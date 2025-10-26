พ่อรวยเตือน! Bitcoin จ่อเกิด FOMO ครั้งใหญ่ อย่าตกรถ!
Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือการเงินระดับเบสต์เซลเลอร์ ‘Rich Dad Poor Dad’ (พ่อรวยสอนลูก) ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงนักลงทุนทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ ‘Bitcoin Rush’ หรือการแห่เข้าซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่ พร้อมย้ำว่าความรู้สึกกลัวตกรถ (FOMO) นั้นเป็นเรื่องจริง และนักลงทุนไม่ควรชักช้าในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบัน โดยล่าสุดมีรายงานว่า BlackRock ได้ทุ่มเงินกว่า 324 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Bitcoin ผ่านกองทุน ETF ของตน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณบวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดในวงกว้าง
Kiyosaki ชี้ Bitcoin คือทางรอด! ทำไม ‘นักคิดรุ่นใหม่’ ต้องทิ้งเงินเฟียต?
Kiyosaki ได้แบ่งปันมุมมองของเขาผ่านโซเชียลมีเดีย X โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง ‘นักคิดรุ่นเก่า’ และ ‘นักคิดรุ่นใหม่’ ในยุคที่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายกว้างจนเปรียบเสมือน ‘แกรนด์แคนยอน’ ซึ่งผู้คนนับพันล้านกำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางการเงิน
ตามความเห็นของเขา ‘นักคิดรุ่นเก่า’ ยังคงยึดติดกับแนวทางเดิมๆ เช่น การกลับไปเรียนเพื่อหางานทำ, ทำงานหนักขึ้น, ออมเงินในรูปแบบที่เขาเรียกว่า ‘เงินปลอม’ (fake money) และลงทุนในแผนการเกษียณอายุแบบดั้งเดิม ในทางตรงกันข้าม ‘นักคิดรุ่นใหม่’ จะเลือกสร้างธุรกิจของตัวเองและหันมาสะสมสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างทองคำ, แร่เงิน, Bitcoin และ Ethereum โดย Kiyosaki ย้ำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Ethereum คือ ‘เงินที่แท้จริง’ ในปัจจุบัน
การที่นักคิดรุ่นใหม่หันมาสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เกิดการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของ Kiyosaki
เขายังได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า “คนที่ซื้อ Ethereum วันนี้ที่ราคา 4,000 ดอลลาร์ ก็เหมือนกับคนรวยที่ลงทุนใน Bitcoin ตอนที่มันยังมีราคา 4,000 ดอลลาร์” ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโต
ขณะเดียวกัน ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์หลายคนก็มองเห็นสัญญาณบวกที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น โดยคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเกิด Short Squeeze ครั้งใหญ่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้
เจาะลึกเหตุผล Bitcoin มีจำกัดแค่ 21 ล้านเหรียญ และคำเตือน ‘FOMO is Real’
Kiyosaki ได้อธิบายกลยุทธ์ส่วนตัวของเขาในการสะสม BTC ว่า “ทำไมผมถึงซื้อ Bitcoin เพราะ Bitcoin คือเงินที่มีความขาดแคลนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก… จะมีเพียง 21 ล้านเหรียญเท่านั้นที่จะถูกขุดขึ้นมา… การซื้อจะเร่งตัวขึ้น FOMO (ความกลัวตกรถ) เป็นเรื่องจริง ได้โปรดอย่าช้าเกินไป” คำเตือนนี้สะท้อนถึงมุมมองของเขาที่ว่าอุปทานที่มีจำกัดของ Bitcoin ทำให้มันเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและการล่มสลายของสกุลเงินเฟียตได้อย่างทรงพลัง
ผู้เขียนชื่อดังยังคงยืนหยัดในจุดยืนเดิม โดยเตือนว่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินเฟียตอื่นๆ กำลังสูญเสียอำนาจการซื้ออย่างต่อเนื่องในขณะที่หนี้สินของประเทศพุ่งสูงขึ้น เขาเชื่อว่าผู้ที่เปิดรับ ‘แนวคิดใหม่’ ด้วยการลงทุนใน Bitcoin, Ethereum, ทองคำ และแร่เงิน จะเป็นกลุ่มคนที่สามารถเติบโตและอยู่รอดได้ในอนาคตทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง
มุมมองของ Kiyosaki ที่มีต่ออนาคตของ Bitcoin นั้นสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การวิเคราะห์ราคา Bitcoin ในปี 2025 – 2030 เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว
