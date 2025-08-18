CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
CTO ของ Ripple ได้ออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นในการพัฒนาระบบเครือข่ายของ XRP Ledger (XRPL) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เขาเคยออกแบบไว้เมื่อ 8 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่ายให้สูงขึ้น
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างความสนใจให้กับชุมชน XRP เป็นอย่างมาก และอาจส่งผลบวกต่ออนาคตของเหรียญ XRP โดยตรง
เจาะลึกระบบ ‘Peer Link Policing’ ปกป้องเครือข่าย XRP Ledger
เดวิด ชวาร์ตซ์ (David Schwartz) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Ripple ได้อธิบายถึงแนวคิดระบบ ‘Peer Link Policing’ ที่เขาออกแบบไว้เพื่อปกป้องผู้ใช้งานบน XRP Ledger จาก Peer ที่อันตราย
แม้ว่าการออกแบบและกฎของ XRPL จะสามารถป้องกันการหลอกลวงได้ดีอยู่แล้ว แต่ Peer ที่ไม่หวังดียังคงสามารถสร้างผลกระทบให้กับระบบได้
เพื่อแก้ปัญหานี้ ระบบดังกล่าวจะใช้กลไก ‘Charge’ และ ‘Credit’ โดย Peer จะได้รับ ‘Charge’ สำหรับข้อความที่ส่ง และจะได้รับ ‘Credit’ คืนเมื่อเวลาผ่านไป
หาก ‘Charge’ ของ Peer ใดสูงเกิน ‘Credit’ ก็จะเสี่ยงต่อการถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพของ XRP Ledger
ทั้งนี้ ชวาร์ตซ์ยอมรับว่าระบบที่เคยออกแบบไว้อาจต้องมีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เข้ากับขนาดของเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทีมงานของ Ripple กำลังจับตาดูข้อมูลอย่างใกล้ชิด
อนาคตของ XRP Ledger: ปรับปรุงเพื่อความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด
CTO ของ Ripple ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะปรับปรุงกลไก Charge/Credit ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นบนเครือข่ายจริง หนึ่งในความเป็นไปได้ที่น่าสนใจที่สุดคือการนำความหน่วงมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย โดย Peer ที่มีค่าความหน่วงต่ำ (การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว) อาจได้รับ ‘Credit Limit’ ที่สูงขึ้น
แนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้ไม่หวังดีหรือผู้โจมตีไม่สามารถปลอมแปลงค่าหน่วงที่ต่ำได้ การปรับปรุงนี้จึงไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของ XRP Ledger แต่ยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยของเครือข่ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย
การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ Ripple แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำให้ XRP Ledger เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่มีความน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/ripple-cto-unveils-exciting-network-possibility-for-xrp-ledger
มองหาโอกาสใหม่? Pepenode เหรียญมีมสาย MINE-TO-EARN ที่น่าจับตา
นอกจากการพัฒนานวัตกรรมบน XRP Ledger แล้ว นักลงทุนยังมองหาโครงการที่มีแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ และหนึ่งในนั้นคือ Pepenode เหรียญมีมที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “MINE-TO-EARN” ตัวแรกของโลกที่พลิกโฉมการลงทุนในเหรียญมีมไปอย่างสิ้นเชิง
Pepenode เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมเกมจำลองการขุดและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อโทเคนในช่วงพรีเซลโดยไม่ต้องรอให้เหรียญเปิดตลาด
โดยผู้เข้าร่วมสามารถซื้อ Miner Node เพื่อเพิ่มพลังขุดและรับโทเคน Pepenode ได้แบบเรียลไทม์ จุดเด่นสำคัญคือกลไกการเผาเหรียญสูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ในการอัปเกรด เพื่อสร้างภาวะขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
ปัจจุบัน โครงการระดมทุนในรอบพรีเซลไปได้แล้วกว่า 250,000 ดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกลุ่มแรก ๆ ที่มองเห็นศักยภาพของเหรียญมีมที่มีประโยชน์ใช้สอยจริง
การขาย Pepenode รอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่ โดยราคา ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 0.0010161 ดอลลาร์และจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วันตลอดการขายไปยัง Pepenode
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
