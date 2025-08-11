BlackRock จะเปิดตัว Solana ETF หรือไม่?
ท่ามกลางกระแสความคาดหวังของนักลงทุนทั่วโลกต่อกองทุน Spot ETF สกุลเงินดิจิทัลตัวต่อไป ข่าวลือเกี่ยวกับการที่ BlackRock อาจเปิดตัว Solana ETF ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาเหรียญ Solana (SOL) พุ่งทะยานทะลุแนวต้านสำคัญที่ 180 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความยินดีนี้ James Seyffart นักวิเคราะห์ ETF ชื่อดังจาก Bloomberg กลับออกมาแสดงความเห็นที่แตกต่าง โดยเตือนว่าการที่ BlackRock จะกระโดดเข้ามาในตลาด Solana ETF ในตอนนี้อาจเป็น “ความผิดพลาดครั้งใหญ่” ซึ่งสวนทางกับความเชื่อมั่นของตลาดที่ประเมินโอกาสอนาคตของ Solana ไว้สูงลิ่ว การวิเคราะห์นี้ทำให้นักลงทุนต้องกลับมาพิจารณาถึงทิศทางของ Solana อย่างรอบด้านอีกครั้ง
เหตุผลที่นักวิเคราะห์มองว่า BlackRock ไม่ควรยื่นขอ Solana ETF
James Seyffart ได้ให้เหตุผลว่า การที่ BlackRock จะยื่นขอจัดตั้ง iShares Solana ETF ในตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น เหตุผลหลักคือความไม่ยุติธรรมต่อผู้เล่นรายย่อยอย่าง VanEck, 21Shares และ Bitwise ซึ่งได้ยื่นเอกสารและใช้เวลาในการเจรจากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฯ มานานหลายเดือนแล้ว การที่ยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ซึ่งครองตลาด Bitcoin และ Ethereum ETF อยู่แล้ว จะเข้ามาในนาทีสุดท้าย อาจถูกมองว่าเป็นการเอาเปรียบและไม่เคารพกระบวนการที่บริษัทอื่น ๆ ได้ลงทุนลงแรงไปกับการผลักดัน Solana ETF
Seyffart ยังชี้ให้เห็นว่า BlackRock ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมี Solana ETF ในพอร์ตการลงทุนของตนเอง เนื่องจากกองทุน Bitcoin และ Ethereum ETF ของบริษัทก็สามารถครองส่วนแบ่งตลาดและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลได้อยู่แล้ว โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมกันกว่า 67.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสินทรัพย์ทั้งสองนี้คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด นอกจากนี้ BlackRock เองก็เคยปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเตรียมเปิดตัว Solana หรือ XRP ETF มาแล้ว ซึ่งตอกย้ำว่าบริษัทอาจยังไม่เห็นความจำเป็นในการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังเหรียญ Solana ในเร็ว ๆ นี้
นอกเหนือจาก Solana แล้ว ในตลาดคริปโตยังมี เหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายที่นักลงทุนสามารถศึกษาเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการลงทุน
ปัจจัยบวกที่ยังคงหนุนราคา Solana ท่ามกลางความไม่แน่นอน
แม้จะมีคำเตือนจากนักวิเคราะห์ แต่ราคาของ Solana ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทะลุระดับ 181.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.8% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญมาจากความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยบนแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket ได้ประเมินโอกาสที่ Solana ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปี 2025 ไว้สูงถึง 99% สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นศักยภาพการเติบโตของ Solana ในระยะยาว และคาดหวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Solana ออกมาในที่สุด
ความเชื่อมั่นของตลาดเช่นนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองถึง แนวโน้มราคา Solana ในปี 2025-2030 ว่าอาจมีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจในระยะยาว
นอกเหนือจากความหวังเรื่อง ETF แล้ว การเติบโตของราคา Solana ยังได้รับแรงหนุนจากการยอมรับในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างล่าสุดคือการที่บริษัท Upexi ประกาศเข้าซื้อเหรียญ Solana มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ เพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์ในคลังของบริษัท (Treasury) การเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนว่า ระบบนิเวศของ Solana มีความแข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนมูลค่าของ Solana ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากระแสข่าว ETF เพียงอย่างเดียว
Best Wallet ($BEST): กระเป๋าคริปโตที่รองรับ Solana เต็มรูปแบบ
ในขณะที่ตลาดกำลังจับตาอนาคตของ Solana ETF นักลงทุนจำนวนมากต่างมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการและเทรดเหรียญ Solana ซึ่ง Best Wallet ($BEST) ได้กลายรับการรีวิวว่าเป็น กระเป๋า Solana Wallet ที่ดีที่สุดในปี 2025 ในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain และให้การสนับสนุนระบบนิเวศของ Solana อย่างเต็มรูปแบบ
Best Wallet ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเทรดเหรียญบนเครือข่าย Solana และซื้อ SOL ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายผ่านผู้ให้บริการ on-ramp ที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps และระบบความปลอดภัยระดับสถาบันอย่าง MPC-CMP จาก Fireblocks ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ Solana ของตนจะปลอดภัยและอยู่ในการควบคุมของตนเองทั้งหมด
โทเค็น $BEST ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศ กำลังอยู่ในช่วง Presale ที่น่าจับตา โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ ผู้ถือโทเค็นจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking APY สูงถึง 124%, สิทธิ์เข้าร่วม Presale โครงการพาร์ทเนอร์ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในอนาคตของ Solana และต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์การลงทุนอย่างครบวงจร
สรุป: อนาคต Solana ETF ยังไม่แน่นอน แต่พื้นฐานยังแข็งแกร่ง
โดยสรุปแล้ว แม้ว่ากระแสความคาดหวังต่อ Solana ETF จะยังคงร้อนแรง แต่เส้นทางสู่การเปิดตัวกองทุนโดยยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและยังมีความไม่แน่นอนสูงตามมุมมองของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของระบบนิเวศ Solana ยังคงแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจากการยอมรับในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สะท้อนผ่านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อนาคตของ Solana จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับข่าว ETF เพียงอย่างเดียว แต่มูลค่าที่แท้จริงนั้นมาจากเทคโนโลยีและการใช้งานที่เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป