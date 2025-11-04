BTC $103,790.62 -3.57%
ETH $3,505.40 -5.77%
SOL $161.01 -8.18%
PEPE $0.0000056 -7.16%
SHIB $0.0000089 -6.42%
BNB $943.72 -7.32%
DOGE $0.16 -6.63%
XRP $2.26 -6.42%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

Ripple Prime มาแล้ว! ยกระดับบริการสถาบันรับตลาดคริปโต

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Ripple เปิดตัวบริการ Ripple Prime สำหรับนักลงทุนสถาบันในสหรัฐอเมริกา

Ripple บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้านบล็อกเชน ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้วยการประกาศเปิดตัว “Ripple Prime” บริการ Prime Brokerage สำหรับลูกค้าสถาบันอย่างเป็นทางการ การเปิดตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บริการเทรด Spot, บริการรับฝากสินทรัพย์ (Custody) และการบริหารจัดการหลักประกันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายสิบชนิด ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศคริปโต นอกจากนี้

ความเคลื่อนไหวในฝั่งสถาบันยังน่าจับตามองมากขึ้น เมื่อมีข่าวว่า Bitwise มีแผนเปิดตัว XRP ETF ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนกลุ่มนี้

รู้จัก Ripple Prime! บริการใหม่ที่พลิกโฉมการลงทุนคริปโต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา Ripple ได้ประกาศผ่านช่องทาง X อย่างเป็นทางการถึงการเปิดตัว Ripple Prime ในสหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Spot นอกตลาด (OTC) ครอบคลุมเหรียญชั้นนำและ Stablecoin มากมาย รวมถึงเหรียญหลักของบริษัทอย่าง XRP และสเตเบิลคอยน์ RLUSD ที่กำลังจะเปิดตัว

บริการนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเทรด แต่ยังรวมถึงบริการรับฝากสินทรัพย์และการจัดการหลักประกันแบบครบวงจรภายในเฟรมเวิร์กเดียว Ripple ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ โดยมุ่งหวังที่จะรองรับปริมาณการชำระธุรกรรม (Clearing) สูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และดึงดูดลูกค้าสถาบันกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในการเป็นผู้เล่นหลักในตลาดบริการทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

ความทะเยอทะยานดังกล่าวส่งผลให้ XRP ถูกจัดอยู่ในลิสต์เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตจากโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

เปิดกลยุทธ์ Ripple! จากดีล Hidden Road สู่บริการระดับโลก

กุญแจสำคัญที่ทำให้ Ripple สามารถเปิดตัวบริการนี้ได้คือการเข้าซื้อกิจการ Hidden Road ซึ่งทำให้บริษัทได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการทางการเงินแก่สถาบันมากกว่า 60 ใบอนุญาตทั่วโลก นอกจากนี้ การที่บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ในเดือนพฤษภาคม 2025 ยังช่วยสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบและเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดบริการ Prime Brokerage นี้ขึ้น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีข่าวดีด้านกฎระเบียบ แต่ในระยะสั้นราคาเหรียญยังคงมีความผันผวน โดยมีบทวิเคราะห์ชี้ว่า XRP อาจอ่อนตัวลงก่อนจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

โครงสร้างพื้นฐานของ Ripple Prime ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จาก XRP Ledger สำหรับการดำเนินงานหลังการซื้อขาย ซึ่งช่วยให้สามารถชำระธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ คือน้อยกว่า 0.0002 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม โดยมี RLUSD ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์สภาพคล่องหลักสำหรับการชำระบัญชีและการจัดการมาร์จิ้น

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้กล่าวถึงบริการนี้ว่าเป็น “โครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตของการเงิน” ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Coinbase Prime ผ่านการบูรณาการระหว่างระบบการชำระเงินและบริการโบรกเกอร์อย่างลึกซึ้ง ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหล่านี้ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนให้ความสนใจและได้จัดทำบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

Bitcoin Hyper แรงไม่หยุด! โอกาสใหม่สาย Presale ที่ไม่ควรพลาด

Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังสร้างปรากฏการณ์ด้วยการระดมทุนทะลุ 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั่วโลก โปรเจกต์นี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าร่วม Presale ได้อย่างเท่าเทียมในราคาปัจจุบันเพียง $0.013145 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับศักยภาพของโครงการ

นอกเหนือจากกระแสที่มาแรงแล้ว Bitcoin Hyper ยังมอบผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ โดยผู้ถือเหรียญสามารถนำไป Staking เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 49% ต่อปี (APY) ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการถือครองระยะยาว นอกจากนี้ เหรียญ HYPER ยังมี Utility ที่ชัดเจน โดยถูกใช้เป็นค่า Gas สำหรับธุรกรรมและเป็น Governance Token ทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญ Presale ใหม่ที่มีอนาคตสดใสและมีพื้นฐานแข็งแกร่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ถ้าคุณกำลังวางแผนพิจารณา Bitcoin Hyper สามารถอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อเสริมความมั่นใจและกำหนดแผนได้แม่นยำขึ้น

อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+15%
$25,739,155.31 Raised so far
$0.0115 → $0.013215

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,656,407,058,854
-8.76
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
สัญญาณเตือน! Bitcoin เผชิญแรงกดดันหนัก ดัชนีชี้ชัด
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-11-04 18:08:10
XRP ข่าวล่าสุด
ไม่รอ SEC! Bitwise และ Grayscale จ่อเปิด XRP และ Dogecoin ETF
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-04 17:27:31
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า