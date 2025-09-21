Bitcoin เสี่ยงถูกคุกคาม! ผู้ก่อตั้ง Solana ชี้ควอนตัมอาจมาถึงใน 5 ปี
Bitcoin หรือ BTC กำลังเผชิญคำเตือนครั้งใหญ่จาก Anatoly Yakovenko ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana ที่ระบุว่าเครือข่ายอาจถูกท้าทายจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมเร็วกว่าที่หลายคนคาดไว้ โดยในงาน All-In Summit 2025 เขาประเมินว่ามีโอกาสถึง 50/50 ที่เทคโนโลยีควอนตัมจะก้าวกระโดดภายใน 5 ปี ซึ่งอาจกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของ BTC ในฐานะสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก
เจาะลึกคำเตือน: ทำไม Bitcoin ต้องหวั่นเกรงควอนตัม?
Anatoly Yakovenko ได้ให้ทรรศนะที่น่าสนใจในงาน All-In Summit 2025 โดยระบุว่า “ผมรู้สึกว่ามีโอกาส 50/50 ภายในห้าปี ที่จะเกิดการก้าวกระโดดของควอนตัม” คำเตือนนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของ BTC เนื่องจากระบบความปลอดภัยปัจจุบันของ BTC อาจไม่สามารถต้านทานพลังการประมวลผลมหาศาลของคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้
เขาย้ำว่า “เราควรย้าย BTC ไปสู่รูปแบบลายเซ็นที่ทนทานต่อควอนตัม (quantum-resistant signature scheme)”
Anatoly Yakovenko ชี้ให้เห็นว่าการบรรจบกันของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิจัยควอนตัมกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างน่าตกใจ ดังที่ David Friedberg ผู้จัดรายการได้กล่าวถึงโปรเจกต์ Willow ของ Google ซึ่งเป็นชิปที่ใช้ AI ในการวิจัยควอนตัมและมีความเร็วสูงถึง x10 เซปทิลเลียน
สิ่งนี้ตอกย้ำว่าภัยคุกคามไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริง และเครือข่าย Bitcoin จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเร่งด่วน
ความแข็งแกร่งของ BTC ท่ามกลางวิกฤตและความท้าทาย
แม้จะมีความกังวลเรื่องควอนตัม แต่ Yakovenko ก็ยังคงชื่นชมในความแข็งแกร่งและความเรียบง่ายของ BTC โดยกล่าวว่า “ผมคิดว่า BTC มีความยืดหยุ่นต่อการล่มสลายของสถาบันต่างๆ มันจะยังคงอยู่รอด”
เขายกย่องระบบ Proof-of-Work ว่าเป็น “ผลงานชิ้นเอกในแง่ของความสง่างามและความเรียบง่าย” ซึ่งทำให้เครือข่ายมีความทนทานต่อการโจมตีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีระดับรัฐ เช่น เกาหลีเหนือ (DPRK)
เขายังมองว่าคุณสมบัติที่เปิดกว้างของ BTC ที่อนุญาตให้ใครก็ได้สามารถเป็นเจ้าของได้ คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้มันรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ
นอกจากนี้ Yakovenko ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิในทรัพย์สิน (property rights) ในโลกตะวันตก โดยเชื่อว่าการปกป้องสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ BTC อย่างโปร่งใส คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจากการแทรกแซงของรัฐบาล ซึ่งเป็นบทเรียนที่ได้จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ เคยจำกัดการถือครองทองคำในอดีต
อนาคตของคริปโต: เมื่อ AI และควอนตัมมาบรรจบกับ BTC
Yakovenko มองว่าในอนาคต ทั้ง AI และคริปโตจะกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป “AI จะอยู่ทุกหนทุกแห่ง และคริปโตก็จะอยู่ทุกหนทุกแห่ง” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมหาศาลไม่แพ้ AI หากสามารถควบคุมและนำมาใช้ประโยชน์ได้สำเร็จ
เขายังเรียกร้องให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Apple เริ่มนำชุดการเข้ารหัสที่ทนทานต่อควอนตัม (quantum-resistant cryptographic stack) มาใช้ โดยเชื่อว่า “ฝั่งผู้บริโภคนั้นได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว”
มุมมองนี้ชี้ให้เห็นถึงเส้นทางข้างหน้าว่า แม้ BTC จะเผชิญกับความท้าทาย แต่เทคโนโลยีเพื่อรับมือก็กำลังถูกพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมกำลังตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับยุคต่อไปของความปลอดภัยทางดิจิทัล
Bitcoin Hyper: เหรียญ L2 ที่จะเข้ามาอัปเกรดเครือข่าย BTC
Bitcoin Hyper ($HYPER) พัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากการเป็นแค่สินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง โดยสามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไม่ถึง 0.001 ดอลลาร์
โครงการ HYPER จะรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1 ซึ่งแก้ไขข้อจำกัดของ BTC เดิมที่ช้า ค่าธรรมเนียมสูง และไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้
โครงการนี้ระดมทุนได้กว่า $17.18M แล้วในเวลาไม่กี่เดือน สะท้อนความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกอย่างกว้างขวาง
HYPER มีศักยภาพเปลี่ยน BTC ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, NFT และ Web3 ด้วยการรองรับ Smart Contracts และการทำงานที่ทันสมัยผ่าน SVM โดยไม่เปิดรอบพิเศษให้ VC หรือกองทุนใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม
HYPER ยังถูกออกแบบให้ใช้เป็นค่า Gas, Staking Reward และ Governance Token ซึ่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอยนอกเหนือจากการเก็งกำไรอีกด้วย
หากคุณต้องการมุมมองเพิ่มเติม แนะนำให้ศึกษาบทวิเคราะห์ Bitcoin Hyper ประกอบ หรือดูคู่มือวิธีซื้อ HYPER แบบละเอียด เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
อ่านเนื้อหาแบบเป็นทางการจากเว็บไซต์ official ของโครงการ พร้อมเก็บอินไซต์สดใหม่ได้ที่ X และ Telegram