ลุ้นเดือดตุลา! SEC เคาะ ETF Solana–XRP อาจพลิกเกมคริปโตทั่วโลก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ประกาศเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุน Crypto ETF ที่สำคัญหลายรายการออกไปอีกครั้ง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Solana (SOL) และ XRP รวมอยู่ด้วย การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้นักลงทุนและตลาดคริปโตโดยรวมต้องจับตารอความชัดเจนไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งอาจเป็นทั้งความเสี่ยงและความหวังครั้งใหม่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้
รอบนี้ลุ้นจริง! SEC ตั้งเป้าเคาะ Spot ETF Solana–XRP ตุลาคมนี้
ตามเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม SEC ได้ขยายกรอบเวลาการพิจารณาสำหรับกองทุน Spot ETF หลายรายการอย่างเป็นทางการ โดยกองทุนที่น่าจับตาที่สุดคือ Spot ETF ของ Solana และ XRP ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างรอคอย สำหรับกองทุน Solana ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares และ Bitwise ถูกกำหนดวันตัดสินใจใหม่เป็นวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะถือเป็น Spot Solana ETF กองทุนแรกในสหรัฐอเมริกา
ในขณะเดียวกัน กองทุน Core XRP Trust ของ 21Shares ก็ถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปเช่นกัน โดยมีกำหนดเส้นตายใหม่ในวันที่ 19 ตุลาคม กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงราคาของ XRP ได้โดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์ การเลื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก SEC ใช้เวลาพิจารณาใกล้ครบกำหนด 180 วันและขอขยายเวลาเพิ่มอีก 60 วันเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีกองทุน ETF ของ Altcoin อื่นๆ เช่น Dogecoin และ Litecoin ที่เผชิญกับความล่าช้าและมีกำหนดการตัดสินในเดือนตุลาคมเช่นกัน
นอกเหนือจากประเด็นด้านกฎระเบียบแล้ว การพัฒนาทางเทคโนโลยีของตัวเหรียญเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยล่าสุดมีการเปิดเผยถึง แผนการอัปเกรดเครือข่าย XRP Ledger เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
แรงหนุนชัด! ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวเสนอเร่งอนุมัติ Crypto ETF
ท่ามกลางข่าวการเลื่อนตัดสินใจ ยังมีสัญญาณบวกที่สำคัญเกิดขึ้น เมื่อตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอย่าง Cboe BZX และ NYSE Arca ได้ยื่นเสนอการแก้ไขกฎเกณฑ์การจดทะเบียนสำหรับ Crypto ETF โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติในอนาคต ปัจจุบัน การยื่นขออนุมัติ ETF แต่ละรายการต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎ Rule 19b-4 ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 240 วัน
หากข้อเสนอใหม่นี้ได้รับการอนุมัติ กองทุน Crypto ETF ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะสามารถจดทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ซับซ้อนลงได้อย่างมาก Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg คาดการณ์ว่าการแก้ไขกฎเกณฑ์นี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติในเดือนกันยายน ซึ่งจะปูทางไปสู่การอนุมัติกองทุน ETF ชุดใหญ่พร้อมกันในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจรวมถึง Spot ETF ของ Solana และ XRP ด้วยเช่นกัน
สัญญาณบวกชัด! XRP–SOL รอลุ้นอีเวนต์ใหญ่เดือนตุลา
การตัดสินใจของ SEC ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น ราคาของ Solana และ XRP อาจเผชิญกับความผันผวนหรือภาวะซบเซา เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนในเดือนตุลาคมได้สร้างให้เกิดเป็น “อีเวนต์สำคัญ” ที่ตลาดกำลังจับตามอง ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นราคาครั้งใหญ่หากผลการตัดสินออกมาเป็นบวก
ความไม่แน่นอนนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนพยายามประเมินสถานการณ์ ซึ่งมี บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่น่าสนใจออกมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความคาดหวังในเชิงบวก ก็ยังมีมุมมองที่เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมี คำเตือนว่าราคา XRP อาจปรับตัวลดลง แม้จะมีข่าวดีก็ตาม
ภาพความสำเร็จของ Spot Bitcoin ETF ที่นำโดย iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากกว่า 87,000 ล้านดอลลาร์ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความต้องการของนักลงทุนสถาบันได้อย่างชัดเจน หาก Spot ETF ของ Solana และ XRP ได้รับการอนุมัติ ก็มีโอกาสสูงที่จะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในตลาด และอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ราคาของ Solana และ XRP พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
นับถอยหลัง! เดือนตุลาคมอาจพลิกเกมใหญ่ให้ Solana–XRP
การที่ SEC เลื่อนการตัดสินใจอนุมัติ Spot ETF ของ Solana และ XRP ไปยังเดือนตุลาคม แม้จะสร้างความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่ก็ได้กลายเป็นจุดที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ประกอบกับความพยายามของตลาดหลักทรัพย์ในการผลักดันกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ เดือนตุลาคมนี้จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่สำหรับราคาของ Solana และ XRP แต่สำหรับภาพรวมของตลาดคริปโตทั้งหมด นักลงทุนควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนและโอกาสครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง
TOKEN6900 ปังไม่ไหว! เหรียญ Meme พุ่งแรงก่อนเปิดตัว
ในขณะที่นักลงทุนกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับ ETF ของ Solana และ XRP หลายคนเริ่มมองหาโอกาสทำกำไรในตลาดเหรียญทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน และหนึ่งในนั้นคือ TOKEN6900 ($T6900) เหรียญ Meme สายเสียดสีที่กำลังมาแรงและระดมทุน Presale ไปแล้วกว่า 2 ล้านดอลลาร์
TOKEN6900 สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ SPX6900 ที่เคยสร้างผลตอบแทนกว่า 47 ล้านเปอร์เซ็นต์ โดยชูจุดเด่นคือความซื่อสัตย์แบบสุดขั้ว โปรเจกต์ประกาศอย่างชัดเจนว่า “ไม่มี Utility, ไม่มีโร้ดแมป, ไม่มี VC คุมเกม” ซึ่งเป็นการเสียดสีโลกคริปโตที่เต็มไปด้วยคำสัญญาเกินจริง จุดแข็งของมันคือพลังของชุมชนและความเป็น Meme แท้ๆ ที่อาจทำให้เกิดกระแสไวรัลได้ทุกเมื่อ ด้วย Hard Cap เพียง 5 ล้านดอลลาร์ ทำให้มีโอกาสเติบโตได้อีกมหาศาลหลังเปิดตัว สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ๆ ในขณะที่ตลาดกำลังรอความชัดจาก SEC เหรียญ TOKEN6900 อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตาเว็บไซต์ทางการ Token6900
