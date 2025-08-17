Best Wallet รองรับ Solana แล้ว! พร้อมเทรด BTC เต็มที่ แถมมีเกมให้เล่น

BTC $117,827.36 0.33%
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ณัฐริกา...

อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Best Wallet 2.1 กับการอัปเกรดครั้งใหญ่

Best Wallet ซึ่งเพิ่งได้รับการรับรอง WalletConnect Certified ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ และรองรับเครือข่าย Solana แล้ว ทั้งยังสามารถทำการ swap BTC ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้งาน Best Wallet สามารถสร้างกระเป๋า Solana ได้ รวมถึงโอน รับ ซื้อ และ swap โทเค็น SOL และเหรียญบนเครือข่าย Solana ได้โดยตรง

Solana ถือเป็นบล็อกเชนที่มีธุรกรรมสูงที่สุดและเร็วที่สุด จึงได้รับความนิยมทั้งในด้าน DeFi และเหรียญมีม ทำให้ตอนนี้ผู้ใช้งาน Best Wallet สามารถเข้าถึงหนึ่งใน ecosystem ที่ฮอตที่สุดได้แล้ว

การอัปเดตครั้งนี้ช่วยปลดล็อกการใช้งาน Solana ภายใน Best Wallet และขยายความสามารถแบบมัลติเชนให้กว้างขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือเชื่อมต่อกระเป๋า Solana ที่มีอยู่แล้ว, ซื้อ SOL ผ่านผู้ให้บริการภายในแอป และ swap เหรียญ SOL รวมถึงโทเค็น SPL ผ่าน DEX ที่รองรับได้ทันที

Swap “BTC” บนเครือข่าย On-Chain ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว!

ข่าวผลิตภัณฑ์ล่าสุดจาก Best Wallet ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานจำนวนมาก ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์การแลกเปลี่ยน BTC แบบ on-chain ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเรียกร้องมาโดยตลอด

ก่อนหน้านี้ ฟีเจอร์การแลกเปลี่ยนถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับโทเค็นที่รองรับ EVM เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยน BTC ซึ่งถือเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้

แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน BTC กับสินทรัพย์อื่น ๆ ได้โดยตรงในแอป Best Wallet แล้ว ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยี Rubic เข้ามา โดยฟีเจอร์ที่เพิ่มมานี้ใช้เทคโนโลยี smart router ของ Rubic ที่ช่วยจัดการความซับซ้อนของธุรกรรมข้ามเครือข่ายอย่างชาญฉลาด ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและไร้ปัญหา

Best Wallet เพิ่มระบบ Gamification กระตุ้นการใช้งาน

Best Wallet ที่ขึ้นชื่อเรื่องใช้งานง่ายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้เปิดตัวระบบ gamification เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ใช้งานและสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นไปอีก

ฟีเจอร์ใหม่นี้มาพร้อม Points Engine, ภารกิจประจำวัน และระบบ login streak ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสะสมแต้ม ติดตามความคืบหน้า และรับรางวัลแบบเรียลไทม์ จึงทำให้การใช้ Best Wallet สนุกและมีสีสันมากกว่าเดิม

Best Wallet มีระบบ gamification แล้ว

ระบบ Gamification ของ Best Wallet ทำงานอย่างไร

ผู้ใช้งานจะได้รับ “แต้ม (Points)” จากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เปิดแอป โดยแต้มจะถูกเก็บอย่างปลอดภัยในระบบหลังบ้าน และมีการกำหนดกติกา เช่น จำกัดจำนวนแต้มต่อวัน

  • Daily Task: เข้าหน้า Home วันละครั้ง รับ 10 แต้ม พร้อมหน้าต่างแจ้งรางวัล
  • Streak Rewards (เร็วๆ นี้): ล็อกอินครบ 7 วันติด รับโบนัสเพิ่ม 30 แต้ม แต่ถ้าพลาดวันเดียวจะเริ่มนับใหม่
  • Best Points Counter: หน้า Rewards จะแสดงยอดแต้มปัจจุบัน พร้อมคำอธิบายวิธีการสะสม

ที่น่าสนใจคือ ฟีเจอร์นี้จะปูทางไปสู่ระบบเกมที่ลึกขึ้นในอนาคต เช่น เควสต์ กระดานจัดอันดับ และการแลกรางวัล

นอกจากนี้ Best Wallet ยังรองรับภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเปิดให้ซื้อคริปโตในหลายประเทศที่ไม่เคยรองรับมาก่อน ด้วยการเชื่อมต่อ Wert on-ramp solution

ฟีเจอร์ Upcoming Tokens มาแรง ดันกระแสพรีเซล Best Wallet พุ่ง

Best Wallet ยังคงดึงดูดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยหนึ่งในจุดเด่นคือฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่ได้รับการรีวิวดีมาก ซึ่งคัดเลือกเหรียญใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพมาให้ผู้ใช้งานเข้าซื้อได้ก่อนถูกลิสต์บนกระดานเทรด ช่วยให้ได้ราคาต่ำกว่าตลาด

$BEST โทเค็นประจำของ Best Wallet มาพร้อมสิทธิพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงและฟีเจอร์เฉพาะ โดยราคาจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 2 วัน ผู้ที่สนใจจึงควรรีบตัดสินใจ เพราะปัจจุบันพรีเซลระดมทุนไปแล้วกว่า $14.86M

นอกจากนี้ โทเค็นที่เพิ่งซื้อสามารถนำไป stake ได้ทันที เพื่อรับรางวัลที่ปรับตามระบบแบบไดนามิก ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 91% (และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีคนล็อคโทเค็นในระบบมากขึ้น)

การซื้อ $BEST ทำได้สะดวกผ่านแอป Best Wallet ทั้งการใช้บัตรธนาคาร หรือ swap จาก ETH และ USDT โดยแอปนี้รองรับทั้ง Google Play และ App Store

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Best Wallet ได้ผ่าน X, Telegram และ Discord หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ทางการ

เว็บไซต์ Best Wallet

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Link
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
