Cryptonews บิทคอยน์

Thumzup ฟาด $10 ล้านซื้อหุ้นคืน-เดินหน้าสะสม Bitcoin และ Dogecoin

Bitcoin Dogecoin
Dogecoin

Thumzup Media บริษัทโฆษณาดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงกับโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ (Donald Trump Jr.) สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ พร้อมเดินหน้าสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเน้นสะสม Bitcoin และ Dogecoin

การเคลื่อนไหวเชิงรุกนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นทันที 5.7% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในกลยุทธ์ที่ผสมผสานระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและโลก Web3

ทุ่ม 10 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นคืนเสริมคลัง Bitcoin และ Dogecoin

Thumzup Media ได้เปิดตัวโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะมีผลไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2026 การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ไปก่อนหน้า โดยได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 212,432 หุ้นในราคาเฉลี่ย 4.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น

โรเบิร์ต สตีล (Robert Steele) CEO ของบริษัทกล่าวว่า “การตัดสินใจใช้โครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของ Thumzup และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น”

นอกเหนือจากการซื้อหุ้นคืนแล้ว Thumzup ยังคงเดินหน้าสร้างคลังสินทรัพย์คริปโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทถือครอง Bitcoin จำนวน 19.106 BTC และ Dogecoin ประมาณ 7.5 ล้าน DOGE ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการปรับเปลี่ยนทิศทางบริษัทไปสู่การบริหารการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารของ Thumzup ได้อนุมัติกรอบการลงทุนที่อนุญาตให้บริษัทสามารถถือครองสินทรัพย์คริปโตได้สูงสุดถึง 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจรวมถึง Bitcoin, Litecoin, Solana, XRP, Ethereum และ USD Coin รวมไปถึง Meme Coin อย่าง Dogecoin

วิเคราะห์เทรนด์ Crypto Treasury: กลยุทธ์ที่กำลังเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียน?

กลยุทธ์การสร้างคลังสินทรัพย์คริปโต (Crypto Treasury) เป็นที่นิยมในหมู่บริษัทขนาดเล็ก เช่น CleanCore Solutions, Inc. ที่สร้างคลังสำรอง Dogecoin และตั้งเป้าที่จะสะสมโทเคนให้ถึง 1,000 ล้าน DOGE

แต่ขณะนี้เริ่มแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง เพราะหลายบริษัทหันไปใช้การกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อพยุงราคาหุ้นที่ดิ่งลง นักวิจารณ์มองว่ากลยุทธ์นี้เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังและเป็นการเบี่ยงเบนไปจากแนวคิดดั้งเดิมที่เชื่อว่ามูลค่าของคริปโตเพียงอย่างเดียวจะสามารถขับเคลื่อนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายงานล่าสุดจาก K33 Research เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า 25% ของบริษัทมหาชนที่ถือครอง Bitcoin ในปัจจุบันมีมูลค่าตลาดซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าของ Bitcoin ที่บริษัทถือครองอยู่เสียอีก ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “NAV gap” ซึ่งกำลังจำกัดความสามารถในการระดมทุนของบริษัทเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้เล่นรายย่อย

กรณีของบริษัทอย่าง ETHZilla และ Empery Digital ที่แม้จะสะสมคริปโตจำนวนมาก แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงอย่างหนัก จนต้องกู้เงินมาซื้อหุ้นคืน สะท้อนให้เห็นว่าการเดิมพันกับ Bitcoin หรือเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนอื่น ๆ ไม่ได้เป็นหลักประกันของความสำเร็จเสมอไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/thumzup-media-launches-10m-share-buyback-builds-bitcoin-and-dogecoin-treasury/

