Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!
Google Gemini เอไออัจฉริยะจาก Google ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคาสุดน่าทึ่งสำหรับ 3 เหรียญ Altcoin ชื่อดังอย่าง XRP, Dogecoin (DOGE), และ Solana (SOL) โดยชี้ว่าทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในสิ้นปี 2025 การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตลาดคริปโตที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองว่านี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ ที่จะผลักดันราคา XRP, Dogecoin, และ Solana ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
XRP พุ่งแรงแตะ $20 ภายในสิ้นปี 2025 ตามคาด
Google Gemini ได้ประมาณการว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงถึง 20 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 567% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 3 ดอลลาร์ การคาดการณ์ที่แข็งแกร่งนี้มีขึ้นหลังจากที่ XRP เพิ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3.65 ดอลลาร์ แซงหน้าสถิติเดิมในปี 2018
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ XRP คือความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่คดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ สิ้นสุดลงในปี 2025 ซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ออกไป นอกจากนี้ การที่กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ยอมรับว่า XRP เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน ยิ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและประโยชน์ใช้สอยของเหรียญ XRP ในระดับโลก
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว สัญญาณบนบล็อกเชนยังบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายงานว่า นักลงทุนเร่งสะสม XRP มูลค่ามหาศาล ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปิดตัว XRP Spot ETF ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะสามารถดึงดูดเงินทุนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาในตลาดได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงส่งสำคัญที่อาจผลักดันให้ราคา XRP ไปถึงเป้าหมายที่ Google Gemini ทำนายไว้
ในภาพรวมระยะสั้น การเคลื่อนไหวของราคาก็แสดงทิศทางที่เป็นบวกเช่นกัน โดยล่าสุดมี สัญญาณการฟื้นตัวของ XRP จากแรงซื้อสถาบัน ซึ่งกำลังพยายามทดสอบแนวต้านสำคัญ
Dogecoin ใกล้แตะ $1.10 ดันจังหวะตลาดชัดเจน!
สำหรับเหรียญมีมในตำนานอย่าง Dogecoin (DOGE) นั้น Google Gemini ได้คาดการณ์ราคาเป้าหมายไว้ที่ 1.10 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเติบโตเกือบ 5 เท่าจากระดับราคาปัจจุบัน แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นเหรียญล้อเลียน แต่ Dogecoin ได้พัฒนาจนกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์
การยอมรับ Dogecoin ในโลกแห่งความเป็นจริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Tesla ยังคงรับชำระค่าสินค้าบางรายการด้วย DOGE ในขณะที่แพลตฟอร์มการชำระเงินอย่าง PayPal และ Revolut ก็ได้ผนวกรวมการโอน Dogecoin เข้าไว้ในระบบ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงประโยชน์ใช้สอยในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง
ในทางเทคนิค ราคาของ Dogecoin มักจะเคลื่อนไหวตาม Bitcoin แต่ด้วยพลังของชุมชนที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่สูง ทำให้มันยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กราฟราคากำลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นครั้งใหม่ของ Dogecoin ตามที่ AI คาดการณ์
ถึงแม้แนวโน้มระยะยาวจะดูสดใส แต่ตลาดคริปโตยังคงมีความผันผวนสูง ซึ่งล่าสุด เหรียญหลักรวมถึง Dogecoin และ XRP ปรับตัวลดลง ตามทิศทางของตลาดโลก ทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงระยะสั้นควบคู่กันไป
Solana ทะยาน 3,500% จ่อทดสอบ $6,000 ในปี 2025
Solana (SOL) สร้างความฮือฮามากที่สุดด้วยการคาดการณ์จาก AI ที่มองว่าราคาอาจพุ่งสูงถึง 6,000 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตมหาศาลถึง 3,500% หรือ 36 เท่าจากราคาปัจจุบัน ปัจจุบัน Solana ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะบล็อกเชน Smart Contract ชั้นนำที่สามารถแข่งขันกับ Ethereum ได้อย่างสูสี ทั้งในด้านการพัฒนาและจำนวนแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp)
แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้นักลงทุนมอง Solana ในแง่บวกคือกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการอนุมัติ Solana Spot ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปตามรอยความสำเร็จของ Bitcoin และ Ethereum ETF ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลได้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีกระแสคาดการณ์ว่า Solana อาจถูกเพิ่มเข้าไปในกองทุนสำรองคริปโตแห่งชาติของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณการยอมรับในระดับสถาบันที่ชัดเจน
สำหรับประเด็นเรื่อง ETF ที่หลายคนจับตามอง ล่าสุดก็มี ความคืบหน้าสำคัญในการยื่นเอกสาร Solana ETF ซึ่งอาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การอนุมัติใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น
ด้านเทคนิค ราคาของ Solana ได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงหลายเดือนและเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง การตัดสินใจด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของ Solana และศักยภาพในการเป็นผู้นำในตลาดคริปโตรอบถัดไป
สรุปภาพรวม Gemini เผยเป้าใหม่ XRP, DOGE, SOL พร้อมพุ่งแรง
โดยรวมแล้ว การคาดการณ์จาก Google Gemini ได้ฉายภาพอนาคตที่สดใสสำหรับ XRP, Dogecoin, และ Solana โดยชี้เป้าราคาที่ 20 ดอลลาร์, 1.10 ดอลลาร์, และ 6,000 ดอลลาร์ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าการคาดการณ์ของ AI เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์ที่อิงจากข้อมูลในปัจจุบัน และความสำเร็จของเป้าหมายเหล่านี้ยังคงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโดยรวมและความชัดเจนด้านกฎระเบียบในอนาคต ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปสำหรับอนาคตของ XRP, Dogecoin และ Solana
เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่แค่ Google Gemini เท่านั้นที่มองเห็นศักยภาพของเหรียญเหล่านี้ เพราะล่าสุด DeepSeek AI ก็ได้คาดการณ์ทิศทางราคา XRP Dogecoin และ Solana ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ
TOKEN6900 Meme Token สุดฮิต จ่อสร้างผลตอบแทนพันเท่าในการ Presale!
ในขณะที่เหรียญ altcoin ขนาดใหญ่กำลังได้รับความสนใจจากการคาดการณ์ที่เป็นบวกของ Gemini แต่เหรียญ meme ขนาดเล็กที่มีมูลค่าตลาดต่ำกลับดึงดูดสายตาไม่น้อยอย่าง TOKEN6900 (T6900) ซึ่งเป็นเหรียญ ERC20 บนเครือข่าย Ethereum ได้เปิดตัวการ presale ไปเมื่อเพียงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็สามารถระดมทุนได้เกิน $1.6 ล้าน
โดยแรงบันดาลใจของเหรียญนี้มาจาก SPX6900 ซึ่งเคยเป็น meme token ที่โด่งดังในอดีต โดย SPX6900 เคยล้อเลียนมูลค่าตลาดหุ้นที่พุ่งสูงเกินจริงในช่วงการเก็งกำไร TOKEN6900 จึงเพิ่มลูกเล่นด้วยการกำหนดจำนวนเหรียญไว้ที่ 930,993,091 ซึ่งมากกว่า SPX6900 เพียงหนึ่งหน่วยเพื่อเน้นย้ำถึงความตั้งใจในเชิงล้อเลียน
ในช่วง presale ขณะนี้ เหรียญมีราคาอยู่ที่ $0.006825 ซึ่งสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ทางการ และราคาจะปรับขึ้นในอีกไม่ถึง 24 ชั่วโมง ทำให้ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของโปรเจกต์ได้ผ่านบัญชี X และ Instagram ทางการของ TOKEN6900 เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญเว็บไซต์ทางการ Token6900 คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
