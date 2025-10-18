BTC $106,686.48 -1.94%
ETH $3,854.12 -1.59%
SOL $184.43 -1.28%
PEPE $0.0000066 -2.93%
SHIB $0.0000098 -1.77%
BNB $1,088.53 -4.63%
DOGE $0.18 -1.72%
XRP $2.33 -0.79%
Cryptonews แนวโน้มราคา

DeepSeek AI ทำนายราคา XRP, Cardano และ Pepe ภายในสิ้นปี 2025

ADA Pepe XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
สมองดิจิทัล DeepSeek AI ทำนายราคา XRP Cardano และ Pepe

แพลตฟอร์ม AI อันดับ 1 ของจีนอย่าง DeepSeek AI ซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ ChatGPT ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคาครั้งใหญ่ โดยระบุว่าเหรียญอย่าง XRP, Cardano และ Pepe อาจสร้างผลตอบแทนอย่างมหาศาลให้แก่นักลงทุนในช่วงปลายปี 2025

ในอดีต เดือนตุลาคม หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า “Uptober” มักจะเป็นช่วงเริ่มต้นของรอบกระทิงในตลาดคริปโต และปีนี้ก็ไม่ต่างกันมากนัก เมื่อ Bitcoin พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในวันที่ 6 ตุลาคม สร้างกระแสความเชื่อมั่นอย่างมากในตลาดทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ความร้อนแรงนั้นอยู่ได้ไม่นาน หลังจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ทำให้ตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

แม้ช่วงต้นสัปดาห์ต่อมาจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมา แต่ความเชื่อมั่นก็กลับมาสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกชะลอการซื้อขายก่อนการประชุม FOMC ของเฟด โดยคาดหวังว่าจะได้ยินสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ถึงกระนั้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ยังคงมองสถานการณ์ในแง่ดี โดยเชื่อว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นการ “ล้างตลาด” เพื่อเตรียมปูทางสู่การฟื้นตัวรอบใหม่ในปีหน้า ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพื่อเตรียมพอร์ตสำหรับรอบกระทิงที่จะมาถึง

XRP ($XRP): DeepSeek คาดอาจพุ่งแตะระดับ $10 ได้ภายในสิ้นปี

แบบจำลองของ DeepSeek ระบุว่า Ripple (XRP) มีโอกาสพุ่งแตะระดับราคาระหว่าง 3 – 10 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งถือเป็นการเติบโตมากกว่า 4 เท่าจากระดับปัจจุบันที่ราว 2.28 ดอลลาร์

DeepSeek AI คาดการณ์ราคา XRP ระหว่าง 3 ถึง 10 ดอลลาร์ ปี 2025

หนึ่งในปัจจัยหลักที่หนุนความเชื่อมั่นต่อ XRP คือชัยชนะครั้งสำคัญของ Ripple ในคดีความกับสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) หลังต่อสู้ยาวนานกว่า 5 ปี การตัดสินครั้งนั้นส่งผลให้ราคา XRP ทะยานแตะ 3.65 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา XRP ขึ้นมากกว่า 304% แซงหน้าทั้ง Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น 56% และ Ethereum ที่โต 42% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของ เหรียญ Altcoin ชั้นนำ ตัวนี้อย่างแท้จริง

กราฟเทคนิคของ XRP ยังเผยให้เห็นรูปแบบ “ธงกระทิง” ถึง 3 ครั้งในปี 2025 โดยสองครั้งเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นระยะต่อไป

กราฟคาดการณ์ราคา XRP เป้าหมาย 5 ถึง 10 ดอลลาร์ ปี 2025

เมื่อรวมกับฤดูกาลที่เป็นบวกของเดือนตุลาคม ความเป็นไปได้ของ ETF ที่จะได้รับอนุมัติ ความชัดเจนด้านกฎหมายในสหรัฐฯ และพันธมิตรใหม่ของ Ripple — ทั้งหมดนี้ล้วนหนุนโอกาสที่ การมาถึงของ XRP ETF อาจจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นได้ อย่างมีนัยสำคัญ

Cardano ($ADA): DeepSeek ชี้อาจโตได้ถึง 1,200% หากรอบกระทิงกลับมา

ในระบบนิเวศของ DeFi นั้น Cardano (ADA) ยังคงเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับสูงสุด ด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและแนวคิดการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิจัยทั่วโลก

DeepSeek AI คาดการณ์ราคา Cardano อยู่ในช่วง 5 ถึง 8 ดอลลาร์ ปี 2025

เหรียญนี้ก่อตั้งโดย Charles Hoskinson หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ซึ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน การปรับขนาด และความปลอดภัยเป็นหลัก

ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์ Cardano ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดสัญญาอัจฉริยะ แม้จะยังห่างจาก Solana หรือ Ethereum แต่ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก

กราฟคาดการณ์ราคา Cardano เป้าหมาย 2 ถึง 5 ดอลลาร์ ปี 2025

DeepSeek มองว่า ADA อาจพุ่งแตะช่วง 5 – 8 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200% จากราคาปัจจุบันราว 0.61 ดอลลาร์ โดยเฉพาะหากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.10 ดอลลาร์ได้ในช่วงไตรมาสนี้

หากตลาดโดยรวมกลับสู่รอบกระทิง การปรับตัวดังกล่าวอาจทำให้ ADA ทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ 3.09 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเกิดขึ้นในปี 2021 ได้อีกครั้ง

Pepe ($PEPE): เหรียญมีมมาแรง ที่อาจกลับสู่จุดสูงสุดใหม่

เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2023 เหรียญ Pepe (PEPE) ได้สร้างกระแสแรงในวงการคริปโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น เหรียญมีมมาแรง ที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้อยู่ในธีมสุนัข โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์

DeepSeek AI คาดการณ์ราคา Pepe ระหว่าง 0.00001 ถึง 0.00003 ดอลลาร์

แรงบันดาลใจของ Pepe มาจากการ์ตูนชื่อดัง Boy’s Club ของ Matt Furie ซึ่งทำให้มีรากทางวัฒนธรรมและกลายเป็นสัญลักษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล

แม้จะต้องแข่งกับเหรียญมีมอื่นๆ มากมาย แต่ Pepe ยังคงรักษาสภาพคล่องและฐานผู้สนับสนุนได้ดี โดยเฉพาะหลังจากที่ Elon Musk เคยทวีตเชิงขำขันเกี่ยวกับ Pepe ทำให้ราคาขยับขึ้นทุกครั้งที่มีการพูดถึง

กราฟคาดการณ์ราคา Pepe เป้าหมาย 0.00003 ดอลลาร์ ปี 2025

ขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.0000066 ดอลลาร์ ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2024 ถึง 77% แต่จากการวิเคราะห์ของ DeepSeek เหรียญนี้มีโอกาสกลับไปแตะระดับเดิมที่ 0.00002803 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง หากสามารถทะลุแนวต้าน 0.000018 ดอลลาร์ได้สำเร็จ โดยอาจขยับขึ้นถึง 4 เท่าในรอบเดียว

พลาด Dogecoin ไปหรือยัง? รู้จัก Maxi Doge (MAXI) — เหรียญใหม่ไฟแรงจากพลัง Degen

เหรียญใหม่อย่าง Maxi Doge (MAXI) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin กำลังสร้างกระแสอย่างรวดเร็วในช่วงพรีเซลล์ โดยสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก

Maxi Doge วางตัวเป็น “ลูกพี่ลูกน้องสายซิ่ง” ของ Dogecoin ที่เน้นความสนุกสนานและพลังชุมชนแบบสุดขั้ว ตัวโทเค็นถูกสร้างบนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เพื่อให้ธุรกรรมเร็วกว่า ประหยัดกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Maxi Doge เทรดเดอร์มีมถือเครื่องดื่มนั่งเทรดคริปโต MAXI

ภายในชุมชน Telegram และ Discord ของโครงการมีกิจกรรมการเทรด การแข่งขัน และแคมเปญที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมตลอดเวลา โครงการยังมีการเตรียมพันธมิตรทางการตลาดกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อขยายฐานผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

จากอุปทานทั้งหมด 150,240 ล้านโทเค็น มีการจัดสรร 25% เข้ากองทุน “Maxi Fund” เพื่อใช้ในการโปรโมตและสร้างระบบนิเวศเพิ่มเติม ทั้งยังเปิดระบบ staking แล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 84% APY ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้เข้าร่วม

ในปัจจุบัน ราคาพรีเซลล์อยู่ที่ 0.0002635 ดอลลาร์และจะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามเป้าหมายการระดมทุน โดยสามารถซื้อได้ผ่าน MetaMask หรือ Best Wallet ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่ผู้ลงทุนว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา แห่งปีนี้

หากต้องการข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับ Maxi Doge สามารถดู บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge แบบละเอียด เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

รับเนื้อหาแบบเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge พร้อมเก็บอินไซต์สดใหม่ได้ที่ X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+5%
$3,667,597.56 Raised so far
$0.00025 → $0.0002635

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,813,162,575,151
-2.06
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
ผู้เชี่ยวชาญชี้! Bitcoin ‘พังแล้ว’ เสี่ยงดิ่งสู่ $75,000
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-18 08:37:03
ข่าวคริปโต
บอทเดียวจบ! Snorter Bot เตรียมปิด Presale ใน 3 วัน
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-18 01:35:18
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า