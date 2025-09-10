Meme Coin คัมแบ็กแรง! Snorter Bot กวาดยอดพรีเซลทะลุ $3.8M แล้ว
เหรียญมีมกลับมาคึกคัก มูลค่าตลาดรวมพุ่งทะลุ 8 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย Goatseus Maximus (GOAT) และ AI Companions (AIC) ขยับขึ้นกว่า 23% ภายใน 24 ชั่วโมง สะท้อนแรงซื้อที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน Snorter Bot Token (SNORT) ก็ทำยอดพรีเซลทะลุ $3.83M แล้ว
Snorter เป็นบอทเทรดบน Solana ที่เชื่อมกับ Telegram ออกแบบมาเพื่อตามหาการเบรกเอาต์ในตลาดเหรียญมีม ทำงานได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง จุดเด่นคือฟีเจอร์ Fast Sniper ที่ช่วยจับโอกาสก่อนรายอื่น ทำให้นักเทรดรายย่อยมีโอกาสเข้าก่อนพุ่งแรง ปัจจุบัน SNORT พรีเซลอยู่ที่ราคา $0.1039 ต่อโทเค็น และจะปรับขึ้นในอีกไม่กี่วัน
Murad ชูตัวเลือกเด่นในกลุ่ม Meme Coin
ข้อมูลจาก CoinGecko ระบุว่า มูลค่ารวมของตลาด meme coin ได้กลับมาแตะระดับ 8 หมื่นล้านดอลลาร์อีกครั้งในวันอังคารที่ผ่านมา โดยหนึ่งในหมวดที่โดดเด่นคือ Murad’s Pick
Murad Mahmudov ผู้เป็นคนบัญญัติคำว่า “meme coin supercycle” ได้ชี้นำกลุ่มเหรียญที่เขาเลือก ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.2% ขณะที่ meme coin ธีมกบเพิ่มขึ้น 8.5% ส่วนกลุ่ม The Boy’s Club เติบโต 8.4%
ในบรรดาเหรียญที่ Murad เลือก Gigachad (GIGA) และ SPX6900 (SPX) คือสองเหรียญที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุด โดย GIGA มีการเติบโต 13.2% และ SPX เพิ่มขึ้น 9.9% ภายในคืนเดียว
ในช่วงเวลาเดียวกัน เหรียญที่ทำผลงานดีที่สุดคือ GOAT บนเครือข่าย Solana และ AIC บน Binance ขณะที่ MemeCore น้องใหม่ที่เพิ่งเข้าท็อปเท็นเหรียญมีม และทำมาร์เก็ตแคปแตะ 3 พันล้านดอลลาร์ภายในเพียงสองเดือน ก็พุ่งขึ้นอีก 19.2% ภายใน 24 ชั่วโมง
ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่า supercycle ที่ Murad Mahmudov เคยพูดถึงกำลังจะกลับมาหรือไม่ โดยเขาย้ำเสมอว่าคลื่นแรกของเหรียญมีมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสึนามิลูกใหญ่
ล่าสุด Murad ยังเน้นว่าเขาชอบโทเค็นที่มีมิติ “spiritual” หรืออิงกับ “ความเชื่อ” ซึ่งสามารถเปลี่ยนพอร์ตนักเทรดรายย่อยได้ในชั่วข้ามคืน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ MemeCore ที่เพิ่งแสดงศักยภาพให้เห็นกันไป
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือการมองหาเหรียญเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนได้ถูกเวลา เพราะปกติแล้วนักลงทุนรายย่อยมักจะเห็นกระแสหลังจากราคาพุ่งไปแล้วเกือบหมดรอบ
ตรงจุดนี้เองที่ระบบอัตโนมัติกลายเป็นตัวช่วยสำคัญ และ Snorter Bot Token ก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง โดยใช้ระบบสแกนตลาดตลอดเวลา ค้นหาโอกาสในทุกช่วงและทุกสภาวะของตลาดคริปโต แทนที่นักเทรดรายย่อยจะต้องเดาด้วยตัวเอง
Snorter บอทคู่ใจเทรดเดอร์ คว้าโอกาสได้ทุกสภาพตลาด
Snorter Bot Token กำลังพัฒนาบอทเทรดที่ออกแบบมาเพื่อตามหาการเบรกเอาต์ก่อนเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ และทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และต้นทุนต่ำ จุดเด่นอยู่ที่การทำงานบน Solana ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียมถูก ทำให้ตรวจจับเหรียญมีมบน Solana ได้ตั้งแต่ยังไม่พุ่งแรง อีกทั้งยังเชื่อมกับ Telegram เพื่อให้ผู้ใช้จัดการทุกอย่างได้อย่างสะดวกในแอปเดียว
สิ่งที่ทำให้ Snorter ได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนช่วงแรกคือเทคโนโลยี โดยบอทนี้เชื่อมต่อกับ RPC เฉพาะแทนที่จะใช้ endpoint สาธารณะที่แออัด จึงสามารถเข้าถึงธุรกรรมที่รอดำเนินการใน mempool ได้เร็วกว่าคู่แข่ง ทำให้เห็นการไหลเข้าของสภาพคล่องและการเคลื่อนไหวของวาฬก่อนตลาดจะปรับตัว จากนั้นระบบจะรันการเทรดด้วยการสวอปโดยใช้ความเร็วระดับเสี้ยววินาที พร้อมการป้องกัน MEV เพื่อเลี่ยง front-running และ sandwich attack
นอกจากนี้ ผู้ถือ SNORT ยังได้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมต่ำสุดในตลาด จาก 1.5% ลดเหลือ 0.85% ถูกกว่าบอทชื่อดังอย่าง Banana Gun, Maestro และ Trojan ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะตลาดขาขึ้น ขาลง หรือแกว่งตัว Snorter ก็ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่หาช่องทางทำกำไรได้ทุกสภาพตลาด
Snorter เตรียมขยายสู่ Multichain ครอบคลุมทุกโอกาสในคริปโต
หลายคนอาจสงสัยว่า Snorter Bot Token จะสามารถขยายไปสู่เหรียญนอก Solana ได้หรือไม่ คำตอบคือได้อย่างแน่นอน
แม้ตอนนี้ Snorter จะเริ่มต้นที่ Solana เพื่อให้เทรดเหรียญมีมได้เร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ แต่ตามโรดแมป ทีมงานได้เตรียมต่อยอดสู่การทำงานแบบ Multichain ซึ่งครอบคลุมทั้ง Binance, Ethereum และเครือข่ายใหญ่อื่นๆ
นั่นหมายความว่า Snorter กำลังถูกพัฒนาให้เป็นบอทเทรดคริปโตแบบครบวงจรที่ทำงานได้ทุกตลาด เมื่อขอบเขตการทำงานกว้างขึ้น มูลค่าการใช้งานของโทเค็น SNORT ก็เติบโตตามไปด้วย เพราะยิ่งมีเชนมาก ยิ่งมีโอกาสมาก และนักเทรดก็ต้องการถือ SNORT เพื่อใช้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมต่ำสุด ซึ่งช่วยหนุนทั้งการใช้งานและมูลค่าของโทเค็นในระยะยาว
