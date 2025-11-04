BTC $103,790.62 -3.57%
ไม่รอ SEC! Bitwise และ Grayscale จ่อเปิด XRP และ Dogecoin ETF

อัปเดตล่าสุด: 
ไม่รอ SEC! Bitwise และ Grayscale จ่อเปิด XRP และ Dogecoin ETF

บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่อย่าง Bitwise และ Grayscale กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งสำคัญให้ตลาดคริปโต ด้วยการเดินหน้าเปิดตัวกองทุน Crypto ETF ที่อ้างอิงกับเหรียญ XRP และ Dogecoin แม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ (Securities and Exchange Commission หรือ SEC)

Bitwise เดินเกมไว! เปิดตัว XRP ETF ท่ามกลางความไม่แน่นอน

Bitwise สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศแผนเปิดตัว XRP ETF พร้อมเปิดเผยค่าธรรมเนียมการจัดการที่ 0.34% กลยุทธ์นี้ถือเป็นการเดินเกมเร็วท่ามกลางสถานการณ์ที่ SEC มีข้อจำกัดในการทำงานเนื่องจากการปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ล่าช้า

การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนความสำเร็จจากโมเดลเดียวกันกับ Solana ETF ของบริษัทที่เปิดตัวไปก่อนหน้าและสามารถระดมทุนได้ถึง 56 ล้านดอลลาร์ในวันแรก ด้วยการใช้มาตรฐานการลิสต์กองทุนใหม่ของ SEC ทำให้ Bitwise สามารถนำ Crypto ETF เข้าสู่ตลาดได้โดยไม่ต้องรอไฟเขียวโดยตรง

หากกลยุทธ์สำหรับ XRP ETF นี้ประสบความสำเร็จ ก็อาจสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการเปิดตัวกองทุนคริปโตอื่น ๆ ในอนาคต

Grayscale ตามติด! ส่ง Dogecoin และ XRP ETF ลงสนาม

ทางด้าน Grayscale ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ประกาศเดินหน้ายื่นจัดตั้งกองทุน Crypto ETF สำหรับทั้ง XRP และ Dogecoin เช่นกัน โดยตั้งค่าธรรมเนียมการจัดการไว้ที่ 0.35% สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ ซึ่งสูงกว่าของ Bitwise เล็กน้อย

การเคลื่อนไหวของ Grayscale เป็นการเน้นย้ำแนวทางเดียวกัน คือการใช้ประโยชน์จากความคลุมเครือด้านกฎระเบียบเพื่อนำเสนอกองทุนสู่ตลาดให้เร็วที่สุด

เช่นเดียวกับ Bitwise ทาง Grayscale ก็เคยใช้กลยุทธ์นี้กับ Solana ETF มาแล้ว การเปิดตัว Dogecoin ETF ในครั้งนี้จึงเป็นการคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม Meme coin ที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น

การแข่งขันในการเปิดตัว Crypto ETF ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทจัดการสินทรัพย์ในการชิงความได้เปรียบในตลาดที่กำลังเติบโต

เจาะลึกกฎใหม่ SEC: ช่องทางด่วนสำหรับ Crypto ETF จริงหรือ?

หลายคนอาจสงสัยว่าบริษัทเหล่านี้สามารถเปิดตัวกองทุนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก SEC ได้อย่างไร?

คำตอบอยู่ที่ขั้นตอนการอนุมัติ Crypto ETF แบบใหม่ของ SEC ที่เปิดช่องให้กองทุนสามารถลิสต์เข้าตลาดได้โดยอัตโนมัติ ตราบใดที่เอกสารการจดทะเบียน S-1 ถูกยื่นอย่างถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องรอการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน

แม้ว่า SEC จะยังไม่ได้ให้การอนุมัติขั้นสุดท้าย แต่หน่วยงานได้ชี้แจงว่ากองทุน ETF ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการลิสต์สามารถดำเนินการได้

สถานการณ์การปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ยิ่งสร้างโอกาสให้บริษัทอย่าง Bitwise และ Grayscale ใช้ช่องทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าตามกระบวนการปกติ ซึ่งกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด

จับตาทิศทางตลาด: Crypto ETF จะเปลี่ยนโฉมวงการลงทุนดิจิทัลอย่างไร?

การเคลื่อนไหวของ Bitwise และ Grayscale อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เร่งให้การเปิดตัวกองทุน Crypto ETF ในอนาคตทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงกับ Altcoin ต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น และอาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ระบบนิเวศคริปโตได้อีกหลายพันล้านดอลลาร์

นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยสามารถลงทุนในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มอิสระให้บริษัทจัดการสินทรัพย์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ได้ แม้จะยังมีความท้าทายด้านกฎระเบียบจาก SEC อยู่ก็ตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coincentral.com/bitwise-and-grayscale-push-ahead-xrp-and-dogecoin-etfs-set-to-launch-without-sec-approval/

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
