สัญญาณกระทิง! Dogecoin ยืนเหนือ $0.22 ลุ้นขาขึ้นรอบใหม่
Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ที่บริเวณแนวรับสำคัญราว 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนที่แข็งแกร่งด้วยปัจจัยทางเทคนิคหลายอย่างมาบรรจบกัน
หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 0.28 ดอลลาร์และสูงกว่านั้น
เจาะลึกแนวรับสำคัญ 0.22 ดอลลาร์ของ Dogecoin
หลังจากที่ราชันย์แห่ง Meme Coin อย่าง Dogecoin ได้มีการปรับฐานลงมาก็ได้พบกับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.22 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เกิดการบรรจบกันของตัวชี้วัดหลายอย่าง
ทั้ง Point of Control ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นที่สุด และยังตรงกับระดับ 0.618 Fibonacci Retracement ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักเทรดใช้หาสัดส่วนการย่อตัวของราคา
ในอดีต แนวรับบริเวณ 0.22 ดอลลาร์เคยทำหน้าที่เป็นจุดหมุนตัวของ Dogecoin มาแล้วหลายครั้ง การที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ในปัจจุบันจึงเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับฝั่งกระทิง
การรักษาระดับแนวรับนี้ไว้ได้ไม่เพียงแต่จะหยุดการปรับตัวลง แต่ยังเป็นการรักษาโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม โดยยังคงรูปแบบการยกจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นบนกราฟรายวันเอาไว้ได้ แต่หากแนวรับนี้ถูกทำลายลง อาจเป็นการส่งสัญญาณลบและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงลึกกว่าเดิม
สัญญาณแรงซื้อและปัจจัยบวกหนุนราคา Dogecoin
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายยังช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกอีกด้วย โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของ “Bullish Volume Nodes” หรือกลุ่มปริมาณการซื้อขายฝั่งซื้อที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างมีนัยสำคัญ
หากปริมาณการซื้อเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็อาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้ราคาเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ไปในทิศทางบวก
อีกหนึ่งข่าวดีที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนคือการที่ Dogecoin ETF ของ 21Shares ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า TDOG ได้ถูกลิสต์บนแพลตฟอร์ม National Securities Clearing Corporation แล้ว การเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่ากองทุนนี้อาจได้รับการอนุมัติเร็ว ๆ นี้
คาดการณ์ทิศทางราคา Dogecoin: เป้าหมายถัดไปที่ 0.28 ดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมด ตราบใดที่ Dogecoin ยังสามารถรักษาแนวรับที่ 0.22 ดอลลาร์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.28 ดอลลาร์ในระยะสั้น ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา Dogecoin
หากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและสามารถทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าวไปได้ ก็จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน และอาจเปิดทางไปสู่เป้าหมายราคาที่สูงขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะหาก Dogecoin ไม่สามารถป้องกันแนวรับที่ 0.22 ดอลลาร์ไว้ได้และหลุดลงไป อาจเป็นการทำลายภาพรวมขาขึ้นและนำไปสู่การปรับฐานราคาที่ลึกกว่าเดิม
แต่ในขณะนี้ ทั้งสัญญาณทางเทคนิคและข้อมูลปริมาณการซื้อขายต่างชี้ไปในทิศทางที่เป็นบวก ทำให้ช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทิศทางราคาของ Dogecoin ในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/dogecoin-price-can-0-22-support-trigger-a-breakout/