum (ETH) กำลังเป็นหัวใจสำคัญของกระแส “Altcoin Season” ที่ Coinbase เว็บเทรดคริปโตชั้นนำของสหรัฐฯ เพิ่งชี้ว่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยเงินทุนกำลังไหลจาก Bitcoin (BTC) ไปสู่ตลาด Altcoin และปัจจัยมหภาคก็กำลังเอื้อให้เกิดการเติบโตครั้งใหญ่

Ethereum ผงาด! แรงขับเคลื่อนหลักสู่ Altcoin Season

รายงานจาก Coinbase เน้นย้ำว่า ETH คือตัวแปรสำคัญที่สุดในรอบนี้ โดยมูลค่าตลาดของ ETH พุ่งสูงขึ้นกว่า 50% นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัล

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ Bitmine Immersion Technologies ที่เข้าซื้อไปมากถึง 1.2 ล้าน ETH ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเครือข่าย

นอกเหนือจากแรงซื้อของสถาบันแล้ว กระแสการนำสินทรัพย์ในโลกจริงมาแปลงเป็นโทเค็น (Real-World Assets หรือ RWA) และการเติบโตของ Stablecoin บนเครือข่าย ETH ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่ง

ที่มา: Coinbase
ที่มา: Coinbase

สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มอรรถประโยชน์ให้กับ ETH แต่ยังส่งผลบวกโดยตรงไปยังเหรียญ Altcoin อื่นๆ ในระบบนิเวศ เช่น Arbitrum, Optimism และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Lido (LDO) ที่ราคาพุ่งขึ้นถึง 58% ในเดือนที่ผ่านมา หลังจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าโทเค็น Liquid Staking อาจไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับตลาด Altcoin โดยรวม

ตลาด Altcoin ส่งสัญญาณบวก แต่ยังไม่ถึงจุดเดือด?

แม้ว่า ETH จะเป็นผู้นำที่ชัดเจน แต่ภาพรวมของตลาด Altcoin ก็เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกเช่นกัน Coinbase ชี้ว่าส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin (Bitcoin Dominance) ได้ลดลงจาก 65% ในเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ประมาณ 59% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการหมุนเวียนของเงินทุนเข้าสู่ตลาด Altcoin ที่มีมูลค่าตลาดรวมพุ่งขึ้นกว่า 50% แตะระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ดัชนี Altcoin Season Index ยังคงอยู่ที่ระดับ 45 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 75 ที่จะยืนยันการเข้าสู่ “Altcoin Season” อย่างเต็มรูปแบบ แต่ Coinbase มองว่าปัจจัยแวดล้อมกำลังสุกงอม โดยเฉพาะการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะทำให้เงินทุนกว่า 7.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่พักอยู่ในตลาดเงิน (Money Market Funds) เริ่มมองหาสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างคริปโตและตลาด Altcoin

นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตาว่าเงินทุนระลอกใหม่จะผลักดันให้ตลาด Altcoin ระเบิดศักยภาพได้มากน้อยเพียงใด

มองหาโอกาสในตลาด Altcoin? Pepenode เหรียญ ERC-20 ที่ชูจุดขาย “Mine-To-Earn”

จากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด Altcoin ที่กำลังจะมาถึง นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญใหม่ที่มีศักยภาพสูง และหนึ่งในโปรเจกต์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากคือ Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีมสาย Mine-to-Earn แรกของโลกบนเชน Ethereum ที่ฉีกทุกกฎของเหรียญพรีเซลแบบเดิมๆ

Pepenode Presale เหรียญที่ทำงานบนเครือข่าย Ethereum ที่น่าจับตามอ ที่สุดในขณะนี้

Pepenode สร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอแนวคิด “Gamified Virtual Mining” ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อ Miner Node และเริ่ม “ขุด” รับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมพรีเซล โดยไม่ต้องรอให้เหรียญเปิดตัวในตลาด

นี่คือประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่ให้คุณสนุกไปกับการอัปเกรดเหมืองเสมือนเพื่อเพิ่มพลังขุด (Hash-power) และรับรางวัลแบบเรียลไทม์ จุดเด่นสำคัญคือกลไกการเผาโทเค็น (Burn) ที่สูงถึง 70% ของเหรียญที่ใช้ในการซื้อและอัปเกรด ซึ่งจะช่วยลดอุปทาน (supply) และสร้างความขาดแคลนในระยะยาว

ขณะนี้รอบ Presale ของ Pepenode ระดมทุนไปได้แล้วกว่า $48K ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากชุมชน นักวิเคราะห์มองว่าโมเดล “Mine-to-Earn” อาจเป็นเทรนด์ใหม่ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้ตลาด Altcoin โดยเฉพาะกลุ่มมีมโทเค็น

และด้วยราคาพรีเซลที่ยังอยู่ในระดับต่ำสุด นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่มองหา Altcoin ที่มีโอกาสเติบโตสูงก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นในรอบถัดไป

เยี่ยมชม Pepenode.io

สรุป: Coinbase ชี้ Ethereum นำทัพ Altcoin รอจังหวะทะยาน

โดยสรุป รายงานจาก Coinbase ได้ตอกย้ำว่าตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น โดยมี ETH เป็นผู้นำที่ชัดเจนในการปูทางไปสู่ Altcoin Season ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

แม้ว่าการเข้าสู่ฤดูกาลกระทิงของเหล่า Altcoin อย่างเต็มรูปแบบจะยังต้องอาศัยปัจจัยหนุนจากการตัดสินใจของ Fed แต่สัญญาณบวกต่างๆ ทั้งจากแรงซื้อของสถาบันและการหมุนเวียนของเงินทุนที่เริ่มขึ้นแล้ว ก็ถือเป็นแนวโน้มที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม การจับตาดูความเคลื่อนไหวของ ETH และตลาด Altcoin ในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

