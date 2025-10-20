จับตา! บิ๊กวงการ Crypto ผนึกกำลัง ผลักดันกฎหมายกับวุฒิสภาสหรัฐฯ
วงการ Crypto ต้องจับตาครั้งสำคัญ เมื่อกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำอย่าง Ripple, Coinbase, Chainlink และอีกมากมาย มีกำหนดเข้าพบกับสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตในวันพุธที่ 22 ตุลาคมนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของกฎหมายคริปโตในสหรัฐอเมริกา
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาที่หยุดชะงักในสภาคองเกรส ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการวางกรอบกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ
การประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้จัดขึ้นโดยวุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand ซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองพรรคเดโมแครตไม่กี่คนที่สนับสนุนการสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเปิดเผย และเป็นผู้ร่วมเสนอร่างกฎหมาย Responsible Financial Innovation Act ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
รายชื่อผู้บริหารที่คาดว่าจะเข้าร่วมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย:
- Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase
- Sergey Nazarov ซีอีโอของ Chainlink
- Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital
- Stuart Alderoty ซีแอลโอของ Ripple
- David Ripley ซีอีโอของ Kraken
- Hayden Adams ซีอีโอของ Uniswap
- ตัวแทนจาก a16z Crypto, Solana Policy Institute และ Circle
วิเคราะห์เบื้องหลัง: ทำไมกฎหมาย Crypto สหรัฐฯ ถึงชะงัก? รีพับลิกัน vs. เดโมแครต
การผลักดันกฎหมายคริปโตในสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะชะงักงันทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ได้เตือนว่าความล่าช้าในการเจรจาอาจทำให้การออกกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมในปีหน้า
ความขัดแย้งหลักเกิดจากแนวทางที่แตกต่างกันระหว่าง 2 พรรค โดยพรรครีพับลิกันได้เสนอร่างกฎหมายของตนเองที่มุ่งเน้นการแบ่งเขตอำนาจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) พร้อมเสนอแนวคิด “ancillary assets” เพื่อจำแนกโทเค็นที่ไม่ควรถือเป็นหลักทรัพย์
ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าพรรคเดโมแครตกำลังร่างกรอบกฎหมายคู่แข่ง ซึ่งมีข่าวลือว่ามุ่งเน้นไปที่การปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในโลก DeFi เป็นหลัก แนวทางดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งพรรครีพับลิกันและคนในวงการคริปโตว่าอาจขัดขวางนวัตกรรมได้
การประชุมครั้งนี้จึงอาจเป็นความพยายามครั้งใหม่ในการเชื่อมช่องว่างและนำร่างกฎหมายที่รอคอยกลับมาสู่การพิจารณาอีกครั้ง
ความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก CFTC และความกังวลด้านความมั่นคง
นอกเหนือจากการหารือในวุฒิสภาแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยเมื่อเดือนที่แล้ว CFTC ได้แต่งตั้งผู้นำในวงการคริปโตหลายรายเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดโลก (GMAC) และคณะอนุกรรมการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (DAMS) ซึ่งรวมถึงผู้บริหารจาก Uniswap Labs, Aptos Labs และ Chainlink Labs
การแต่งตั้งนี้ส่งสัญญาณว่า CFTC กำลังเปิดรับความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย
ในอีกด้านหนึ่ง ประเด็นด้านความมั่นคงของชาติก็กลายเป็นที่น่ากังวล โดย ส.ส. Zachary Nunn ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตรวจสอบบริษัทเหมืองขุด Bitcoin สัญชาติจีนอย่าง Bitmain และ Cango โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ไม่โปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐฯ มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายมิตินั่นเอง