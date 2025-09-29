BTC $114,158.16 3.40%
ETH $4,153.90 2.67%
SOL $210.17 1.81%
PEPE $0.0000092 -0.14%
SHIB $0.000011 0.47%
BNB $1,012.01 3.26%
DOGE $0.23 0.55%
XRP $2.88 1.79%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

สัญญาณกระทิง! Dogecoin ยืนเหนือ $0.22 ลุ้นขาขึ้นรอบใหม่

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ที่บริเวณแนวรับสำคัญราว 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนที่แข็งแกร่งด้วยปัจจัยทางเทคนิคหลายอย่างมาบรรจบกัน

หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 0.28 ดอลลาร์และสูงกว่านั้น

เจาะลึกแนวรับสำคัญ 0.22 ดอลลาร์ของ Dogecoin

หลังจากที่ราชันย์แห่ง Meme Coin อย่าง Dogecoin ได้มีการปรับฐานลงมาก็ได้พบกับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เกิดการบรรจบกันของตัวชี้วัดหลายอย่าง

ทั้ง Point of Control ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นที่สุด และยังตรงกับระดับ 0.618 Fibonacci Retracement ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักเทรดใช้หาสัดส่วนการย่อตัวของราคา

ขอบคุณรูปภาพจาก https://crypto.news/dogecoin-price-can-0-22-support-trigger-a-breakout/

ในอดีต แนวรับบริเวณ 0.22 ดอลลาร์เคยทำหน้าที่เป็นจุดหมุนตัวของ Dogecoin มาแล้วหลายครั้ง การที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ในปัจจุบันจึงเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับฝั่งกระทิง

การรักษาระดับแนวรับนี้ไว้ได้ไม่เพียงแต่จะหยุดการปรับตัวลง แต่ยังเป็นการรักษาโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม โดยยังคงรูปแบบการยกจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นบนกราฟรายวันเอาไว้ได้ แต่หากแนวรับนี้ถูกทำลายลง อาจเป็นการส่งสัญญาณลบและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงลึกกว่าเดิม

สัญญาณแรงซื้อและปัจจัยบวกหนุนราคา Dogecoin

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายยังช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกอีกด้วย โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของ “Bullish Volume Nodes” หรือกลุ่มปริมาณการซื้อขายฝั่งซื้อที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างมีนัยสำคัญ

หากปริมาณการซื้อเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็อาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้ราคาเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ไปในทิศทางบวก

อีกหนึ่งข่าวดีที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนคือการที่ Dogecoin ETF ของ 21Shares ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า TDOG ได้ถูกลิสต์บนแพลตฟอร์ม National Securities Clearing Corporation แล้ว การเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่ากองทุนนี้อาจได้รับการอนุมัติเร็ว ๆ นี้

คาดการณ์ทิศทางราคา Dogecoin: เป้าหมายถัดไปที่ 0.28 ดอลลาร์

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมด ตราบใดที่ Dogecoin ยังสามารถรักษาแนวรับที่ 0.22 ดอลลาร์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.28 ดอลลาร์ในระยะสั้น ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา Dogecoin

หากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและสามารถทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าวไปได้ ก็จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน และอาจเปิดทางไปสู่เป้าหมายราคาที่สูงขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะหาก Dogecoin ไม่สามารถป้องกันแนวรับที่ 0.22 ดอลลาร์ไว้ได้และหลุดลงไป อาจเป็นการทำลายภาพรวมขาขึ้นและนำไปสู่การปรับฐานราคาที่ลึกกว่าเดิม

แต่ในขณะนี้ ทั้งสัญญาณทางเทคนิคและข้อมูลปริมาณการซื้อขายต่างชี้ไปในทิศทางที่เป็นบวก ทำให้ช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทิศทางราคาของ Dogecoin ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/dogecoin-price-can-0-22-support-trigger-a-breakout/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,097,682,374,474
0.22
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นข่าวใหญ่! XRP จ่ออนุมัติ ETF นักวิเคราะห์ชี้เป้า $5
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-29 22:13:16
ข่าวคริปโต
Strategy เพิ่มพอร์ต Bitcoin อีก 22 ล้านดอลลาร์ รวมถือครองทะลุ 640,000 BTC ท่ามกลางความผันผวนตลาด
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-29 20:13:19
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า