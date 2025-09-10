BTC $112,386.69 -0.31%
ETH $4,325.78 -0.50%
SOL $221.13 1.45%
PEPE $0.000010 -2.66%
SHIB $0.000012 -0.60%
BNB $882.84 0.17%
DOGE $0.24 -0.04%
XRP $2.98 -0.81%
Cryptonews สปอนเซอร์

Meme Coin คัมแบ็กแรง! Snorter Bot กวาดยอดพรีเซลทะลุ $3.8M แล้ว

Snorter
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Meme Coin Snorter

เหรียญมีมกลับมาคึกคัก มูลค่าตลาดรวมพุ่งทะลุ 8 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย Goatseus Maximus (GOAT) และ AI Companions (AIC) ขยับขึ้นกว่า 23% ภายใน 24 ชั่วโมง สะท้อนแรงซื้อที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน Snorter Bot Token (SNORT) ก็ทำยอดพรีเซลทะลุ $3.83M แล้ว

Snorter เป็นบอทเทรดบน Solana ที่เชื่อมกับ Telegram ออกแบบมาเพื่อตามหาการเบรกเอาต์ในตลาดเหรียญมีม ทำงานได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง จุดเด่นคือฟีเจอร์ Fast Sniper ที่ช่วยจับโอกาสก่อนรายอื่น ทำให้นักเทรดรายย่อยมีโอกาสเข้าก่อนพุ่งแรง ปัจจุบัน SNORT พรีเซลอยู่ที่ราคา $0.1039 ต่อโทเค็น และจะปรับขึ้นในอีกไม่กี่วัน

Murad ชูตัวเลือกเด่นในกลุ่ม Meme Coin

ข้อมูลจาก CoinGecko ระบุว่า มูลค่ารวมของตลาด meme coin ได้กลับมาแตะระดับ 8 หมื่นล้านดอลลาร์อีกครั้งในวันอังคารที่ผ่านมา โดยหนึ่งในหมวดที่โดดเด่นคือ Murad’s Pick

Murad Mahmudov ผู้เป็นคนบัญญัติคำว่า “meme coin supercycle” ได้ชี้นำกลุ่มเหรียญที่เขาเลือก ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.2% ขณะที่ meme coin ธีมกบเพิ่มขึ้น 8.5% ส่วนกลุ่ม The Boy’s Club เติบโต 8.4%

ในบรรดาเหรียญที่ Murad เลือก Gigachad (GIGA) และ SPX6900 (SPX) คือสองเหรียญที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุด โดย GIGA มีการเติบโต 13.2% และ SPX เพิ่มขึ้น 9.9% ภายในคืนเดียว

Meme Categories
ที่มา: coingecko

ในช่วงเวลาเดียวกัน เหรียญที่ทำผลงานดีที่สุดคือ GOAT บนเครือข่าย Solana และ AIC บน Binance ขณะที่ MemeCore น้องใหม่ที่เพิ่งเข้าท็อปเท็นเหรียญมีม และทำมาร์เก็ตแคปแตะ 3 พันล้านดอลลาร์ภายในเพียงสองเดือน ก็พุ่งขึ้นอีก 19.2% ภายใน 24 ชั่วโมง

ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่า supercycle ที่ Murad Mahmudov เคยพูดถึงกำลังจะกลับมาหรือไม่ โดยเขาย้ำเสมอว่าคลื่นแรกของเหรียญมีมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสึนามิลูกใหญ่

ล่าสุด Murad ยังเน้นว่าเขาชอบโทเค็นที่มีมิติ “spiritual” หรืออิงกับ “ความเชื่อ” ซึ่งสามารถเปลี่ยนพอร์ตนักเทรดรายย่อยได้ในชั่วข้ามคืน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ MemeCore ที่เพิ่งแสดงศักยภาพให้เห็นกันไป

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือการมองหาเหรียญเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนได้ถูกเวลา เพราะปกติแล้วนักลงทุนรายย่อยมักจะเห็นกระแสหลังจากราคาพุ่งไปแล้วเกือบหมดรอบ

ตรงจุดนี้เองที่ระบบอัตโนมัติกลายเป็นตัวช่วยสำคัญ และ Snorter Bot Token ก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง โดยใช้ระบบสแกนตลาดตลอดเวลา ค้นหาโอกาสในทุกช่วงและทุกสภาวะของตลาดคริปโต แทนที่นักเทรดรายย่อยจะต้องเดาด้วยตัวเอง

Snorter บอทคู่ใจเทรดเดอร์ คว้าโอกาสได้ทุกสภาพตลาด

Snorter Bot Token กำลังพัฒนาบอทเทรดที่ออกแบบมาเพื่อตามหาการเบรกเอาต์ก่อนเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ และทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และต้นทุนต่ำ จุดเด่นอยู่ที่การทำงานบน Solana ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียมถูก ทำให้ตรวจจับเหรียญมีมบน Solana ได้ตั้งแต่ยังไม่พุ่งแรง อีกทั้งยังเชื่อมกับ Telegram เพื่อให้ผู้ใช้จัดการทุกอย่างได้อย่างสะดวกในแอปเดียว

สิ่งที่ทำให้ Snorter ได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนช่วงแรกคือเทคโนโลยี โดยบอทนี้เชื่อมต่อกับ RPC เฉพาะแทนที่จะใช้ endpoint สาธารณะที่แออัด จึงสามารถเข้าถึงธุรกรรมที่รอดำเนินการใน mempool ได้เร็วกว่าคู่แข่ง ทำให้เห็นการไหลเข้าของสภาพคล่องและการเคลื่อนไหวของวาฬก่อนตลาดจะปรับตัว จากนั้นระบบจะรันการเทรดด้วยการสวอปโดยใช้ความเร็วระดับเสี้ยววินาที พร้อมการป้องกัน MEV เพื่อเลี่ยง front-running และ sandwich attack

นอกจากนี้ ผู้ถือ SNORT ยังได้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมต่ำสุดในตลาด จาก 1.5% ลดเหลือ 0.85% ถูกกว่าบอทชื่อดังอย่าง Banana Gun, Maestro และ Trojan ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะตลาดขาขึ้น ขาลง หรือแกว่งตัว Snorter ก็ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่หาช่องทางทำกำไรได้ทุกสภาพตลาด

Snorter วิธีบริดจ์โทเค็น

Snorter เตรียมขยายสู่ Multichain ครอบคลุมทุกโอกาสในคริปโต

หลายคนอาจสงสัยว่า Snorter Bot Token จะสามารถขยายไปสู่เหรียญนอก Solana ได้หรือไม่ คำตอบคือได้อย่างแน่นอน

แม้ตอนนี้ Snorter จะเริ่มต้นที่ Solana เพื่อให้เทรดเหรียญมีมได้เร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ แต่ตามโรดแมป ทีมงานได้เตรียมต่อยอดสู่การทำงานแบบ Multichain ซึ่งครอบคลุมทั้ง Binance, Ethereum และเครือข่ายใหญ่อื่นๆ

นั่นหมายความว่า Snorter กำลังถูกพัฒนาให้เป็นบอทเทรดคริปโตแบบครบวงจรที่ทำงานได้ทุกตลาด เมื่อขอบเขตการทำงานกว้างขึ้น มูลค่าการใช้งานของโทเค็น SNORT ก็เติบโตตามไปด้วย เพราะยิ่งมีเชนมาก ยิ่งมีโอกาสมาก และนักเทรดก็ต้องการถือ SNORT เพื่อใช้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมต่ำสุด ซึ่งช่วยหนุนทั้งการใช้งานและมูลค่าของโทเค็นในระยะยาว

Snorter Roadmap

เข้าร่วมพรีเซลตอนนี้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ MemeCore รุ่นต่อไป

ไปที่เว็บไซต์ Snorter Bot Token แล้วจองโทเค็นได้ด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิต

Snorter แนะนำให้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ non-custodial ที่ได้รับการรับรองจาก WalletConnect เช่น Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินคริปโตและ Bitcoin Wallet ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด

ข้อดีของการใช้กระเป๋านี้คือ ยอดเงินจากพรีเซลจะแสดงผลตรงบนแอปพลิเคชันทันที ทำให้การรับโทเคนเป็นเรื่องง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้ถือโทเคนยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่มีเฉพาะใน Best Wallet

คุณสามารถดาวน์โหลด Best Wallet ได้ผ่าน Google Play และ Apple App Store

อย่าลืมเข้าร่วมชุมชนของ Snorter บน X และ Instagram เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอัปเดต!

ไปยัง Snorter Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,064,795,281,419
0.09
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
จับตาราคาพุ่ง! Bitcoin ลุ้น $129,000 ส่วน XRP ทดสอบแนวต้าน $3
2025-09-10 13:45:55
ข่าว Solana
การคาดการณ์ราคา Solana ล่าสุด: บริษัทยักษ์ใหญ่ทุ่ม 1.65 พันล้านดอลลาร์ อาจผลักดันราคาพุ่ง 10 เท่า!
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-10 11:26:07
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า