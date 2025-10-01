Thumzup เทเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์หนุน Dogecoin Mining ดันเครื่องขุดทะลุ 4,000 เครื่องภายในสิ้นปีนี้
บริษัท Thumzup Media Corporation ประกาศปล่อยเงินกู้ 2.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ DogeHash Technologies เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขุด Dogecoin ก่อนที่ดีลการเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นในไม่ช้า การลงทุนครั้งนี้จะนำไปสู่การติดตั้งเครื่องขุด ASIC รุ่นใหม่กว่า 500 เครื่อง ส่งผลให้จำนวนเครื่องที่พร้อมใช้งานอาจแตะระดับ 4,000 เครื่องภายในสิ้นปี ตามคำแถลงล่าสุดจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq
ดีลนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเข้าซื้อ DogeHash แบบแลกหุ้นทั้งหมด ซึ่งเมื่อปิดดีลแล้วจะทำให้เกิดบริษัท DogeHash Technologies Holdings และเปลี่ยนตัวย่อหุ้นเป็น XDOG โดยผู้ถือหุ้น DogeHash จะแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมดกับหุ้น Thumzup จำนวน 30.7 ล้านหุ้น
Thumzup เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจาก Donald Trump Jr. ลูกชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าเกือบ 3.3 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัญญาณชัดเจนว่าบริษัทนี้กำลังหันเหจากธุรกิจการตลาดโซเชียลมีเดียไปสู่การเป็นผู้เล่นด้านคริปโตเต็มตัว หลังจากต้นปีเพิ่งลงทุนซื้อ Bitcoin มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์
ขยายทุนจาก 50 ล้านสู่เหมืองกว่า 4,000 เครื่อง
เดือนสิงหาคม Thumzup ระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นราคา 10 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างเหมืองและการลงทุนบล็อกเชน พร้อมตั้งเป้าถือครองสินทรัพย์คริปโตสูงสุด 250 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุม Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, USDC และโดยเฉพาะ Dogecoin
ปัจจุบัน DogeHash เดินเครื่อง ASIC ประมาณ 2,500 เครื่อง กระจายตามศูนย์โคโลเคชันในอเมริกาเหนือ การอัดเงินรอบใหม่จะเพิ่มเครื่องรุ่นล่าสุดกว่า 500 ตัวในช่วงที่ตลาด Dogecoin กำลังร้อนแรง
Parker Scott ซีอีโอ DogeHash มองว่านี่คือ “ช่วงเวลาสำคัญ” ขณะที่ Robert Steele ซีอีโอ Thumzup ระบุว่า “เราตื่นเต้นกับระบบนิเวศ Dogecoin และจะสร้างบริษัทเหมืองชั้นนำร่วมกัน”
บริษัทยังมีแผนใช้ Layer-2 ของ Dogecoin สร้างผลิตภัณฑ์ DeFi และ staking ผ่าน DogeOS รวมถึงการเข้าซื้อ Dogecoin 7.5 ล้านโทเค็น มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ ในราคาเฉลี่ย 0.2665 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทถือครองแล้วกว่า 19 BTC และ DOGE 7.5 ล้านโทเค็น
นอกจากนี้ยังดึง Jordan Jefferson ซีอีโอ DogeOS และหัวหน้า MyDoge Wallet ร่วมเป็นที่ปรึกษาคริปโต รวมถึงประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน 10 ล้านดอลลาร์ ยาวไปถึงปี 2026 หลังจากเริ่มซื้อคืนหุ้น 212,432 หุ้นในราคาเฉลี่ย 4.71 ดอลลาร์ หุ้น Thumzup จึงพุ่ง 5.7% ปิดที่ 4.81 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดรวมแตะ 78 ล้านดอลลาร์
อาณาจักรคริปโตของตระกูลทรัมป์ ขยายตัวจากเหมืองถึงเหรียญมีม
ตระกูลทรัมป์กำลังสร้างเครือข่ายคริปโตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่การขุด Bitcoin, Dogecoin ไปจนถึง เหรียญมีมยอดนิยม
American Bitcoin ซึ่งก่อตั้งโดย Eric Trump และหนุนโดย Donald Trump Jr. เปิดตัวในเดือนกันยายนและราคาหุ้นพุ่ง 110% หลังควบรวมกับ Gryphon Digital Mining ใน Nasdaq ทำให้มูลค่าตลาดแตะ 7.7 พันล้านดอลลาร์ ก่อนจะปิดที่ราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันมีเครื่องขุดกว่า 6,000 เครื่อง และเพิ่งปิดดีลหุ้น 2.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการถือครอง Bitcoin
Eric Trump ยังทำนายไว้ในงาน Bitcoin 2025 Asia Conference ที่ฮ่องกงว่า Bitcoin จะไปแตะ 1 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวว่า “ทุกคนอยากได้ Bitcoin และทุกคนกำลังซื้อ”
Trump Media & Technology Group เองก็ระดมทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง Bitcoin Treasury และล่าสุดร่วมมือกับ Crypto.com ตั้งบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 6.42 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ครอบครัวยังเปิดตัว NFT การ์ดสะสม โปรเจกต์เหรียญมีมสองรายการ และ Truth Social Bitcoin ETF แม้จะเจอเสียงวิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม กระแสในตลาดกลับสวนทาง เพราะในสัปดาห์นี้หุ้น Thumzup ขยับขึ้นอีก 3.8% อยู่ที่ 5.00 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันราคา Dogecoin ยืนเหนือ $0.22 ส่งสัญญาณกระทิง และมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ 1% สะท้อนถึงบรรยากาศเชิงบวกที่ยังคงชัดเจน
ในช่วงเดียวกัน สื่อคริปโตหลายแห่งรายงานว่า Dogecoin คึกคัก ปริมาณการเทรดพุ่ง 80% ซึ่งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ถูกมองว่าเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่
