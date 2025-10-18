DeepSeek AI ทำนายราคา XRP, Cardano และ Pepe ภายในสิ้นปี 2025
แพลตฟอร์ม AI อันดับ 1 ของจีนอย่าง DeepSeek AI ซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ ChatGPT ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคาครั้งใหญ่ โดยระบุว่าเหรียญอย่าง XRP, Cardano และ Pepe อาจสร้างผลตอบแทนอย่างมหาศาลให้แก่นักลงทุนในช่วงปลายปี 2025
ในอดีต เดือนตุลาคม หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า “Uptober” มักจะเป็นช่วงเริ่มต้นของรอบกระทิงในตลาดคริปโต และปีนี้ก็ไม่ต่างกันมากนัก เมื่อ Bitcoin พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในวันที่ 6 ตุลาคม สร้างกระแสความเชื่อมั่นอย่างมากในตลาดทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ความร้อนแรงนั้นอยู่ได้ไม่นาน หลังจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ทำให้ตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
แม้ช่วงต้นสัปดาห์ต่อมาจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมา แต่ความเชื่อมั่นก็กลับมาสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกชะลอการซื้อขายก่อนการประชุม FOMC ของเฟด โดยคาดหวังว่าจะได้ยินสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ถึงกระนั้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ยังคงมองสถานการณ์ในแง่ดี โดยเชื่อว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นการ “ล้างตลาด” เพื่อเตรียมปูทางสู่การฟื้นตัวรอบใหม่ในปีหน้า ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพื่อเตรียมพอร์ตสำหรับรอบกระทิงที่จะมาถึง
XRP ($XRP): DeepSeek คาดอาจพุ่งแตะระดับ $10 ได้ภายในสิ้นปี
แบบจำลองของ DeepSeek ระบุว่า Ripple (XRP) มีโอกาสพุ่งแตะระดับราคาระหว่าง 3 – 10 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งถือเป็นการเติบโตมากกว่า 4 เท่าจากระดับปัจจุบันที่ราว 2.28 ดอลลาร์
หนึ่งในปัจจัยหลักที่หนุนความเชื่อมั่นต่อ XRP คือชัยชนะครั้งสำคัญของ Ripple ในคดีความกับสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) หลังต่อสู้ยาวนานกว่า 5 ปี การตัดสินครั้งนั้นส่งผลให้ราคา XRP ทะยานแตะ 3.65 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา XRP ขึ้นมากกว่า 304% แซงหน้าทั้ง Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น 56% และ Ethereum ที่โต 42% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของ เหรียญ Altcoin ชั้นนำ ตัวนี้อย่างแท้จริง
กราฟเทคนิคของ XRP ยังเผยให้เห็นรูปแบบ “ธงกระทิง” ถึง 3 ครั้งในปี 2025 โดยสองครั้งเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นระยะต่อไป
เมื่อรวมกับฤดูกาลที่เป็นบวกของเดือนตุลาคม ความเป็นไปได้ของ ETF ที่จะได้รับอนุมัติ ความชัดเจนด้านกฎหมายในสหรัฐฯ และพันธมิตรใหม่ของ Ripple — ทั้งหมดนี้ล้วนหนุนโอกาสที่ การมาถึงของ XRP ETF อาจจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นได้ อย่างมีนัยสำคัญ
Cardano ($ADA): DeepSeek ชี้อาจโตได้ถึง 1,200% หากรอบกระทิงกลับมา
ในระบบนิเวศของ DeFi นั้น Cardano (ADA) ยังคงเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับสูงสุด ด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและแนวคิดการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิจัยทั่วโลก
เหรียญนี้ก่อตั้งโดย Charles Hoskinson หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ซึ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน การปรับขนาด และความปลอดภัยเป็นหลัก
ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์ Cardano ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดสัญญาอัจฉริยะ แม้จะยังห่างจาก Solana หรือ Ethereum แต่ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก
DeepSeek มองว่า ADA อาจพุ่งแตะช่วง 5 – 8 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200% จากราคาปัจจุบันราว 0.61 ดอลลาร์ โดยเฉพาะหากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.10 ดอลลาร์ได้ในช่วงไตรมาสนี้
หากตลาดโดยรวมกลับสู่รอบกระทิง การปรับตัวดังกล่าวอาจทำให้ ADA ทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ 3.09 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเกิดขึ้นในปี 2021 ได้อีกครั้ง
Pepe ($PEPE): เหรียญมีมมาแรง ที่อาจกลับสู่จุดสูงสุดใหม่
เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2023 เหรียญ Pepe (PEPE) ได้สร้างกระแสแรงในวงการคริปโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น เหรียญมีมมาแรง ที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้อยู่ในธีมสุนัข โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์
แรงบันดาลใจของ Pepe มาจากการ์ตูนชื่อดัง Boy’s Club ของ Matt Furie ซึ่งทำให้มีรากทางวัฒนธรรมและกลายเป็นสัญลักษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล
แม้จะต้องแข่งกับเหรียญมีมอื่นๆ มากมาย แต่ Pepe ยังคงรักษาสภาพคล่องและฐานผู้สนับสนุนได้ดี โดยเฉพาะหลังจากที่ Elon Musk เคยทวีตเชิงขำขันเกี่ยวกับ Pepe ทำให้ราคาขยับขึ้นทุกครั้งที่มีการพูดถึง
ขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.0000066 ดอลลาร์ ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2024 ถึง 77% แต่จากการวิเคราะห์ของ DeepSeek เหรียญนี้มีโอกาสกลับไปแตะระดับเดิมที่ 0.00002803 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง หากสามารถทะลุแนวต้าน 0.000018 ดอลลาร์ได้สำเร็จ โดยอาจขยับขึ้นถึง 4 เท่าในรอบเดียว
