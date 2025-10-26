BTC $111,682.94 0.86%
BlackRock ทุ่มเงินกว่า 324 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Bitcoin ผ่าน IBIT

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
อัปเดตล่าสุด: 
BlackRock ลงทุน 324 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ผ่าน IBIT 25-10-2025

BlackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่ได้เร่งเข้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยอัดฉีดเงินทุนกว่า 324 ล้านดอลลาร์เข้าสู่กองทุน Bitcoin ETF ของตนเองที่มีชื่อว่า IBIT ในช่วงวันที่ 20-24 ตุลาคม 2025

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจากนักลงทุนสถาบันที่มีต่อ Bitcoin และช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดท่ามกลางความผันผวน

เจาะลึกเงินทุนไหลเข้า Bitcoin ETF ของ BlackRock

กองทุน Bitcoin ETF ของ BlackRock หรือ IBIT ได้แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินทุนไหลเข้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจ

ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่าในวันที่ 20 ตุลาคม 2025 กองทุนมีเงินไหลออกกว่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยราคา Bitcoin ที่อ่อนตัวลงสู่ระดับ 106,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับอย่างรวดเร็ว โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2025 มีเงินทุนไหลเข้ากว่า 210 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดอย่างแข็งแกร่ง

โมเมนตัมเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ โดย BlackRock ได้เพิ่มการลงทุนกว่าอีก 73 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2025 และกว่าอีก 107 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2025

แม้ว่าในวันที่ 24 ตุลาคม 2025 เงินทุนไหลเข้าจะชะลอตัวลงเหลือกว่า 32 ล้านดอลลาร์ แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจน

การเข้าซื้อของสถาบันช่วยพยุงราคา Bitcoin อย่างไร?

การอัดฉีดเงินทุนอย่างต่อเนื่องของ BlackRock มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับราคา Bitcoin โดยช่วยให้ราคาสามารถยืนเหนือระดับสำคัญที่ 100,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นเดือนตุลาคม

นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าเสถียรภาพของราคา Bitcoin ในครั้งนี้เป็นผลมาจากความสนใจอย่างมากของนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะจากบริษัทใหญ่อย่าง BlackRock

ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 111,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 1% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ข้อมูลอุปทานยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการเชิงโครงสร้าง โดยกลุ่ม Crypto Wallet ที่ถือ Bitcoin จำนวน 100-1,000 BTC ปัจจุบันถือครองอุปทานทั้งหมดถึง 26% ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้

อนาคต Bitcoin สดใส? ทอม ลีชี้เป้า 250,000 ดอลลาร์

แม้ตลาดจะมีความผันผวน แต่ความต้องการ Bitcoin ในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง ทอม ลี (Tom Lee) ผู้บริหารจาก Fundstrat Global Advisors คาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งสูงถึง 250,000 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี 2025 โดยมีแรงหนุนจากการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องของสถาบัน

กลยุทธ์การสะสม Bitcoin ของ BlackRock ไม่เพียงแต่ช่วยพยุงราคา แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยและสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับตลาดคริปโตโดยรวม

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coincentral.com/blackrock-scoops-up-324m-in-bitcoin-boosting-market-sentiment/

รู้จักกับ Bitcoin Hyper โซลูชัน Layer-2 ของ Bitcoin

บิทคอยน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดการเงิน 27-09-2025

Bitcoin Hyper กำลังเป็นที่จับตาในวงการคริปโต เพราะเป็นโครงการเหรียญใหม่ที่ระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน

โครงการนี้เป็นโซลูชัน Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine เพื่อเพิ่มความสามารถให้ Bitcoin รองรับ DeFi, dApps และ NFT ได้จริง ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้ Zero-Knowledge Proof ยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย

Bitcoin Hyper มุ่งแก้ข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม โดยเพิ่มความเร็วจาก 7 ธุรกรรมต่อวินาทีเป็นหลายหมื่นรายการต่อวินาที ลดค่าธรรมเนียมให้เกือบเป็นศูนย์ และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API ครบชุด

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Meme Coin, นำ Bitcoin มาใช้ใน DeFi, ทำ Micropayment และเชื่อมต่อ GameFi/NFT จาก Solana มายัง Bitcoin Layer-2 ได้ทันที

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ
