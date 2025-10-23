ทุนใหญ่มาแล้ว! XRP จ่อรับเงินพันล้านจากกองทุนใหม่ Evernorth
Ripple ประกาศข่าวใหญ่ที่อาจเปลี่ยนเกมของ XRP ไปตลอดกาล ด้วยการจัดตั้งกองทุนสถาบัน Evernorth ที่มีเป้าหมายระดมทุนกว่าพันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อเหรียญ Altcoin ใหญ่อย่าง XRP โดยตรงจากตลาด! ข่าวดังกล่าวเปรียบเสมือนการมาของ “BlackRock สำหรับ XRP” ที่จะเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับสภาพคล่องบนเชนของ Ripple
Evernorth คืออะไร? และทำไมถึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือ XRP
Ripple ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทจัดการการลงทุนของตัวเองในชื่อ Evernorth โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างคลังมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อเหรียญ XRP โดยตรงจากตลาดเปิด (Open Market) ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกอย่างมหาศาลต่อราคาเหรียญ
Evernorth ไม่ใช่โปรเจกต์คริปโตทั่วไป แต่เป็นโครงสร้างสำหรับนักลงทุนสถาบันที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อซื้อ ถือ และบริหารจัดการ XRP ในนามของบริษัทและกองทุนต่างๆ โดยบริษัทมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการแบบ SPAC กับ Armada Acquisition Corp II และจะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า ‘XRPN’ การเคลื่อนไหวนี้เป็นการสร้างสะพานให้เงินทุนจาก Wall Street สามารถไหลเข้าสู่ XRP ได้อย่างสะดวกและโปร่งใสภายใต้กฎระเบียบ
เบื้องหลังความน่าเชื่อถือของ Evernorth คือการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken และ GSR ซึ่งทำให้ Evernorth กลายเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาอย่างยิ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักลงทุนสถาบันที่สนใจใน XRP
วิเคราะห์ราคา XRP: จับตาแนวต้าน $2.60 ก่อนทะยานสู่เป้าใหม่
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา XRP ในปัจจุบันยังคงเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในโซนแนวรับที่ประมาณ $2.40 หลังจากตลาดปรับฐานครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามองคือระดับราคา $2.60 หากราคาสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับนี้ไปได้ มีโอกาสสูงที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ $2.80 หรือแม้กระทั่ง $3.00 ซึ่งเป็นโซนที่มีสภาพคล่องรออยู่เป็นจำนวนมาก
ในขณะเดียวกัน ดัชนี RSI (Relative Strength Index) อยู่ที่ประมาณ 60 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นบวก แต่ยังไม่ถึงขั้น Overbought (ภาวะซื้อมากเกินไป) โดยรวมแล้ว สัญญาณทางเทคนิคของ XRP ดูมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่การยืนยันที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุแนวต้าน $2.60 ไปได้อย่างถาวร
เจาะลึกการกระจายเหรียญ XRP: ใครคือผู้ถือครองรายใหญ่ตัวจริง?
โพสต์ล่าสุดจากผู้ใช้งาน X ในชื่อ ‘Ripple Mother’ ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายตัวของเหรียญ XRP โดยระบุว่ายอดคงเหลือเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ 12,350.86 XRP ซึ่งอาจทำให้หลายคนเข้าใจว่าผู้ถือโดยทั่วไปมีเหรียญในครอบครองจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยดังกล่าวมักบิดเบือนความจริง เมื่อเจาะลึกลงไปในข้อมูลจากเกือบ 4.7 ล้าน Address ที่ถือครองรวมกันกว่า 5.8 หมื่นล้าน XRP พบว่ามีการกระจุกตัวอย่างหนักในกลุ่มผู้ถือรายใหญ่ โดยมีเพียง 5 บัญชีเท่านั้นที่ถือครองเหรียญมากกว่า 1 พันล้าน XRP ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า 7.4 พันล้านโทเคน และมีเพียง 22 บัญชีที่ถือครองระหว่าง 500 ล้าน – 1 พันล้านโทเคน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้าน XRP การกระจุกตัวนี้ทำให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าความเป็นจริงมาก
ในทางกลับกัน บัญชีส่วนใหญ่กลับถือครองเหรียญในจำนวนที่น้อยกว่ามาก โดยมีบัญชีกว่า 3.7 ล้านบัญชีที่ถือครอง XRP น้อยกว่า 500 เหรียญ นักวิเคราะห์หลายคนจึงชี้ว่าค่ามัธยฐาน (Median) จะให้ภาพที่ชัดเจนกว่า ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 300 XRP ต่อบัญชีเท่านั้น ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีผู้ถือรายย่อยจำนวนมาก แต่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อตลาด XRP ที่แท้จริงคือกลุ่มวาฬเพียงไม่กี่ราย
ในขณะที่เหรียญคริปโตยอดนิยมเหรียญใหญ่อย่าง XRP ได้รับความสนใจจากสถาบัน ก็เกิดกระแสการลงทุนหมุนไปยังเหรียญใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงอย่าง MAXI DOGE ซึ่งเป็น Meme coin ที่กำลังมาแรง เนื่องจากเงินกำไรส่วนหนึ่งมักจะหมุนเวียนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและรุนแรงกว่า MAXI DOGE ได้เข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้อย่างพอดิบพอดี
ทำไม MAXI DOGE ถึงน่าจับตา? เปิดข้อมูล Tokenomics และ Staking
MAXI DOGE ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีมธรรมดา แต่มาพร้อมกับ Tokenomics ที่ชาญฉลาดและมี Use Case ที่จับต้องได้ โดยนำเสนอผลตอบแทนจากการ Staking สูงถึง 82% ต่อปี (APY) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสภาพคล่องเข้ามาในระบบ โปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็ว ความผันผวน และขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของชุมชน จนหลายคนขนานนามว่าเป็น ‘Dogecoin 2.0’
ความน่าสนใจของ MAXI DOGE ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการระดมทุนในช่วง Presale ที่สามารถรวบรวมเงินไปได้แล้วกว่า 3.70 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและเหล่าวาฬคริปโต ทำให้ MAXI DOGE กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตาที่สุดในฐานะเป้าหมายถัดไปของเงินทุนเก็งกำไร
