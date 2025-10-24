BTC $111,100.21 1.90%
XRP ข่าวล่าสุด

วิเคราะห์แนวโน้ม Ripple (XRP): สัญญาณกราฟยังบ่งชี้แนวโน้มขาลง แต่แรงหนุนใหม่อาจเปลี่ยนทิศ

เหรียญ XRP โลหะมีรอยร้าวเปล่งแสงสีทองจากภายใน

แม้ว่า Ripple (XRP) จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่ดูอ่อนแรง แต่สัญญาณทางเทคนิคบางอย่างเริ่มบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัว นักลงทุนจำนวนมากจึงเริ่มจับตาดูว่าช่วงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบฟื้นตัวระยะกลางหรือไม่ โดยเฉพาะในปี 2025 ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของตลาดคริปโตโดยรวมที่อาจกลายเป็นยุคทองของ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

ภาพรวมราคาและการเคลื่อนไหวล่าสุดของ XRP

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ XRP มีความผันผวนในกรอบแคบ โดยเริ่มจากระดับ 2.29 ดอลลาร์ในวันเสาร์ ก่อนดีดตัวขึ้นแตะ 2.49 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ จากนั้นเข้าสู่การปรับฐานจนร่วงกลับลงมาอยู่ที่ 2.36 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อยมาที่ 2.40 ดอลลาร์ในช่วงล่าสุด แม้จะเห็นการดีดตัว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

สิ่งที่น่าสนใจคือ ข่าวล่าสุดระบุว่า XRP จ่อรับเงินพันล้านจากกองทุน Evernorth ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่อาจช่วยให้ตลาดกลับมามีแรงซื้ออีกครั้ง และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศในรอบใหญ่ได้

แนวโน้มราคาชี้ “จุดสูงและจุดต่ำ” ที่ลดลง

ข้อมูลจากกราฟแสดงให้เห็นว่า XRP ยังคงอยู่ในช่องแนวโน้มขาลง โดยจุดสูงสุดของรอบล่าสุดอยู่ที่ 2.60 ดอลลาร์ และการฟื้นตัวหลังการร่วงครั้งใหญ่สามารถไปได้เพียง 2.49 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น “จุดสูงที่ต่ำลง” เมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า การสร้าง “จุดต่ำใหม่” หลังการปรับฐานเป็นอีกสัญญาณยืนยันว่าตลาดยังไม่สามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้ในระยะสั้น

กราฟราคา XRP แสดงแนวโน้มขาลงในช่องคู่ขนาน พร้อมแนวรับสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวภายในแนวรับสำคัญบริเวณ 2.36 ดอลลาร์ยังถูกป้องกันไว้ได้ ทำให้นักลงทุนบางส่วนมองว่าอาจเป็นโอกาสสะสมก่อนตลาดกลับตัว หากแนวรับนี้ยังคงอยู่ได้

MACD เริ่มส่งสัญญาณบวก แต่ RSI ยังเตือนระวัง

เครื่องมือ MACD ซึ่งใช้วัดแรงเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคา เริ่มแสดงสัญญาณตัดขึ้นของเส้นสัญญาณ (Signal Line) กับเส้น MACD ซึ่งตามทฤษฎีถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะกลาง แต่ต้องระวังเนื่องจาก MACD เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองช้า อาจไม่เหมาะกับการตัดสินใจในช่วงสั้น ๆ

ในขณะที่ RSI (Relative Strength Index) ยังอยู่ในโซนต่ำที่ระดับ 39 จุด แสดงถึงแรงซื้อที่ยังไม่มากพอจะพลิกตลาดให้กลายเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แนวโน้มขาลงชัดเจน

XRP ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสำคัญทั้งหมด โดยเส้น SMA 200 วันอยู่ที่ 2.60 ดอลลาร์, SMA 50 วัน ที่ 2.79 ดอลลาร์ และ SMA 100 วัน ที่ 2.94 ดอลลาร์ การเรียงตัวของเส้นเหล่านี้ในลักษณะ “Death Cross” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคม เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงอ่อนแรงต่อเนื่อง

กราฟ XRP เคลื่อนไหวในช่องแนวโน้มขาลงใกล้แนวรับหลัก

แม้กราฟจะดูเป็นลบ แต่หลายฝ่ายยังมองว่าการสะสมบริเวณแนวรับล่างอาจให้ผลตอบแทนดีในระยะยาว หากเกิดแรงซื้อจากกองทุนขนาดใหญ่หรือสัญญาณบวกจากตลาดสถาบัน

แนวรับหลักของช่องแนวโน้มยังถูกทดสอบ

เส้นแนวรับหลักของช่องแนวโน้มที่ 2.36 ดอลลาร์ ยังคงเป็นจุดสำคัญที่ตลาดกำลังปกป้องอยู่ หากระดับนี้หลุดลงมา จะเป็นการทดสอบแนวรับครั้งที่สองหลังการปรับฐานเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายระลอกใหม่ แต่หากแนวรับนี้สามารถรักษาไว้ได้ ก็อาจเปิดทางให้ XRP มีแรงดีดกลับสู่กรอบบนของช่องแนวโน้มอีกครั้ง

โดยเฉพาะในช่วงที่นักวิเคราะห์บางรายเริ่มคาดการณ์ว่า XRP มีลุ้นพุ่งแรงแตะ 4 ดอลลาร์ หลังจับมือ Fed ซึ่งหากดีลดังกล่าวเกิดขึ้นจริง อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปี และดึงดูดเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาด Altcoin โดยรวม

แรงขายยังครอบงำตลาด XRP

แม้จะมีสัญญาณบวกจาก MACD แต่ RSI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงตอกย้ำแนวโน้มขาลง การฟื้นตัวแต่ละครั้งไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญได้ และการหลุดแนวรับอาจส่งผลให้เกิดแรงขายต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระยะยาวยังสามารถใช้จังหวะนี้เพื่อปรับพอร์ต โดยเลือกกระจายไปยัง เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือ XRP เพียงอย่างเดียว

Snorter Token – โปรเจกต์เหรียญมีมมาแรงที่ถูกพูดถึงมากที่สุด

หนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกจับตามองอย่างมากในช่วงนี้คือ Snorter Token (SNORT) ซึ่งเป็น เหรียญมีมมาแรง แห่งปี 2025 ที่ผสมผสานระหว่างความบันเทิงและเทคโนโลยีการเทรดอัตโนมัติผ่านบอท Telegram โดย SNORT ใช้เป็นโทเค็นหลักในแพลตฟอร์ม Snorter Bot ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ “sniping” เหรียญใหม่ ๆ ก่อนใคร รวมถึงการเทรดและจัดการพอร์ตได้แบบอัตโนมัติ

การ์ตูนมาสคอต Snorter Bot บนชายหาดสีสันสดใสพร้อมสายรุ้ง

สิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้โดดเด่นคือ ระบบควบคุม Slippage อัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.85% สำหรับผู้ถือโทเค็น และระบบป้องกัน Front-Running ที่ได้รับการรับรองจาก SolidProof และ Coinsult ปัจจุบัน Snorter ระดมทุนได้แล้วกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในรอบ Presale และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา มากที่สุดของปีนี้

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคา SNORT อาจพุ่งแตะ 1.21 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 คิดเป็นผลตอบแทนมากกว่า 800% จากราคา Presale ปัจจุบันที่ราว 0.10 ดอลลาร์ ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูงในฐานะโปรเจกต์ที่เชื่อมระหว่างกระแสเหรียญมีมกับโลกจริงของการเทรดอย่างชาญฉลาด

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Snorter Token แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม

อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

SNORT
+16%
$5,484,078.66 Raised so far
$0.0935 → $0.1083

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Snorter Token

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
