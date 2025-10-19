FSA ญี่ปุ่นพิจารณาแก้กฎให้ธนาคารสามารถถือ Bitcoin และเปิดกระดานเทรด
วงการคริปโตญี่ปุ่นสั่นสะเทือน! เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency: FSA) กำลังพิจารณาแก้กฎที่อาจอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถถือ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ได้โดยตรง
การเคลื่อนไหวนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การเงินของประเทศ ท่ามกลางตลาดคริปโตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนบัญชีผู้ใช้งานทะลุ 12 ล้านบัญชีไปแล้วในปี 2025
FSA ญี่ปุ่นทบทวนกฎใหม่เปิดทางธนาคารถือ Bitcoin
FSA กำลังเตรียมทบทวนแนวทางกำกับดูแลที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดไม่ให้ธนาคารเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin โดยตรง เนื่องจากความกังวลเรื่องความผันผวนของราคาและสภาพคล่อง
ตามรายงานจาก Livedoor News ข้อเสนอนี้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมสภาบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดให้การบริหารจัดการสินทรัพย์คริปโตอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร ซึ่งหากข้อเสนอนี้ผ่านการอนุมัติ ธนาคารอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคา Bitcoin และคริปโตอื่น ๆ
ธนาคารอาจได้สิทธิ์เปิดกระดานเทรดคริปโตโดยตรง
นอกเหนือจากการอนุญาตให้ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว FSA ยังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้กลุ่มธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้โดยตรง จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้ธนาคารต้องจัดตั้งบริษัทลูกแยกต่างหากเพื่อให้บริการด้านคริปโต
หากการปรับปรุงนี้มีผลบังคับใช้ กลุ่มธนาคารจะสามารถลงทะเบียนและให้บริการซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินที่จะย้ายการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลจาก พ.ร.บ. บริการชำระเงินไปอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ตราสารทางการเงินและการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กับหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์การลงทุนอยู่แล้ว
ตลาดคริปโตญี่ปุ่นโตไม่หยุด ยอดผู้ใช้ทะลุ 12 ล้านคน
การเคลื่อนไหวของ FSA เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดคริปโตในญี่ปุ่น ข้อมูลจาก FSA ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ระบุว่ามีบัญชีคริปโตที่ลงทะเบียนในประเทศมากกว่า 12 ล้านบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน การเติบโตนี้ส่งผลให้เกิดความต้องการกฎระเบียบที่รัดกุมขึ้นเพื่อคุ้มครองนักลงทุนและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ในขณะเดียวกัน ธนาคารยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corp. และ Mizuho Bank กำลังร่วมมือกันพัฒนา Stablecoin ที่ผูกกับเงินเยน เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังมีแผนที่จะออกมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในตลาดคริปโต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของญี่ปุ่นมีความโปร่งใสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก https://coincentral.com/japans-fsa-may-allow-banks-to-hold-bitcoin-and-operate-crypto-exchanges/
