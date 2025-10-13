Bitcoin ลุ้นสัญญาณ Golden Cross! หลังสหรัฐฯ-จีน ตึงน้อยลง
Bitcoin (BTC) กำลังกลับมาทดสอบสัญญาณกระทิงในตำนานอย่าง “Golden Cross” ซึ่งในอดีตเคยเป็นตัวจุดชนวนให้ราคาพุ่งทะยานอย่างมหาศาล ขณะเดียวกัน สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เริ่มผ่อนคลายลง อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางการวิเคราะห์พฤติกรรมนักลงทุนรายย่อยจาก Santiment ที่ชี้ว่ารายย่อยมักจะมองหาเหตุผลข้อเดียวมาอธิบายความผันผวนของตลาด
วิเคราะห์ Golden Cross: สัญญาณกระทิงของ Bitcoin ที่ต้องจับตา
นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง Mister Crypto ได้เปิดเผยผ่านโพสต์บน X ว่า ขณะนี้ BTC กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญซึ่งเป็นจุดที่เกิดรูปแบบ “Golden Cross” ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งในอดีต โดยรูปแบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (50-day MA) ตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (200-day MA) ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
จากข้อมูลในอดีต สัญญาณ Golden Cross มีความสัมพันธ์กับการพุ่งขึ้นของราคา BTC อย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2017 ราคาได้ทะยานขึ้นถึง 2,200% และในปี 2020 ก็พุ่งขึ้นอีก 1,190%
หลังเกิดสัญญาณนี้ Mister Crypto ให้ความเห็นว่า “รูปแบบกราฟในตอนนี้ดูแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ” และหาก BTC สามารถยืนเหนือระดับนี้และยืนยันการทะลุแนวต้านได้สำเร็จ ราคาก็อาจ “ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง” ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
จับตาปัจจัยมหภาค: สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ส่งผลต่อราคา Bitcoin อย่างไร?
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคก็เป็นอีกตัวแปรสำคัญ โดยล่าสุดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายลง หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนแสดงความพร้อมที่จะเจรจาในประเด็นการควบคุมการส่งออกแร่หายากและปัญหาการค้าอื่นๆ
ท่าทีดังกล่าวสอดคล้องกับโพสต์ของ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บน Truth Social ที่ระบุว่า “ไม่ต้องกังวลเรื่องจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี! ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ที่น่าเคารพอย่างสูงแค่มีช่วงเวลาที่ย่ำแย่ เขาไม่ต้องการให้ประเทศของเขาตกต่ำ และผมก็เช่นกัน สหรัฐฯ ต้องการช่วยจีน ไม่ใช่ทำร้าย!!!”
นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าสัญญาณการลดความตึงเครียดนี้อาจส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาดคริปโต ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งอาจช่วยพลิกฟื้นราคาที่ปรับตัวลดลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Santiment เผยพฤติกรรมนักเทรด BTC เมื่อตลาดผันผวน
Santiment แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน ได้เปิดเผยรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อย โดยชี้ว่าในช่วงที่ตลาดคริปโตปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักเทรดจำนวนมากรีบสรุปว่าสาเหตุมาจากการที่ Donald Trump ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน 100%
Santiment เรียกพฤติกรรมนี้ว่า “พฤติกรรมการหาเหตุผลมาอธิบาย” (rationalization behavior) ซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักลงทุนรายย่อยที่มักจะพยายามหา “เหตุการณ์เดียว” มาเป็นคำตอบสำหรับความผันผวนรุนแรงของตลาด รายงานระบุว่า “หลังจากการร่วงลงของราคา ฝูงชนก็รีบกระโดดเข้ามาเพื่อหาฉันทามติร่วมกันว่าอะไรคือสาเหตุของการเทขายครั้งนี้” ซึ่งสะท้อนผ่านการเพิ่มขึ้นของการพูดคุยบนโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงตลาดคริปโตกับประเด็นภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงของการปรับฐานครั้งนี้มีความซับซ้อนมากกว่าปัจจัยเดียว
