BitMine ทุ่ม $417M ช้อนซื้อ ETH ช่วงขาลง! – Tom Lee ยืนยันคำเดิม
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ BitMine Immersion Technologies บริษัทด้านการลงทุนชื่อดัง ได้เข้าซื้อ Ethereum (ETH) เพิ่มเติมเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 417 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความเชื่อมั่นใน Ether แต่ยังเกิดขึ้นพร้อมกับการคาดการณ์ที่น่าจับตาจาก Tom Lee ประธานบริษัท ที่มองว่าราคา Ethereum มีโอกาสพุ่งไปถึง 12,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
BitMine ทุ่ม 417 ล้านดอลลาร์ เข้าซื้อ ETH ครั้งใหญ่
จากข้อมูลของ Lookonchain ที่อ้างอิงจาก Arkham พบว่า BitMine ได้เข้าซื้อ Ethereum จำนวน 104,336 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 417 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม
การทำธุรกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นผ่าน 7 ธุรกรรมจาก 2 วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Kraken และ BitGo โดยมีการโอนไปยัง 3 วอลเล็ตใหม่ที่คาดว่าเป็นของ BitMine แม้ว่าทางบริษัทจะยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการก็ตาม
การเข้าซื้อล่าสุดนี้ ทำให้ปัจจุบัน BitMine ถือครอง Ethereum รวมแล้วประมาณ 3.03 ล้านเหรียญ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 12.2 พันล้านดอลลาร์ การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทที่ต้องการสะสม ETH ให้ได้ถึง 5% ของอุปทานทั้งหมดในตลาด
Tom Lee ชี้เป้า! ราคา Ethereum มีลุ้นแตะ $12,000 สิ้นปี
Tom Lee ประธานบริษัท BitMine และนักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง ยังคงแสดงมุมมองเชิงบวกต่อ Ethereum อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเขาได้ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ว่า ราคา ETH อาจพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 10,000 – 12,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
Lee เน้นย้ำว่าการปรับตัวขึ้นของราคาในครั้งนี้จะเป็น “การค้นพบราคาที่แท้จริง (true price discovery)” ไม่ใช่เป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเครือข่าย Ethereum
มุมมองของเขาได้รับการจับตามองอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุน เนื่องจาก BitMine เองก็มีการเข้าซื้อ ETH อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้บริษัทเคยใช้เงินกว่า 827 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Ether ในช่วงที่ตลาดปรับฐานอย่างรุนแรงมาแล้ว
กลยุทธ์สะสม ETH ของ BitMine ท่ามกลางความคาดหวังของตลาด
การเข้าซื้อ Ethereum อย่างต่อเนื่องของ BitMine สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทขนาดใหญ่ ที่มองว่า Ethereum เป็นสินทรัพย์สำรองที่มีศักยภาพในการเติบโตและกระจายความเสี่ยง
ปัจจัยมหภาคหลายอย่างอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาคริปโตปรับตัวขึ้น รวมถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) การยอมรับจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น และกฎระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้น
แม้ว่าล่าสุดราคา ETH จะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ (ลดลง 2.55%) แต่ในภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมา ราคาได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วเกือบ 55% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งในตลาด การเคลื่อนไหวของ BitMine จึงเป็นสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตา
