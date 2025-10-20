BTC $110,849.60 2.95%
สัญญาณกระทิง! สถาบัน 67% ชี้ Bitcoin เตรียมพุ่งใน 6 เดือน

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
นักลงทุนชูธงหัวกระทิงรอบสัญลักษณ์ Bitcoin สว่างไสว

รายงานล่าสุดจาก Coinbase เผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ โดยระบุว่านักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ถึง 67% มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของ Bitcoin (BTC) ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหนุนหลายประการที่อาจผลักดันให้ราคา Bitcoin เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

เจาะลึกมุมมองสถาบัน: ทำไม Bitcoin ถึงเป็นที่น่าจับตา?

จากการสำรวจนักลงทุนสถาบันจำนวน 124 รายโดย Coinbase ในรายงานที่ชื่อว่า “Navigating Uncertainty” ซึ่งจัดทำโดย David Duong หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Coinbase Institutional พบว่า 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีต่อ Bitcoin ในระยะกลาง (3-6 เดือน) ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด

นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นถึง “ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ” ในการมองวัฏจักรตลาด โดย 45% ของสถาบันเชื่อว่าตลาดอยู่ในช่วงท้ายของตลาดกระทิงแล้ว เทียบกับนักลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันซึ่งมีเพียง 27% ที่คิดเช่นนั้น มุมมองที่แตกต่างนี้อาจบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การลงทุนที่รอบคอบยิ่งขึ้นของกลุ่มสถาบัน

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการ “ซื้อตอนย่อ” (Buy the Dip) ของบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นคลังสำรอง (Digital Asset Treasury Companies) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นในระยะยาว David Duong กล่าวว่า “เป็นเรื่องยากที่จะประเมินผลกระทบของบริษัทเหล่านี้ที่มีต่อตลาดในปีนี้ต่ำเกินไป” ตัวอย่างเช่น Michael Saylor ได้บอกเป็นนัยว่าบริษัท Strategy ของเขาอาจเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม หลังจากที่บริษัทมี BTC ในครอบครองแล้วกว่า 69,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนแม้ตลาดจะมีความผันผวน

กราฟการถือครอง Bitcoin และ Ethereum โดยบริษัทใหญ่

วิเคราะห์ปัจจัยมหภาคหนุนราคา Bitcoin ในไตรมาส 4

David Duong จาก Coinbase ให้ความเห็นว่าตลาดกระทิงของคริปโต “ยังมีพื้นที่ให้วิ่งต่อ” โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งสภาพคล่องที่ยังคงแข็งแกร่ง, ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย และทิศทางกฎระเบียบที่สนับสนุนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข่าวล่าสุดที่ FSA ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาให้ธนาคารสามารถถือ Bitcoin ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกด้านกฎระเบียบที่ชัดเจน

ปัจจัยมหภาคที่สำคัญคือการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้ง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นทางการคลังและการเงินในประเทศจีน ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนที่ยังคงถือเงินสดอยู่ข้างสนามหันกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin มากขึ้น

Coinbase สรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ต่อ Bitcoin เป็นพิเศษ แม้จะยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อตลาด Altcoin ก็ตาม ล่าสุดราคา Bitcoin ได้ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 108,000 ดอลลาร์ และพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 109,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่ Bitcoin ส่งสัญญาณกลับตัวสวนทางกับราคาทองคำที่ร่วงลง ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ๆ

Bitcoin Hyper จุดเปลี่ยนใหม่ของ Bitcoin สู่โลก DeFi และ Meme Culture

Bitcoin Hyper กำลังเป็นที่จับตาในฐานะคริปโตน่าลงทุนปี 2025 หลังระดมทุนได้กว่า 24.3 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่ Bitcoin มีโอกาสทำสถิติใหม่และตลาด Altcoin กลับมาคึกคักอีกครั้ง

Doge นักกล้ามถือแก้วในห้องเทรดเหรียญ MAXI DOGE สุดคึก

โปรเจกต์นี้คือเครือข่าย Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้เต็มรูปแบบ ทำให้นักลงทุนจับตาว่า Bitcoin Hyper อาจสร้างกระแสได้เหมือน เหรียญมีมมาแรงที่น่าลงทุนในปี 2025 หรือไม่

แพลตฟอร์มสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และยังปลอดภัยด้วย Zero-Knowledge Proof (ZKP) ผู้ใช้สามารถสร้าง Meme Coin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi หรือโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายผ่าน Cross-Chain Bridge ที่เชื่อม BTC, ETH และ SOL ได้อย่างราบรื่น

ด้วย Presale ที่โปร่งใสและ Utility Token ที่ชัดเจน—ใช้เป็น Gas, Staking Reward และ Governance—Bitcoin Hyper จึงถูกมองว่าเป็นโปรเจกต์ Layer-2 ที่มีศักยภาพสูงสุดบน Bitcoin ในช่วง Altcoin Season ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับผู้ที่ติดตาม Bitcoin Hyper มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมทบทวน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่ออัปเดตมุมมอง

ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$24,314,165.89 Raised so far
$0.0115 → $0.013145

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Bitcoin Hyper
ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน "เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก" ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า "เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ" บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ
