จับตา! บิ๊กวงการ Crypto ผนึกกำลัง ผลักดันกฎหมายกับวุฒิสภาสหรัฐฯ

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
การประชุมของผู้นำสกุลเงินดิจิทัล 20-10-2025

วงการ Crypto ต้องจับตาครั้งสำคัญ เมื่อกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำอย่าง Ripple, Coinbase, Chainlink และอีกมากมาย มีกำหนดเข้าพบกับสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตในวันพุธที่ 22 ตุลาคมนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของกฎหมายคริปโตในสหรัฐอเมริกา

การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาที่หยุดชะงักในสภาคองเกรส ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการวางกรอบกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ

จับตา! Ripple, Coinbase ฯลฯ ถกกฎหมายคริปโตกับวุฒิสภาสหรัฐฯ

การประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้จัดขึ้นโดยวุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand ซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองพรรคเดโมแครตไม่กี่คนที่สนับสนุนการสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเปิดเผย และเป็นผู้ร่วมเสนอร่างกฎหมาย Responsible Financial Innovation Act ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

รายชื่อผู้บริหารที่คาดว่าจะเข้าร่วมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย:

  • Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase
  • Sergey Nazarov ซีอีโอของ Chainlink
  • Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital
  • Stuart Alderoty ซีแอลโอของ Ripple
  • David Ripley ซีอีโอของ Kraken
  • Hayden Adams ซีอีโอของ Uniswap
  • ตัวแทนจาก a16z Crypto, Solana Policy Institute และ Circle

วิเคราะห์เบื้องหลัง: ทำไมกฎหมาย Crypto สหรัฐฯ ถึงชะงัก? รีพับลิกัน vs. เดโมแครต

การผลักดันกฎหมายคริปโตในสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะชะงักงันทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ได้เตือนว่าความล่าช้าในการเจรจาอาจทำให้การออกกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมในปีหน้า

ความขัดแย้งหลักเกิดจากแนวทางที่แตกต่างกันระหว่าง 2 พรรค โดยพรรครีพับลิกันได้เสนอร่างกฎหมายของตนเองที่มุ่งเน้นการแบ่งเขตอำนาจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) พร้อมเสนอแนวคิด “ancillary assets” เพื่อจำแนกโทเค็นที่ไม่ควรถือเป็นหลักทรัพย์

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าพรรคเดโมแครตกำลังร่างกรอบกฎหมายคู่แข่ง ซึ่งมีข่าวลือว่ามุ่งเน้นไปที่การปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในโลก DeFi เป็นหลัก แนวทางดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งพรรครีพับลิกันและคนในวงการคริปโตว่าอาจขัดขวางนวัตกรรมได้

การประชุมครั้งนี้จึงอาจเป็นความพยายามครั้งใหม่ในการเชื่อมช่องว่างและนำร่างกฎหมายที่รอคอยกลับมาสู่การพิจารณาอีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก CFTC และความกังวลด้านความมั่นคง

นอกเหนือจากการหารือในวุฒิสภาแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยเมื่อเดือนที่แล้ว CFTC ได้แต่งตั้งผู้นำในวงการคริปโตหลายรายเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดโลก (GMAC) และคณะอนุกรรมการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (DAMS) ซึ่งรวมถึงผู้บริหารจาก Uniswap Labs, Aptos Labs และ Chainlink Labs

การแต่งตั้งนี้ส่งสัญญาณว่า CFTC กำลังเปิดรับความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย

ในอีกด้านหนึ่ง ประเด็นด้านความมั่นคงของชาติก็กลายเป็นที่น่ากังวล โดย ส.ส. Zachary Nunn ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตรวจสอบบริษัทเหมืองขุด Bitcoin สัญชาติจีนอย่าง Bitmain และ Cango โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ไม่โปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐฯ มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายมิตินั่นเอง

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด
อ่านเพิ่มเติม
