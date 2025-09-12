Bitcoin ETF ดูดเงินเข้า 4 วันรวด! ล่าสุดทุบอีก $550M
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาแสดงสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ข้อมูลล่าสุดเผยว่ามีการเพิ่มเงินทุนเข้ามาถึง 552.78 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพียงวันเดียว ส่งผลให้ราคา BTC ตอบสนองในทิศทางบวกและพุ่งขึ้นเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์ สร้างความหวังให้กับนักลงทุนทั่วโลก
วิเคราะห์ Bitcoin ETF ทุบสถิติ! เงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง 4 วัน
ข้อมูลจาก SoSoValue ชี้ว่า กองทุน Spot BTC ETF ในสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวม 552.78 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทำให้เป็นการไหลเข้าต่อเนื่อง 4 วันติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม และยาวนานเทียบเท่ากับช่วง 7 วันสิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคา BTC พุ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่กว่า 123,000 ดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น กระแสเงินทุนไหลเข้าในวันพุธก่อนหน้ามีมูลค่าสูงถึง 757.14 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นยอดไหลเข้าสุทธิต่อวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม
นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ BTC เท่านั้นที่ได้รับความสนใจ แต่กองทุน Spot Ethereum ETF ก็มีเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเงินไหลออกติดต่อกัน 6 วัน รวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ราคา BTC ตอบรับข่าวดี! พุ่งทะลุ $115,000 ลุ้นสัญญาณกระทิง
การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง โดยราคา BTC ปรับตัวขึ้นเกือบ 3.2% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ทำให้ราคาสามารถยืนเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ตามข้อมูลจาก CoinDesk ในขณะที่ราคา ETH ก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 5% กลับมายืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดในครั้งนี้ มาจากความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อาจจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17 กันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งการลดดอกเบี้ยมักจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองสัญญาณกระทิงรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
Bitcoin Hyper: เหรียญมีม Layer-2 ที่พร้อมโตไปกับ BTC
Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังเป็นที่จับตาในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน หลังระดมทุนได้ถึง 15 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงที่ BTC มีแนวโน้มทำราคาสูงสุดใหม่ และ Altcoin Season เริ่มกลับมา
โครงการ HYPER ถูกพัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture
แพลตฟอร์มนี้แก้ปัญหาข้อจำกัดของ BTC เดิม ทั้งความเร็วในการประมวลผลที่จำกัด ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม ด้วยความสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์
HYPER ยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1 และมีระบบ Cross-Chain Bridge (BTC ↔ ETH ↔ SOL) ตั้งแต่วันแรก ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ปลอดภัยและรวดเร็ว โดย $HYPER จะถูกใช้จ่ายค่า Gas สำหรับทุกธุรกรรมบน Layer-2 เป็นกุญแจเข้าถึง dApps, DeFi และฟีเจอร์พรีเมียม รวมถึงใช้ในระบบ DAO Governance เพื่อให้ผู้ถือโทเค็นมีสิทธิ์ร่วมกำหนดทิศทางโครงการ
การเชื่อมโยงโดยตรงกับ BTC เช่นนี้ทำให้ผู้ถือ HYPER ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ BTC ผู้ที่สนใจสามารถซื้อด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถซื้อแล้ว Stake เพื่อรับ APY ได้ทันทีด้วย
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ HYPER ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ HYPER หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper