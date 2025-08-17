Best Wallet รองรับ Solana แล้ว! พร้อมเทรด BTC เต็มที่ แถมมีเกมให้เล่น
Best Wallet ซึ่งเพิ่งได้รับการรับรอง WalletConnect Certified ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ และรองรับเครือข่าย Solana แล้ว ทั้งยังสามารถทำการ swap BTC ได้อย่างเต็มรูปแบบ
นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้งาน Best Wallet สามารถสร้างกระเป๋า Solana ได้ รวมถึงโอน รับ ซื้อ และ swap โทเค็น SOL และเหรียญบนเครือข่าย Solana ได้โดยตรง
Solana ถือเป็นบล็อกเชนที่มีธุรกรรมสูงที่สุดและเร็วที่สุด จึงได้รับความนิยมทั้งในด้าน DeFi และเหรียญมีม ทำให้ตอนนี้ผู้ใช้งาน Best Wallet สามารถเข้าถึงหนึ่งใน ecosystem ที่ฮอตที่สุดได้แล้ว
การอัปเดตครั้งนี้ช่วยปลดล็อกการใช้งาน Solana ภายใน Best Wallet และขยายความสามารถแบบมัลติเชนให้กว้างขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือเชื่อมต่อกระเป๋า Solana ที่มีอยู่แล้ว, ซื้อ SOL ผ่านผู้ให้บริการภายในแอป และ swap เหรียญ SOL รวมถึงโทเค็น SPL ผ่าน DEX ที่รองรับได้ทันที
Swap “BTC” บนเครือข่าย On-Chain ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว!
ข่าวผลิตภัณฑ์ล่าสุดจาก Best Wallet ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานจำนวนมาก ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์การแลกเปลี่ยน BTC แบบ on-chain ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเรียกร้องมาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้ ฟีเจอร์การแลกเปลี่ยนถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับโทเค็นที่รองรับ EVM เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยน BTC ซึ่งถือเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้
แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน BTC กับสินทรัพย์อื่น ๆ ได้โดยตรงในแอป Best Wallet แล้ว ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยี Rubic เข้ามา โดยฟีเจอร์ที่เพิ่มมานี้ใช้เทคโนโลยี smart router ของ Rubic ที่ช่วยจัดการความซับซ้อนของธุรกรรมข้ามเครือข่ายอย่างชาญฉลาด ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและไร้ปัญหา
Best Wallet เพิ่มระบบ Gamification กระตุ้นการใช้งาน
Best Wallet ที่ขึ้นชื่อเรื่องใช้งานง่ายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้เปิดตัวระบบ gamification เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ใช้งานและสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นไปอีก
ฟีเจอร์ใหม่นี้มาพร้อม Points Engine, ภารกิจประจำวัน และระบบ login streak ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสะสมแต้ม ติดตามความคืบหน้า และรับรางวัลแบบเรียลไทม์ จึงทำให้การใช้ Best Wallet สนุกและมีสีสันมากกว่าเดิม
ระบบ Gamification ของ Best Wallet ทำงานอย่างไร
ผู้ใช้งานจะได้รับ “แต้ม (Points)” จากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เปิดแอป โดยแต้มจะถูกเก็บอย่างปลอดภัยในระบบหลังบ้าน และมีการกำหนดกติกา เช่น จำกัดจำนวนแต้มต่อวัน
- Daily Task: เข้าหน้า Home วันละครั้ง รับ 10 แต้ม พร้อมหน้าต่างแจ้งรางวัล
- Streak Rewards (เร็วๆ นี้): ล็อกอินครบ 7 วันติด รับโบนัสเพิ่ม 30 แต้ม แต่ถ้าพลาดวันเดียวจะเริ่มนับใหม่
- Best Points Counter: หน้า Rewards จะแสดงยอดแต้มปัจจุบัน พร้อมคำอธิบายวิธีการสะสม
ที่น่าสนใจคือ ฟีเจอร์นี้จะปูทางไปสู่ระบบเกมที่ลึกขึ้นในอนาคต เช่น เควสต์ กระดานจัดอันดับ และการแลกรางวัล
นอกจากนี้ Best Wallet ยังรองรับภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเปิดให้ซื้อคริปโตในหลายประเทศที่ไม่เคยรองรับมาก่อน ด้วยการเชื่อมต่อ Wert on-ramp solution
ฟีเจอร์ Upcoming Tokens มาแรง ดันกระแสพรีเซล Best Wallet พุ่ง
Best Wallet ยังคงดึงดูดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยหนึ่งในจุดเด่นคือฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่ได้รับการรีวิวดีมาก ซึ่งคัดเลือกเหรียญใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพมาให้ผู้ใช้งานเข้าซื้อได้ก่อนถูกลิสต์บนกระดานเทรด ช่วยให้ได้ราคาต่ำกว่าตลาด
$BEST โทเค็นประจำของ Best Wallet มาพร้อมสิทธิพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงและฟีเจอร์เฉพาะ โดยราคาจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 2 วัน ผู้ที่สนใจจึงควรรีบตัดสินใจ เพราะปัจจุบันพรีเซลระดมทุนไปแล้วกว่า $14.86M
นอกจากนี้ โทเค็นที่เพิ่งซื้อสามารถนำไป stake ได้ทันที เพื่อรับรางวัลที่ปรับตามระบบแบบไดนามิก ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 91% (และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีคนล็อคโทเค็นในระบบมากขึ้น)
การซื้อ $BEST ทำได้สะดวกผ่านแอป Best Wallet ทั้งการใช้บัตรธนาคาร หรือ swap จาก ETH และ USDT โดยแอปนี้รองรับทั้ง Google Play และ App Store
ติดตามความเคลื่อนไหวของ Best Wallet ได้ผ่าน X, Telegram และ Discord หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ทางการ
