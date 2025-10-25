พร้อมพุ่งทุกเมื่อ! Bitcoin จ่อดีดตัว ลุ้น Short Squeeze ครั้งใหญ่
ตลาด Bitcoin กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ หลังจากเผชิญแรงเทขายหนักตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ตอนนี้สินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งอยู่ในช่วงพักตัวที่มีความผันผวน นักลงทุนต่างจับตาว่าทิศทางถัดไปจะเป็นการฟื้นตัวหรือปรับฐานต่อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าความผันผวนของ BTC เริ่มลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตรียมพร้อมก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
วิเคราะห์ Bitcoin: ความผันผวนลดลง สัญญาณดีดตัวหรือแค่พักฐาน?
ข้อมูลจาก CryptoQuant ระบุว่าความผันผวนรายวันของ Bitcoin ยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและการปรับสถานะของเทรดเดอร์ แต่กราฟความผันผวนเริ่มชะลอตัว การ “เย็นลง” ของตลาดเช่นนี้อาจบ่งบอกว่า BTC กำลังสร้างเสถียรภาพหลังความผันผวนหลายสัปดาห์ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวราคาครั้งใหม่เมื่อโมเมนตัมกลับมา
นักวิเคราะห์ Axel Adler มองว่าช่วงตลาดสงบในตอนนี้อาจเป็นฐานสำคัญของรอบขาขึ้น เขาอธิบายว่าเมื่อดัชนีความผันผวนลดลง ตลาดมักเริ่มปิดสถานะ Short ที่สะสมไว้ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Short Squeeze ดันราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเป็นสัญญาณเปลี่ยนผ่านจากภาวะไม่แน่นอนไปสู่การฟื้นตัว เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในรอบก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม Adler เตือนว่าการฟื้นตัวนี้อาจไม่เกิดขึ้น หากมีปัจจัยลบจากภายนอก เช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้น หรือราคาทองคำแข็งค่า ซึ่งอาจดึงเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC ได้ ปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับตลาดการเงินโดยรวมที่กำลังเปรียบเทียบระหว่าง Bitcoin ทองคำ และหุ้น AI ที่กำลังได้รับความสนใจ ว่าสินทรัพย์ใดจะดึงดูดเงินทุนได้มากกว่า
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับการโอน BTC ของวาฬ Bitcoin ที่หลับไหลมากว่า 14 ปี ซึ่งสร้างความคาดเดาในตลาดถึงทิศทางราคาในอนาคต
จับตาแนวรับ-แนวต้านสำคัญของ Bitcoin ราคาจะไปทางไหนต่อ?
ในทางเทคนิค ราคา Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $111,326 โดยแสดงให้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากอ่อนค่าลงต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม กราฟรายวันแสดงรูปแบบการพักฐานด้านข้างอย่างชัดเจน โดย BTC พยายามดิ้นรนเพื่อยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญในทันที
โครงสร้างราคายังเปราะบาง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (สีแดง) บริเวณ $106,000 ทำหน้าที่เป็นแนวรับหลัก การปิดเหนือโซน $112,000–$113,000 อย่างมั่นคง จะเป็นสัญญาณว่าฝั่งกระทิงเริ่มกลับมาคุมตลาด และอาจเปิดทางให้ราคาทดสอบแนวต้านถัดไปที่ $117,500 ซึ่งเคยเป็นโซนขายทำกำไร
ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย แนวโน้มยังเป็นกลางถึงขาลง หากไม่สามารถรักษาระดับปัจจุบันไว้ได้ ราคาอาจกลับไปทดสอบแนวรับ $108,000–$106,000 อีกครั้ง ซึ่งมีแรงซื้อรองรับอยู่มาก
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ราคา Bitcoin แล้ว นักลงทุนจำนวนมากยังมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025หลายตัวที่น่าจับตาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโต
Bitcoin Hyper ยกระดับ L2 พา BTC ไปสู่โลกใหม่
เมื่อ Bitcoin เริ่มกลับเข้าสู่ช่วงพักฐาน นักลงทุนกำลังมองหาปัจจัยขับเคลื่อนรอบใหม่ และหนึ่งในตัวเต็งคือ Bitcoin Hyper (HYPER) โปรเจกต์ Layer-2 ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วและลดค่าธรรมเนียมของเครือข่าย Bitcoin ให้พร้อมรองรับกระแสการใช้งานจริงในยุคถัดไป
Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ผสานกับระบบ Zero-Knowledge Rollup ทำให้ธุรกรรมรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น โครงสร้างนี้อาจได้รับอานิสงส์โดยตรงหาก Bitcoin ฟื้นตัวตามที่นักวิเคราะห์คาด ช่วยดึงดูดนักลงทุนสถาบันและเพิ่มความต้องการใช้จริงของ BTC ในระบบ DeFi
ด้วยการระดมทุนกว่า 24 ล้านดอลลาร์และการคาดการณ์ราคาที่อาจเติบโตหลายเท่าตัว ทำให้ Bitcoin Hyper กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่สุดในปี 2025 ทั้งยังสะท้อนแนวโน้มใหม่ของตลาดที่กำลังเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า สู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคต่อไป
สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Bitcoin Hyper แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม
ตรวจสอบสถิติจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ขณะติดตามบทสนทนาล่าสุดบน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: