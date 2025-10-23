BTC $109,911.09 1.60%
ETH $3,876.64 1.04%
SOL $191.20 4.16%
PEPE $0.0000069 1.34%
SHIB $0.000010 1.20%
BNB $1,133.45 5.45%
DOGE $0.19 1.74%
XRP $2.40 0.02%
Cryptonews บิทคอยน์

ทุนใหญ่มาแล้ว! XRP จ่อรับเงินพันล้านจากกองทุนใหม่ Evernorth

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ภาพเหรียญ XRP สีเงินเมทัลลิกเชื่อมต่อกับรูปปั้นกระทิง Wall Street ด้วยสะพานแสงสีทอง สื่อถึงการลงทุนจากสถาบันการเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตและเหรียญ XRP

Ripple ประกาศข่าวใหญ่ที่อาจเปลี่ยนเกมของ XRP ไปตลอดกาล ด้วยการจัดตั้งกองทุนสถาบัน Evernorth ที่มีเป้าหมายระดมทุนกว่าพันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อเหรียญ Altcoin ใหญ่อย่าง XRP โดยตรงจากตลาด! ข่าวดังกล่าวเปรียบเสมือนการมาของ “BlackRock สำหรับ XRP” ที่จะเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับสภาพคล่องบนเชนของ Ripple

Evernorth คืออะไร? และทำไมถึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือ XRP

Ripple ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทจัดการการลงทุนของตัวเองในชื่อ Evernorth โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างคลังมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อเหรียญ XRP โดยตรงจากตลาดเปิด (Open Market) ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกอย่างมหาศาลต่อราคาเหรียญ

Evernorth ไม่ใช่โปรเจกต์คริปโตทั่วไป แต่เป็นโครงสร้างสำหรับนักลงทุนสถาบันที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อซื้อ ถือ และบริหารจัดการ XRP ในนามของบริษัทและกองทุนต่างๆ โดยบริษัทมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการแบบ SPAC กับ Armada Acquisition Corp II และจะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า ‘XRPN’ การเคลื่อนไหวนี้เป็นการสร้างสะพานให้เงินทุนจาก Wall Street สามารถไหลเข้าสู่ XRP ได้อย่างสะดวกและโปร่งใสภายใต้กฎระเบียบ

เบื้องหลังความน่าเชื่อถือของ Evernorth คือการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken และ GSR ซึ่งทำให้ Evernorth กลายเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาอย่างยิ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักลงทุนสถาบันที่สนใจใน XRP

วิเคราะห์ราคา XRP: จับตาแนวต้าน $2.60 ก่อนทะยานสู่เป้าใหม่

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา XRP ในปัจจุบันยังคงเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในโซนแนวรับที่ประมาณ $2.40 หลังจากตลาดปรับฐานครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามองคือระดับราคา $2.60 หากราคาสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับนี้ไปได้ มีโอกาสสูงที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ $2.80 หรือแม้กระทั่ง $3.00 ซึ่งเป็นโซนที่มีสภาพคล่องรออยู่เป็นจำนวนมาก

ในขณะเดียวกัน ดัชนี RSI (Relative Strength Index) อยู่ที่ประมาณ 60 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นบวก แต่ยังไม่ถึงขั้น Overbought (ภาวะซื้อมากเกินไป) โดยรวมแล้ว สัญญาณทางเทคนิคของ XRP ดูมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่การยืนยันที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุแนวต้าน $2.60 ไปได้อย่างถาวร

เจาะลึกการกระจายเหรียญ XRP: ใครคือผู้ถือครองรายใหญ่ตัวจริง?

โพสต์ล่าสุดจากผู้ใช้งาน X ในชื่อ ‘Ripple Mother’ ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายตัวของเหรียญ XRP โดยระบุว่ายอดคงเหลือเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ 12,350.86 XRP ซึ่งอาจทำให้หลายคนเข้าใจว่าผู้ถือโดยทั่วไปมีเหรียญในครอบครองจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยดังกล่าวมักบิดเบือนความจริง เมื่อเจาะลึกลงไปในข้อมูลจากเกือบ 4.7 ล้าน Address ที่ถือครองรวมกันกว่า 5.8 หมื่นล้าน XRP พบว่ามีการกระจุกตัวอย่างหนักในกลุ่มผู้ถือรายใหญ่ โดยมีเพียง 5 บัญชีเท่านั้นที่ถือครองเหรียญมากกว่า 1 พันล้าน XRP ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า 7.4 พันล้านโทเคน และมีเพียง 22 บัญชีที่ถือครองระหว่าง 500 ล้าน – 1 พันล้านโทเคน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้าน XRP การกระจุกตัวนี้ทำให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าความเป็นจริงมาก

ในทางกลับกัน บัญชีส่วนใหญ่กลับถือครองเหรียญในจำนวนที่น้อยกว่ามาก โดยมีบัญชีกว่า 3.7 ล้านบัญชีที่ถือครอง XRP น้อยกว่า 500 เหรียญ นักวิเคราะห์หลายคนจึงชี้ว่าค่ามัธยฐาน (Median) จะให้ภาพที่ชัดเจนกว่า ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 300 XRP ต่อบัญชีเท่านั้น ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีผู้ถือรายย่อยจำนวนมาก แต่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อตลาด XRP ที่แท้จริงคือกลุ่มวาฬเพียงไม่กี่ราย

ในขณะที่เหรียญคริปโตยอดนิยมเหรียญใหญ่อย่าง XRP ได้รับความสนใจจากสถาบัน ก็เกิดกระแสการลงทุนหมุนไปยังเหรียญใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงอย่าง MAXI DOGE ซึ่งเป็น Meme coin ที่กำลังมาแรง เนื่องจากเงินกำไรส่วนหนึ่งมักจะหมุนเวียนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและรุนแรงกว่า MAXI DOGE ได้เข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้อย่างพอดิบพอดี

ทำไม MAXI DOGE ถึงน่าจับตา? เปิดข้อมูล Tokenomics และ Staking

MAXI DOGE ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีมธรรมดา แต่มาพร้อมกับ Tokenomics ที่ชาญฉลาดและมี Use Case ที่จับต้องได้ โดยนำเสนอผลตอบแทนจากการ Staking สูงถึง 82% ต่อปี (APY) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสภาพคล่องเข้ามาในระบบ โปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็ว ความผันผวน และขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของชุมชน จนหลายคนขนานนามว่าเป็น ‘Dogecoin 2.0’

ความน่าสนใจของ MAXI DOGE ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการระดมทุนในช่วง Presale ที่สามารถรวบรวมเงินไปได้แล้วกว่า 3.70 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและเหล่าวาฬคริปโต ทำให้ MAXI DOGE กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตาที่สุดในฐานะเป้าหมายถัดไปของเงินทุนเก็งกำไร

ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Maxi Doge อย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน

อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,734,192.49 Raised so far
$0.00025 → $0.0002645

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,906,672,336,167
1.18
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
สะเทือนวงการ! Trump อภัยโทษ CZ ราคา BNB จ่อทำนิวไฮ?
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-23 23:12:01
XRP ข่าวล่าสุด
Perplexity AI และ Claude AI คาดการณ์ราคา XRP, Solana, BNB ใหม่ก่อนจบ 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-23 22:34:02
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า