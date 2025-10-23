BTC $109,624.81 1.47%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

Ripple เขย่าวงการ! XRP มีลุ้นพุ่งแรงแตะ 4 ดอลลาร์ หลังจับมือ Fed

XRP
เหรียญ XRP ลอยเหนือศาลกลาง แทนสัญลักษณ์การต่อสู้ทางกฎหมาย

ข่าวใหญ่ในวงการคริปโต! Ripple บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญ XRP ได้สร้างความสั่นสะเทือนครั้งสำคัญหลังประกาศเข้าร่วมคณะกรรมการชี้นำของคณะทำงานด้านการชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (Faster Payments Task Force) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของ Ripple ในระบบการเงินกระแสหลัก แต่ยังจุดประกายให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจกำลังเตรียมตัวพุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ที่ $4

Ripple เสริมแกร่ง! ยึดตำแหน่งในคณะทำงานของ Fed สหรัฐฯ

Ripple บริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนยักษ์ใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชี้นำของ Faster Payments Task Force ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Ripple ในการกำหนดทิศทางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหรัฐฯ

ตามข้อมูลจาก SMQKE นักวิจัยคริปโตชื่อดัง การเข้าร่วมครั้งนี้ทำให้ Ripple อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการหารือเรื่องการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ซึ่งแต่เดิมถูกผูกขาดโดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม การที่ Fed เปิดรับ Ripple สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่าและใหม่

บทบาทของ Ripple ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่ยังเป็นการเข้าไปให้ความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการบล็อกเชน ประสิทธิภาพการชำระเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดมาตรฐานในอนาคตที่เอื้อต่อโซลูชันอย่าง RippleNet และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP ให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างยิ่งขึ้น

ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นนี้ ทำให้ XRP ถูกจัดให้เป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังให้ความสนใจ

วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณ Bull Flag ชี้เป้าทะยานสู่ $4

ในขณะเดียวกัน ราคา XRP ก็กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังจาก Steph Is Crypto นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและ On-chain ชื่อดัง ได้ออกมาส่งสัญญาณว่าราคาอาจกำลังซ้ำรอยรูปแบบการวิ่งขึ้นของราคาในปี 2024 โดยมีเป้าหมายการทะลุแนวต้านที่ระดับ $4 เช่นเดียวกับที่เคยมีบทวิเคราะห์ที่ชี้ว่านี่อาจเป็น สัญญาณว่า XRP จ่อทะลุ $3 เพื่อรับกระแส Altcoin Season ที่กำลังจะมาถึง

บทวิเคราะห์ของ Steph บนแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) ได้ชี้ให้เห็นถึงการก่อตัวของรูปแบบ ‘Bull Flag’ ซึ่งเป็นสัญญาณกระทิง ประกอบกับการบีบตัวของความผันผวน (Compressed Volatility) และโครงสร้างกราฟรายสัปดาห์ที่คล้ายคลึงกับช่วงก่อนการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในอดีตของ XRP

Steph ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงกลไกด้านสภาพคล่อง (Liquidity Mechanics) ว่ากลุ่มคำสั่งขายและ Stop Order ที่กระจุกตัวอยู่เหนือราคาสูงสุดล่าสุด อาจกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ขับเคลื่อนราคาให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหากถูกกวาดล้าง (sweeping) หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง ราคา XRP อาจพุ่งไปสู่เป้าหมายในโซน $4–$5 ซึ่งสอดคล้องกับโซนสภาพคล่องที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามอง

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นแล้ว นักวิเคราะห์หลายคนยังมองบวกต่อ แนวโน้มราคา XRP ในระยะยาวไปจนถึงปี 2030 โดยอ้างอิงจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อนาคตราคา XRP: ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคหนุนการเติบโต

การที่ Ripple ได้เข้าไปมีบทบาทในคณะทำงานของ Fed ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง มันไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าเทคโนโลยีของ Ripple กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินหลักในอนาคต สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่มีต่อเหรียญ XRP

เมื่อรวมปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชี้ถึงโอกาสการเกิด Breakout ทำให้สถานการณ์ของ XRP ในปัจจุบันน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง การเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกับรูปแบบในอดีต บวกกับข่าวดีจากฝั่ง Ripple ทำให้เป้าหมายราคาที่ $4 ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงอีกต่อไป

นักลงทุนต่างกำลังเฝ้ารอว่าการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและนโยบายครั้งนี้จะผลักดันราคา XRP ไปได้ไกลแค่ไหน สำหรับนักลงทุนที่สนใจและมองเห็นศักยภาพในการเติบโต สามารถศึกษา วิธีซื้อเหรียญ XRP เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคต

