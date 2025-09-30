Dogecoin คึกคัก! ปริมาณการเทรดพุ่ง 80% ลุ้นข่าวดีจาก SEC เดือนตุลา
ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นอย่างน่าจับตาถึง 3.27% ใน 24 ชั่วโมง แซงหน้า Bitcoin ที่ปรับตัวขึ้นเพียง 2.5% ปัจจัยสำคัญมาจากการที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นกว่า 80% แตะระดับ 2,300 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กำลังรอคอยข่าวดีครั้งประวัติศาสตร์จากการพิจารณาอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
จับตา SEC อนุมัติ Spot Dogecoin ETF ปัจจัยชี้ชะตาราคา
แรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นในรอบนี้คือความคาดหวังของตลาดต่อการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดจะพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุน Spot Dogecoin ETF มากกว่า 10 ฉบับในเดือนตุลาคม 2025
ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นในตลาดคริปโตชี้ว่า โอกาสที่ Spot Dogecoin ETF จะได้รับการอนุมัติมีสูงถึง 92% ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง Dogecoin ได้ง่ายขึ้น และอาจกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปอีกระดับ
วิเคราะห์กราฟราคา Dogecoin และสัญญาณทางเทคนิคที่น่าสนใจ
จากข้อมูลของ CoinMarketCap ราคา Dogecoin ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหรียญ Meme Coin ที่ได้รับความนิยมสูงซื้อขายอยู่ที่ 0.2369 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.27% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 0.2292-0.2375 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นถึง 80 % เป็น 2,300 ล้านดอลลาร์ บ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากกำลังเข้าสะสมเหรียญจากความกลัวที่จะตกรถ
ในทางเทคนิค หากราคา Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.30 ดอลลาร์ไปได้ นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการซื้อ Dogecoin ในราคาถูก ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.50 ดอลลาร์
นอกจากนี้ การเกิดสัญญาณ “Golden Cross” บนกราฟราคายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่อาจช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวในขาขึ้นต่อไป
ดัชนี Altcoin Season และสัญญาณความกลัวที่จะตกรถในตลาด Dogecoin
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ดัชนี Altcoin Season Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 66 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเม็ดเงินลงทุนเริ่มไหลออกจาก Bitcoin ไปยังเหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจเหรียญอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า เช่น Dogecoin
ภาวะความกลัวที่จะพลาดโอกาส กำลังเกิดขึ้นในหมู่นักลงทุนที่มองว่าราคา Dogecoin ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโต หาก Spot Dogecoin ETF ได้รับการอนุมัติ ทำให้เกิดแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมเหรียญก่อนที่ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อนาคต Dogecoin: การผลักดันด้านประโยชน์ใช้สอยเพื่อการเติบโตระยะยาว
นอกเหนือจากการเก็งกำไรระยะสั้นแล้ว อนาคตของ Dogecoin ในระยะยาวยังดูสดใสจากการผลักดันให้เหรียญมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ทิโมธี สเตบบิง (Timothy Stebbing) ผู้อำนวยการมูลนิธิ Dogecoin Foundation ได้ออกมากล่าวถึงแผนการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ Dogecoin เพื่อขับเคลื่อนการยอมรับในภาคการเงินที่กว้างขึ้น
เป้าหมายหลักคือการทำให้ Dogecoin ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีม แต่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบนิเวศ และสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับเหรียญในระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากการพึ่งพากระแสการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว
