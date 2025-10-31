CTO Ripple โต้เดือด! หลังนักวิเคราะห์ชี้ XRP ไร้ประโยชน์จริง
ประเด็นร้อนในวงการคริปโตสัปดาห์นี้ เมื่อ David Schwartz, CTO ของ Ripple, ต้องออกโรงปกป้องเหรียญ XRP อย่างดุเดือด หลังถูกนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Scott Melker ตั้งคำถามถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง (Use Case) ในยุคปัจจุบันที่ Stablecoin และโปรเจกต์คู่แข่งอย่าง Solana และ Ethereum กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน ซึ่งเคยเป็นจุดขายหลักของ XRP มาโดยตลอด การโต้เถียงครั้งนี้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างถึงอนาคตและมูลค่าที่แท้จริงของเหรียญ XRP
จุดเริ่มต้นประเด็นร้อน: เมื่อนักวิเคราะห์ตั้งคำถามถึง Use Case ของ XRP
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Scott Melker นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ได้ตั้งคำถามที่ตรงไปตรงมาผ่านโซเชียลมีเดียว่า “อะไรคือจุดขายที่แท้จริงของเหรียญ XRP ในปัจจุบัน?” เขาไม่ได้หมายถึงบริษัท Ripple แต่หมายถึงตัวเหรียญโดยเฉพาะ
Melker ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่น่ากังวลสำหรับผู้สนับสนุน XRP โดยยกตัวอย่างกรณีที่ Western Union เลือกใช้ Solana ในการเปิดตัว Stablecoin ของตนเอง และ Swift ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเงินระดับโลก ก็เลือกใช้ Linea ซึ่งเป็นเครือข่ายบน Ethereum สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ในเมื่อพื้นที่การชำระเงินข้ามพรมแดนที่เคยเป็นจุดแข็งของ XRP กำลังถูกแทนที่ด้วย Stablecoin แล้วบทบาทของ XRP ในตลาดคริปโตปัจจุบันคืออะไรกันแน่ ขณะเดียวกัน แม้จะมีข่าวเชิงลบจากการที่ Western Union เลือกใช้เครือข่ายอื่น แต่ก็มีรายงานว่า ราคา XRP ยืนเหนือระดับ Fibonacci ที่สำคัญได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางส่วน
CTO Ripple สวนกลับ! ชี้แจงบทบาทเฉพาะตัวของ XRP
David Schwartz, CTO ของ Ripple ไม่ปล่อยให้คำถามนี้ค้างคานาน เขาได้เข้ามาตอบอย่างละเอียดเพื่อปกป้องสถานะของ XRP โดยอธิบายว่า XRP ยังคงมีบทบาทที่พิเศษในโลกบล็อกเชน ในฐานะสินทรัพย์ตัวกลาง (Bridge Asset) สำหรับการทำธุรกรรมทั่วโลกบน XRP Ledger (XRPL) ที่มีความเป็นกลางและกระจายอำนาจ
Schwartz ย้ำว่า XRP เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียวที่ทุกบัญชีบน XRPL สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาล และที่สำคัญคือไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Default), การอายัด (Freezing) หรือการเรียกคืน (Clawback) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ XRP มีความน่าเชื่อถือในรูปแบบเฉพาะตัวที่ระบบการชำระเงินแบบรวมศูนย์และ Stablecoin บางประเภทไม่สามารถเทียบได้ เขากล่าวเสริมว่า “ผมคิดว่าตำแหน่งที่พิเศษของ XRP บน XRPL จะทำให้มั่นใจได้ว่า XRP จะสามารถดึงดูดมูลค่าบางส่วนที่เกิดจากการทำธุรกรรมบน XRPL ได้” นอกจากนี้ มุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคของเหรียญยังทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ว่า XRP มีลุ้นแซง ETH ภายในสิ้นปี 2025 ได้เช่นกัน
คำอธิบายของเขาเน้นย้ำว่า XRP ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นธนาคารของตัวเองได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางที่คอยหักค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรม
มูลค่า XRP มาจากอะไร? เปิดมุมมองใหม่ในตลาดคริปโต
อย่างไรก็ตาม Melker ยังคงตั้งคำถามต่อไป โดยเจาะลึกว่ามูลค่าปัจจุบันของ XRP มาจากการใช้งานจริงมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับความคาดหวังในอนาคต
ในประเด็นนี้ Schwartz ได้ให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมา เขายอมรับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ รวมถึง Bitcoin เอง ก็ได้รับมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการเก็งกำไรและความคาดหวังในอนาคตมากกว่าการใช้งานในปัจจุบัน เขาชี้ว่าทฤษฎีหลักที่ขับเคลื่อนมูลค่าของ Bitcoin ในวันนี้ ก็คือสิ่งที่ “อาจจะเกิดขึ้น” หากบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ เริ่มเข้ามาถือครอง ไม่ใช่จากการใช้งานในชีวิตประจำวัน
คำตอบของ Schwartz สะท้อนให้เห็นภาพรวมของตลาดคริปโตในปัจจุบันว่า มูลค่าของสินทรัพย์จำนวนมากยังคงขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและสิ่งที่ผู้คนคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจและทำให้การถกเถียงเรื่องประโยชน์ของ XRP มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาภาพรวมของตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน ซึ่งการจัดอันดับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจได้
การถกเถียงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ XRP กำลังเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำถึงศักยภาพในระยะยาวที่ยังคงเป็นที่จับตา ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากยังคงติดตาม บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางต่อไป