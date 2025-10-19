BTC $109,538.74 2.24%
ETH $4,007.50 2.89%
SOL $190.27 2.09%
PEPE $0.0000071 4.90%
SHIB $0.000010 2.35%
BNB $1,125.65 2.03%
DOGE $0.19 4.33%
XRP $2.41 1.91%
Cryptonews บิทคอยน์

FSA ญี่ปุ่นพิจารณาแก้กฎให้ธนาคารสามารถถือ Bitcoin และเปิดกระดานเทรด

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
FSA ญี่ปุ่นพิจารณาแก้กฎให้ธนาคารสามารถถือ Bitcoin และเปิดกระดานเทรด

วงการคริปโตญี่ปุ่นสั่นสะเทือน! เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency: FSA) กำลังพิจารณาแก้กฎที่อาจอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถถือ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ได้โดยตรง

การเคลื่อนไหวนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การเงินของประเทศ ท่ามกลางตลาดคริปโตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนบัญชีผู้ใช้งานทะลุ 12 ล้านบัญชีไปแล้วในปี 2025

FSA ญี่ปุ่นทบทวนกฎใหม่เปิดทางธนาคารถือ Bitcoin

FSA กำลังเตรียมทบทวนแนวทางกำกับดูแลที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดไม่ให้ธนาคารเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin โดยตรง เนื่องจากความกังวลเรื่องความผันผวนของราคาและสภาพคล่อง

ตามรายงานจาก Livedoor News ข้อเสนอนี้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมสภาบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดให้การบริหารจัดการสินทรัพย์คริปโตอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร ซึ่งหากข้อเสนอนี้ผ่านการอนุมัติ ธนาคารอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคา Bitcoin และคริปโตอื่น ๆ

ธนาคารอาจได้สิทธิ์เปิดกระดานเทรดคริปโตโดยตรง

นอกเหนือจากการอนุญาตให้ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว FSA ยังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้กลุ่มธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้โดยตรง จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้ธนาคารต้องจัดตั้งบริษัทลูกแยกต่างหากเพื่อให้บริการด้านคริปโต

หากการปรับปรุงนี้มีผลบังคับใช้ กลุ่มธนาคารจะสามารถลงทะเบียนและให้บริการซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินที่จะย้ายการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลจาก พ.ร.บ. บริการชำระเงินไปอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ตราสารทางการเงินและการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กับหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์การลงทุนอยู่แล้ว

ตลาดคริปโตญี่ปุ่นโตไม่หยุด ยอดผู้ใช้ทะลุ 12 ล้านคน

การเคลื่อนไหวของ FSA เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดคริปโตในญี่ปุ่น ข้อมูลจาก FSA ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ระบุว่ามีบัญชีคริปโตที่ลงทะเบียนในประเทศมากกว่า 12 ล้านบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน การเติบโตนี้ส่งผลให้เกิดความต้องการกฎระเบียบที่รัดกุมขึ้นเพื่อคุ้มครองนักลงทุนและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ในขณะเดียวกัน ธนาคารยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corp. และ Mizuho Bank กำลังร่วมมือกันพัฒนา Stablecoin ที่ผูกกับเงินเยน เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังมีแผนที่จะออกมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในตลาดคริปโต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของญี่ปุ่นมีความโปร่งใสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coincentral.com/japans-fsa-may-allow-banks-to-hold-bitcoin-and-operate-crypto-exchanges/

ยอดพรีเซล Bitcoin Hyper พุ่งแตะ 25 ล้านดอลลาร์รับ Bitcoin ส่งสัญญาณฟื้นตัว

หลังจากที่ราคา Bitcoin ได้ร่วงต่ำกว่า 105,000 ดอลลาร์เพราะเกิดจากการไหลออกของเงินทุนจาก Spot Bitcoin ETF สูงถึง 536 ล้าน แต่ล่าสุด ดูเหมือนว่า Bitcoin กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว เพราะข้อมูลจาก Coinmarketcap เผยว่าราคา Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นราว 3% สู่ระดับ 109,000 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ยอดระดมทุนรอบพรีเซลของ Bitcoin Hyper ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 25 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่านักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและแผนงานของโครงการ

Bitcoin Hyper เป็นเหรียญใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชัน Layer-2 ที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของเครือข่าย Bitcoin โดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเร็วและค่าธรรมเนียมสูง โดดเด่นด้วยการใช้ Solana Virtual Machine ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง dApp ที่มีความเร็วและต้นทุนต่ำบนเครือข่าย Bitcoin ได้

จุดเด่นคือการผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วและประสิทธิภาพของ Solana ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นความต้องการใหม่ในช่วงตลาดคริปโตฟื้นตัว

Bitcoin Hyper ไม่ใช่แค่เหรียญเพื่อการเก็งกำไร แต่ยังเป็นโทเคนหลักของระบบนิเวศ โดยจะถูกใช้สำหรับค่าธรรมเนียม การ Stake เพื่อรับรางวัลโดยมีอัตราผลตอบแทน Stake สูงถึง 59% และการกำกับดูแลเครือข่าย

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$24,232,443.81 Raised so far
$0.0115 → $0.013145

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Bitcoin Hyper

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,908,877,194,182
-4.94
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Ethereum
Tom Lee จัดหนัก! ทุ่ม 1.5 พันล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ ETH สวนตลาด
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-19 21:46:25
ข่าว Dogecoin
Dogecoin ลุ้นกลับตัว! นักวิเคราะห์ชี้เป้าสูงสุด $0.86
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-19 12:22:41
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า