BTC $106,928.08 0.24%
ETH $3,885.35 1.42%
SOL $185.41 0.96%
PEPE $0.0000067 0.95%
SHIB $0.0000098 1.49%
BNB $1,094.03 1.98%
DOGE $0.18 2.26%
XRP $2.36 2.42%
Cryptonews บิทคอยน์

ทองคำร่วงจาก ATH! แต่ Bitcoin ส่งสัญญาณกลับตัว – BTC จะเป็นไงต่อ?

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ทองคำร่วงจาก ATH แล้ว Bitcoin ว่าไง?

ตลาดสินทรัพย์กำลังเกิดความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เมื่อราคาทองคำ (Gold) เริ่มปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สวนทางกับราคา Bitcoin (BTC) ที่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ BTC โดยมีการคาดการณ์เป้าหมายราคาสูงถึง $165,000

ทองคำพักฐาน หลังทุบสถิติสูงสุดตลอดกาล

ราคาทองคำ (XAU) ดูเหมือนจะเริ่มชะลอความร้อนแรงลง หลังจากพุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ที่ประมาณ $4,380 ต่อออนซ์ โดยนับจากนั้นราคาก็ปรับตัวลดลงมาแล้ว 2.90% อย่างไรก็ตาม หากนับตั้งแต่ต้นปี ทองคำยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจกว่า 62.25%

กราฟรายวัน XAU/USD ที่มา: TradingView
ที่มา: TradingView

สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่าทองคำอาจเข้าสู่ภาวะพักฐาน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวัน อยู่ในระดับสูงกว่า 70 มาตลอดทั้งเดือน ซึ่งเป็นโซน “Overbought” หรือภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจเริ่มเทขายทำกำไรในระยะสั้น

Bitcoin ส่งสัญญาณฟื้นตัว สวนทางราคาทองคำ

ในช่วงเวลาเดียวกับที่ราคาทองคำปรับตัวลง ราคา BTC กลับดีดตัวขึ้นมาเกือบ 4% ฟื้นตัวจากระดับราคาต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ประมาณ $103,535 ดัชนี RSI ของ BTC เองก็ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งในอดีตเคยเป็นโครงสร้างราคาที่บ่งชี้ถึง “จุดต่ำสุด” ก่อนที่จะเกิดการรีบาวด์ครั้งใหญ่กว่า 60% หรือมากกว่านั้น

กราฟรายวัน BTC/USD ที่มา: TradingView
ที่มา: TradingView

พฤติกรรมที่สวนทางกันนี้ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าราคา BTC อาจกำลังสร้างฐานราคาเพื่อกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างสองสินทรัพย์นี้กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด

นักวิเคราะห์ชี้เป้า! BTC จ่อกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่

Pat นักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้คาดการณ์ว่านี่อาจเป็น “จุดต่ำสุดแห่งยุค” (Generational Bottom) ของ BTC เลยทีเดียว โดยอ้างอิงจากอัตราส่วนราคา BTC ต่อทองคำ (BTC/XAU Ratio) ซึ่งดิ่งลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี เทียบเท่ากับช่วงปี 2015, 2018, 2020 และ 2022 ซึ่งในแต่ละครั้ง หลังจากที่อัตราส่วนนี้แตะจุดต่ำสุด ราคา BTC ก็ตามมาด้วยการพุ่งขึ้นระหว่าง 100% ถึง 600%

เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ Alex Wacy ที่มองว่าการปรับฐานของทองคำในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับจุดสูงสุดในปี 2020 ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับจุดต่ำสุดของราคา BTC ในขณะนั้น คำถามสำคัญในตอนนี้คือ ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ และการพักตัวของทองคำจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของ BTC อีกครั้งไหม

ราคา Bitcoin และทองคำในปี 2020 เทียบกับปี 2025 ที่มา: Alex/TradingView
ที่มา: Alex บน X

คาดการณ์อนาคต BTC และทองคำ: เป้าหมายราคาปี 2025-2026

แม้จะมีสัญญาณการพักฐาน แต่สถาบันการเงินใหญ่อย่าง HSBC ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อทองคำ โดยคาดการณ์ว่าราคาสามารถไต่ระดับไปถึง $5,000 ต่อออนซ์ได้ภายในปี 2026 ด้วยปัจจัยหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

ในขณะเดียวกัน มุมมองต่ออนาคตของ Bitcoin ก็ยังคงสดใสอย่างมาก นักวิเคราะห์จาก JPMorgan คาดการณ์ว่าราคา BTC มีโอกาสไปถึง $165,000 ในปี 2025 โดยให้เหตุผลว่ามูลค่าของมันยังคงต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับทองคำ สอดคล้องกับ Charles Edwards นักวิเคราะห์อีกรายที่ชี้ว่าหาก BTC สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ $120,000 ไปได้ ก็อาจพุ่งสู่เป้าหมาย $150,000 ได้อย่างรวดเร็ว

รู้จัก Bitcoin Hyper เหรียญที่จะฉายสปอตไลท์ให้ BTC

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper (HYPER) ถูกพัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายชัดเจน นั่นคือการเปลี่ยน BTC จากแค่สินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้กลายเป็นระบบที่รองรับ DeFi, dApps และวัฒนธรรมเหรียญมีม ได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเร็วระดับสูงและค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม

นอกจากความเร็วเหนือชั้นแล้ว HYPER ยังใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อยืนยันธุรกรรมบน Layer-1 อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างโทเค็น ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi ทำธุรกรรมขนาดเล็ก และเชื่อมโยงชุมชน Solana เข้ากับเครือข่าย Bitcoin ได้ในที่เดียว

หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ HYPER โดดเด่นกว่าโปรเจกต์ Layer-2 ทั่วไป คือระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อสินทรัพย์จากเครือข่ายหลักอย่าง BTC, ETH และ SOL เข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย

สินทรัพย์ที่ฝากเข้ามาจะถูกแปลงเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้ในระบบนิเวศของ HYPER ไม่ว่าจะเป็นการทำ DeFi, เล่นเกม หรือสร้าง NFT และสามารถแลกกลับเป็นบิทคอยน์จริงได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยเปิดประตูให้ BTC กลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมในโลกคริปโตอย่างแท้จริง

โทเค็น $HYPER ไม่ได้ออกมาเพื่อเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทั้งหมด เช่น ใช้เป็น ค่า Gas, รับเป็น รางวัลจากการ Staking, และทำหน้าที่เป็น Governance Token เพื่อให้ผู้ถือเหรียญมีสิทธิร่วมตัดสินใจทิศทางของเครือข่าย

เมื่อเครือข่ายเติบโตและมีการใช้งานเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้เหรียญ $HYPER ก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทำให้มันมีทั้ง “มูลค่า” และ “ประโยชน์ใช้สอย” ในระยะยาว

หากคุณกำลังมองหาโปรเจกต์ที่เชื่อมโลกของ Bitcoin เข้ากับ DeFi และ Meme Culture อย่างเต็มรูปแบบ HYPER อาจเป็นอีกชื่อที่ไม่ควรมองข้าม

สามารถอ่านบทวิเคราะห์ราคา HYPER และดูวิธีซื้อโทเค็น $HYPER ได้เลย พร้อมพูดคุยกับชุมชนได้ใน X และ Telegram ของโปรเจกต์

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$24,102,091.41 Raised so far
$0.0115 → $0.013135

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Bitcoin Hyper
ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ทองคำร่วงจาก ATH! แต่ Bitcoin ส่งสัญญาณกลับตัว – BTC จะเป็นไงต่อ?
ผู้เชี่ยวชาญชี้! Bitcoin ‘พังแล้ว’ เสี่ยงดิ่งสู่ $75,000
Bitcoin ร่วงหลุด $105K ท่ามกลางวิกฤต ตลาดคริปโตอ่วมทั้งกระดาน!
Bitcoin ร่วงต่อหลังหลุดแนวสามเหลี่ยม! นักวิเคราะห์ชี้แนวรับสำคัญ 105,000 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบเร็วๆ นี้
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2025
สะเทือนวงการ! Ripple ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ ปูทางสู่ยุคใหม่ XRP

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,815,542,836,410
-2
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple ตอบเอง! ไขกระจ่างระบบ UNL ของ XRP Ledger สยบข่าวลือ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-19 00:23:00
ข่าว Dogecoin
นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นแตะ $0.86 มีนาคม 2026
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-18 22:39:20
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า