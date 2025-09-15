นักเทรดในตำนาน Peter Brandt ชี้ Dogecoin ลุ้นพุ่ง 402%
นักเทรดระดับตำนานได้ออกมาส่งสัญญาณกระทิงครั้งสำคัญสำหรับ Dogecoin โดยชี้ว่าราคาได้เกิดการ “ทะลุแนวต้านครั้งใหญ่” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สัญญาณบวกนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการพุ่งขึ้นของราคา Dogecoin กว่า 20% ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา แม้จะมีความล่าช้าในการเปิดตัว Dogecoin ETF ก็ตาม ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่หรือไม่
Dogecoin เกิดการทะลุแนวต้านครั้งใหญ่
ปีเตอร์ แบรนท์ (Peter Brandt) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักเทรดผู้มีประสบการณ์ได้แสดงมุมมองเชิงบวกต่อ Dogecoin ผ่าน X ล่าสุดของเขา โดยยืนยันถึงการทะลุแนวต้านของราคาครั้งสำคัญ การที่นักวิเคราะห์ระดับนี้ออกมาพูดถึง Meme Coin ยอดนิยมตัวนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับตลาด
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา Dogecoin ได้พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงถึง 11% ทำราคาสูงสุดที่ 0.3074 ดอลลาร์ก่อนจะย่อตัวลงมาปิดสัปดาห์ที่ 0.2781 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลอด 7 วันที่ผ่านมา ราคาได้ปรับตัวขึ้นถึง 21.55% ทำให้ Dogecoin ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มเหรียญคริปโต 15 อันดับแรกแซงหน้าเหรียญอย่าง Solana (17%) และ Sui (9.63%) ไปอย่างขาดลอย
ราคา Dogecoin พุ่งแรงสวนกระแสข่าวเลื่อนเปิดตัว Dogecoin ETF
การปรับตัวขึ้นของราคา Dogecoin เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีข่าวการเลื่อนเปิดตัวกองทุน Rex Osprey Dogecoin ETF ก็ตาม เดิมทีกองทุนนี้มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 11 กันยายน 2025 แต่ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 กันยายน 2025 และก็ประสบปัญหาจนต้องเลื่อนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เจมส์ เซย์ฟฟาร์ต (James Seyffart) นักวิเคราะห์ ETF จาก Bloomberg ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Dogecoin ETF มีแนวโน้มที่จะเปิดให้ซื้อขายได้จริงในวันที่ 18 กันยายน 2025
ถึงแม้จะไม่แน่นอน โมเมนตัมของเหรียญก็ยังคงแข็งแกร่ง โดยราคา Dogecoin เติบโตต่อเนื่อง 3.70% ในวันพฤหัสบดี, 7.80% ในวันศุกร์ และอีก 4.94% ในวันเสาร์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด
วิเคราะห์เป้าหมายราคา Dogecoin: มีโอกาสพุ่งสู่ 1.40 ดอลลาร์หรือไม่?
การพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ Dogecoin โดยนักวิเคราะห์จาก Bitcoinsensus ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟ “Broadening Ascending Channel” ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อาจกำลังจะมาถึง
Bitcoinsensus ได้คาดการณ์ราคา Dogecoin ไว้ที่ 1.40 ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นการเติบโตสูงถึง 402% จากราคาปัจจุบันที่ 0.2785 ดอลลาร์ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันราคาคือการเปิดตัว Dogecoin ETF ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดเงินทุนมหาศาลเข้าสู่ตลาด Dogecoin เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin ETF และ Ethereum ETF มาแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก https://thecryptobasic.com/2025/09/15/legendary-analyst-peter-brandt-calls-huge-breakthrough-for-dogecoin/