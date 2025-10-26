BTC $111,470.37 0.13%
พ่อรวยเตือน! Bitcoin จ่อเกิด FOMO ครั้งใหญ่ อย่าตกรถ!

รถไฟ Bitcoin พุ่งออกจากสถานี ผู้คนวิ่งไล่ตาม

Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือการเงินระดับเบสต์เซลเลอร์ ‘Rich Dad Poor Dad’ (พ่อรวยสอนลูก) ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงนักลงทุนทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ ‘Bitcoin Rush’ หรือการแห่เข้าซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่ พร้อมย้ำว่าความรู้สึกกลัวตกรถ (FOMO) นั้นเป็นเรื่องจริง และนักลงทุนไม่ควรชักช้าในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบัน โดยล่าสุดมีรายงานว่า BlackRock ได้ทุ่มเงินกว่า 324 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Bitcoin ผ่านกองทุน ETF ของตน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณบวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดในวงกว้าง

Kiyosaki ชี้ Bitcoin คือทางรอด! ทำไม ‘นักคิดรุ่นใหม่’ ต้องทิ้งเงินเฟียต?

Kiyosaki ได้แบ่งปันมุมมองของเขาผ่านโซเชียลมีเดีย X โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง ‘นักคิดรุ่นเก่า’ และ ‘นักคิดรุ่นใหม่’ ในยุคที่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายกว้างจนเปรียบเสมือน ‘แกรนด์แคนยอน’ ซึ่งผู้คนนับพันล้านกำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางการเงิน

ตามความเห็นของเขา ‘นักคิดรุ่นเก่า’ ยังคงยึดติดกับแนวทางเดิมๆ เช่น การกลับไปเรียนเพื่อหางานทำ, ทำงานหนักขึ้น, ออมเงินในรูปแบบที่เขาเรียกว่า ‘เงินปลอม’ (fake money) และลงทุนในแผนการเกษียณอายุแบบดั้งเดิม ในทางตรงกันข้าม ‘นักคิดรุ่นใหม่’ จะเลือกสร้างธุรกิจของตัวเองและหันมาสะสมสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างทองคำ, แร่เงิน, Bitcoin และ Ethereum โดย Kiyosaki ย้ำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Ethereum คือ ‘เงินที่แท้จริง’ ในปัจจุบัน

การที่นักคิดรุ่นใหม่หันมาสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เกิดการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของ Kiyosaki

เขายังได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า “คนที่ซื้อ Ethereum วันนี้ที่ราคา 4,000 ดอลลาร์ ก็เหมือนกับคนรวยที่ลงทุนใน Bitcoin ตอนที่มันยังมีราคา 4,000 ดอลลาร์” ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโต

ขณะเดียวกัน ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์หลายคนก็มองเห็นสัญญาณบวกที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น โดยคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเกิด Short Squeeze ครั้งใหญ่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้

เจาะลึกเหตุผล Bitcoin มีจำกัดแค่ 21 ล้านเหรียญ และคำเตือน ‘FOMO is Real’

Kiyosaki ได้อธิบายกลยุทธ์ส่วนตัวของเขาในการสะสม BTC ว่า “ทำไมผมถึงซื้อ Bitcoin เพราะ Bitcoin คือเงินที่มีความขาดแคลนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก… จะมีเพียง 21 ล้านเหรียญเท่านั้นที่จะถูกขุดขึ้นมา… การซื้อจะเร่งตัวขึ้น FOMO (ความกลัวตกรถ) เป็นเรื่องจริง ได้โปรดอย่าช้าเกินไป” คำเตือนนี้สะท้อนถึงมุมมองของเขาที่ว่าอุปทานที่มีจำกัดของ Bitcoin ทำให้มันเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและการล่มสลายของสกุลเงินเฟียตได้อย่างทรงพลัง

ผู้เขียนชื่อดังยังคงยืนหยัดในจุดยืนเดิม โดยเตือนว่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินเฟียตอื่นๆ กำลังสูญเสียอำนาจการซื้ออย่างต่อเนื่องในขณะที่หนี้สินของประเทศพุ่งสูงขึ้น เขาเชื่อว่าผู้ที่เปิดรับ ‘แนวคิดใหม่’ ด้วยการลงทุนใน Bitcoin, Ethereum, ทองคำ และแร่เงิน จะเป็นกลุ่มคนที่สามารถเติบโตและอยู่รอดได้ในอนาคตทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

มุมมองของ Kiyosaki ที่มีต่ออนาคตของ Bitcoin นั้นสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การวิเคราะห์ราคา Bitcoin ในปี 2025 – 2030 เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว

Bitcoin Hyper: เมื่อแนวคิด “เงินที่แท้จริง” ของ Kiyosaki กลายเป็นความจริงบน Layer-2 แห่งยุคใหม่

ในขณะที่ Robert Kiyosaki เตือนให้โลกตื่นกับ “Bitcoin Rush” และคลื่น FOMO ที่กำลังมาแรง โปรเจกต์ Bitcoin Hyper (HYPE) ได้กลายเป็นตัวแทนของยุคสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนผ่าน ด้วยการระดมทุนทะลุ 24.7 ล้านดอลลาร์และระบบ Layer-2 บน Bitcoin ที่รวมความเร็วระดับ Solana เข้ากับความปลอดภัยของเครือข่ายแม่ ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นักลงทุนกำลังจับตามอง

หน้าเว็บไซต์พรีเซล Bitcoin Hyper แสดงยอดระดมทุน

ในโลกที่นักคิดรุ่นใหม่หันหลังให้เงินเฟียตและหันสู่สินทรัพย์ดิจิทัล Bitcoin Hyper จึงถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิด “เงินแท้” ของ Kiyosaki กับโครงสร้าง DeFi ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน แม้ว่าผู้คนอาจจะมองว่ามันแค่ได้กระแสของ เหรียญมีมมาแรง แต่ HYPE กลับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีจริงและศักยภาพในการเป็น Layer-2 หลักของ Bitcoin ที่อาจผลักดันตลาดให้เข้าสู่การเร่งตัวรอบใหม่ก่อนการเปิดเทรดปลายปีนี้

หากคุณกำลังประเมินโครงการ Bitcoin Hyper ขอให้เตรียม บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน

พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+15%
$24,869,971.21 Raised so far
$0.0115 → $0.013175

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยังเว็บไซต์ Bitcoin Hyper
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
