Solana พุ่งทะลุ $200 หลังข่าวใหญ่สถาบันแห่ซื้อและลุ้นอนุมัติ ETF
Solana (SOL) สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยราคาได้พุ่งทะยานอย่างร้อนแรงทะลุระดับ 200 ดอลลาร์อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำสถานะการเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในสัปดาห์นี้ การปรับตัวขึ้นของราคา Solana ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล แต่ได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ และความคาดหวังเชิงบวกต่อการอนุมัติกองทุน Spot Solana ETF ซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามองอนาคตของ Solana อย่างใกล้ชิด
กราฟราคา Solana
วันที่ 13 สิงหาคม 2025 เวลา 19.34 น. ตามเวลาไทย (อ้างอิง: CoinMaketCap)
สำหรับนักลงทุนที่สนใจและเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ Solana การศึกษา วิธีซื้อเหรียญ Solana (SOL) ก็เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเริ่มต้นลงทุน
ปัจจัยหนุนจากสถาบัน: Upexi และ Arthur Hayes เดิมพันครั้งใหญ่กับ Solana
แรงขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลให้ราคา Solana พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากการประกาศของ Upexi ที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมุ่งเน้นไปที่ Solana โดยเฉพาะ และได้แต่งตั้ง Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX มาเป็นหัวเรือใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดอย่างมาก เนื่องจาก Upexi ได้เปิดเผยว่าบริษัทถือครองเหรียญ Solana (SOL) มูลค่าสูงถึง 316 ล้านดอลลาร์ และมีแผนที่จะขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระบบนิเวศ DeFi ของ Solana ต่อไป
นักวิเคราะห์หลายคนเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ Upexi กับ MicroStrategy ที่เข้าสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่า Solana กำลังจะกลายเป็นสินทรัพย์สำรองในคลังของบริษัทมหาชนในระยะยาว ข้อมูลจากการยื่นเอกสารยังระบุว่า ปัจจุบันบริษัทมหาชนต่างๆ ถือครองอุปทานหมุนเวียนของ Solana รวมกันประมาณ 8% ซึ่งสถานการณ์นี้อาจนำไปสู่ภาวะอุปทานตึงตัว (Supply Squeeze) และส่งผลบวกต่อราคาของ Solana ในอนาคต
วิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณกระทิงของ Solana หลังทะลุ $200
ในมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์ราคาจาก Coindoo ชี้ว่าการที่ราคา Solana สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 200 ดอลลาร์ขึ้นมาได้ ถือเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่งและบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกอย่างชัดเจน อินดิเคเตอร์อย่าง MACD (Moving Average Convergence Divergence) ได้พลิกกลับมาอยู่ในแดนบวก ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ราคา Solana ยังสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญบริเวณ 194.12 ดอลลาร์ได้สำเร็จ หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งเช่นนี้ เป้าหมายถัดไปที่นักวิเคราะห์จับตามองคือบริเวณ 219.41 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาดูดัชนี RSI (Relative Strength Index) ซึ่งกำลังเข้าใกล้โซน Overbought (ซื้อมากเกินไป) ซึ่งอาจทำให้เกิดการย่อตัวของราคา Solana ในระยะสั้นได้ การยืนเหนือระดับ 200 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงจะช่วยสร้างฐานแนวรับใหม่ที่แข็งแกร่งให้กับ Solana
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว มุมมองจากปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นที่น่าจับตาเช่นกัน โดยมี การคาดการณ์ราคา Solana โดย Google Gemini ที่มองว่าเหรียญอาจมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในอนาคต
จับตา Solana ETF และภาพรวมตลาด Altcoin
อีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับกองทุน Spot Solana ETF ซึ่งวันที่ 13 สิงหาคม 2025 ตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket ได้ให้โอกาสในการอนุมัติสูงถึง 99% หาก Solana ETF ได้รับการอนุมัติจริง จะเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าถึง Solana ได้ง่ายขึ้น และอาจเป็นตัวกระตุ้นราคาครั้งสำคัญต่อไป
หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือ ความเป็นไปได้ในการเปิดตัว Solana ETF โดย BlackRock ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนที่หากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมหาศาล
การพุ่งขึ้นของ Solana เกิดขึ้นท่ามกลางกระแส Altcoin Season ที่กำลังกลับมาคึกคัก โดยส่วนแบ่งตลาดของ Altcoin เพิ่มขึ้นเป็น 27.8% ในเดือนที่ผ่านมา การเติบโตรายสัปดาห์ของ Solana ที่ 22.59% นั้นสูงกว่า Ethereum ที่ 7.9% อย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังหมุนเวียนเงินทุนมายังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งหากโมเมนตัมและการยอมรับจากสถาบันยังคงดำเนินต่อไป Solana ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในตลาด Altcoin ต่อไป
Snorter Token ($SNORT): โอกาสใหม่บน Solana ที่นักเทรดห้ามพลาด
จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของระบบนิเวศ Solana ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ หนึ่งในนั้นคือ Snorter Token ($SNORT) ซึ่งเป็น Meme coin ที่มาพร้อมกับการใช้งานได้จริงผ่าน Snorter Bot บน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย degen โดยเฉพาะ
Snorter Bot สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana และ Ethereum โดยมีจุดเด่นคือความเร็วในการทำธุรกรรมระดับ sub-second แม้ในช่วงที่เครือข่ายหนาแน่น ด้วยการใช้ custom RPC routing ที่เชื่อมต่อกับ node ส่วนตัวบน Solana โดยตรง นอกจากนี้ ผู้ที่ถือโทเค็น $SNORT ยังจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดเหลือเพียง 0.85% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด ระบบยังมาพร้อมฟีเจอร์ครบครันตั้งแต่ swap, snipe เหรียญใหม่, copy-trading ไปจนถึงระบบป้องกัน rug pull และ honeypot ที่มีความแม่นยำสูง
โปรเจกต์นี้ระดมทุนแบบ Fair Launch โดยไม่มีการจัดสรรให้ VC หรือนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับนักลงทุนรายย่อยทุกคน ด้วยการระดมทุนผ่าน presale ไปแล้วเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนเดียว Snorter จึงไม่ได้เป็นเพียง Meme coin ตามกระแส แต่เป็นเครื่องมือการเทรดที่มีประโยชน์จริง ซึ่งอาจเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจท่ามกลางความร้อนแรงของ Solana
หากคุณสนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากการอ่านรีวิว Snorter เชิงลึกว่าเป็นโปรเจ็กต์จริงหรือหลอก มีศักยภาพแค่ไหน หรือดูบทวิเคราะห์แนวโน้มราคา Snorter Token และวิธีซื้อ Snorter Token เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- เว็บไซต์ทางการ Snorter Token: https://snortertoken.com/th
- ติดตามใน X (Twitter): https://x.com/SnorterToken
- เข้าช่องทาง Telegram: https://t.me/Snorter_token
สรุป: Solana ยังมีแรงส่งต่อเนื่อง จับตาเป้าหมายถัดไปที่ $219
โดยสรุปแล้ว การพุ่งขึ้นของราคา Solana เหนือ 200 ดอลลาร์เป็นผลมาจากปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันอย่าง Upexi, สัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังต่อการอนุมัติ Solana ETF ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างโมเมนตัมเชิงบวกให้กับเหรียญอย่างมหาศาล นักลงทุนควรจับตาดูแนวต้านถัดไปที่ 219.41 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากผ่านไปได้ อนาคตของ Solana ในตลาดกระทิงรอบนี้ก็ยังคงสดใสและน่าติดตามอย่างยิ่ง
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- XRP ลุ้นแตะ $11 หลังเกิดสัญญาณ Bull Triangle
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- XRP ลุ้นแตะ $11 หลังเกิดสัญญาณ Bull Triangle