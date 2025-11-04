Ripple Prime มาแล้ว! ยกระดับบริการสถาบันรับตลาดคริปโต
Ripple บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้านบล็อกเชน ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้วยการประกาศเปิดตัว “Ripple Prime” บริการ Prime Brokerage สำหรับลูกค้าสถาบันอย่างเป็นทางการ การเปิดตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บริการเทรด Spot, บริการรับฝากสินทรัพย์ (Custody) และการบริหารจัดการหลักประกันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายสิบชนิด ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศคริปโต นอกจากนี้
ความเคลื่อนไหวในฝั่งสถาบันยังน่าจับตามองมากขึ้น เมื่อมีข่าวว่า Bitwise มีแผนเปิดตัว XRP ETF ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนกลุ่มนี้
รู้จัก Ripple Prime! บริการใหม่ที่พลิกโฉมการลงทุนคริปโต
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา Ripple ได้ประกาศผ่านช่องทาง X อย่างเป็นทางการถึงการเปิดตัว Ripple Prime ในสหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Spot นอกตลาด (OTC) ครอบคลุมเหรียญชั้นนำและ Stablecoin มากมาย รวมถึงเหรียญหลักของบริษัทอย่าง XRP และสเตเบิลคอยน์ RLUSD ที่กำลังจะเปิดตัว
บริการนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเทรด แต่ยังรวมถึงบริการรับฝากสินทรัพย์และการจัดการหลักประกันแบบครบวงจรภายในเฟรมเวิร์กเดียว Ripple ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ โดยมุ่งหวังที่จะรองรับปริมาณการชำระธุรกรรม (Clearing) สูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และดึงดูดลูกค้าสถาบันกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในการเป็นผู้เล่นหลักในตลาดบริการทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
ความทะเยอทะยานดังกล่าวส่งผลให้ XRP ถูกจัดอยู่ในลิสต์เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตจากโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
กุญแจสำคัญที่ทำให้ Ripple สามารถเปิดตัวบริการนี้ได้คือการเข้าซื้อกิจการ Hidden Road ซึ่งทำให้บริษัทได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการทางการเงินแก่สถาบันมากกว่า 60 ใบอนุญาตทั่วโลก นอกจากนี้ การที่บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ในเดือนพฤษภาคม 2025 ยังช่วยสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบและเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดบริการ Prime Brokerage นี้ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีข่าวดีด้านกฎระเบียบ แต่ในระยะสั้นราคาเหรียญยังคงมีความผันผวน โดยมีบทวิเคราะห์ชี้ว่า XRP อาจอ่อนตัวลงก่อนจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
โครงสร้างพื้นฐานของ Ripple Prime ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จาก XRP Ledger สำหรับการดำเนินงานหลังการซื้อขาย ซึ่งช่วยให้สามารถชำระธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ คือน้อยกว่า 0.0002 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม โดยมี RLUSD ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์สภาพคล่องหลักสำหรับการชำระบัญชีและการจัดการมาร์จิ้น
Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้กล่าวถึงบริการนี้ว่าเป็น “โครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตของการเงิน” ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Coinbase Prime ผ่านการบูรณาการระหว่างระบบการชำระเงินและบริการโบรกเกอร์อย่างลึกซึ้ง ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหล่านี้ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนให้ความสนใจและได้จัดทำบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
Bitcoin Hyper แรงไม่หยุด! โอกาสใหม่สาย Presale ที่ไม่ควรพลาด
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังสร้างปรากฏการณ์ด้วยการระดมทุนทะลุ 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั่วโลก โปรเจกต์นี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าร่วม Presale ได้อย่างเท่าเทียมในราคาปัจจุบันเพียง $0.013145 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับศักยภาพของโครงการ
นอกเหนือจากกระแสที่มาแรงแล้ว Bitcoin Hyper ยังมอบผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ โดยผู้ถือเหรียญสามารถนำไป Staking เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 49% ต่อปี (APY) ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการถือครองระยะยาว นอกจากนี้ เหรียญ HYPER ยังมี Utility ที่ชัดเจน โดยถูกใช้เป็นค่า Gas สำหรับธุรกรรมและเป็น Governance Token ทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญ Presale ใหม่ที่มีอนาคตสดใสและมีพื้นฐานแข็งแกร่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
ถ้าคุณกำลังวางแผนพิจารณา Bitcoin Hyper สามารถอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อเสริมความมั่นใจและกำหนดแผนได้แม่นยำขึ้น
อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram
