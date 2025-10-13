Grok AI คาดการณ์ราคา Dogecoin จ่อพุ่ง 500% สู่เป้า $1.30
หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ได้ออกมาโพสต์แสดงท่าทีที่ดูประนีประนอมต่อจีน Dogecoin ก็ได้ฟื้นตัวได้อย่างน่าประทับใจสู่ระดับ 0.20 ดอลลาร์
ล่าสุด Grok AI ได้ออกมาวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา Dogecoin โดยชี้ว่าราคาอาจพุ่งทะยานสูงถึง 500% สร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนอีกครั้ง
Grok วิเคราะห์ราคา Dogecoin ชี้เป้าพุ่งแรง 500%!
Grok ได้ชี้ให้เห็นสัญญาณกระทิงของ Dogecoin โดยกราฟได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนทะลุกรอบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ออกมาได้สำเร็จในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้มีการกลับลงมาทดสอบแนวต้านเดิมที่เพิ่งทะลุผ่านไป ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดี
แม้ว่าการดิ่งลงของตลาดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 ได้สร้างความปั่นป่วน แต่ราคา Dogecoin ก็สามารถกลับมายืนเหนือแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมได้อีกครั้ง
ตามการวิเคราะห์ของ Grok หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง เป้าหมายราคาถัดไปอาจอยู่ที่ราว 1.30 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการปรับขึ้นกว่า 500% จากระดับปัจจุบัน
ทั้งนี้ การคาดการณ์ราคา Dogecoin ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับความสามารถของเหรียญในการผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 0.79 ดอลลาร์ให้ได้ก่อนถึงจะมีโอกาสไปถึงเป้าหมายดังกล่าว
ปัจจัยเบื้องหลังการฟื้นตัวของ Dogecoin และผลกระทบจากทรัมป์
ตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีศุลกากรกับจีน 100% ส่งผลให้ราคา Dogecoin ร่วงลงเกือบ 60% ในวันศุกร์ แต่เหรียญก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วและปิดตลาดวันนั้นโดยลดลงเพียง 22% เท่านั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ราคาปิดของ Dogecoin ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยก่อนหน้านี้ แนวรับเดียวกันนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นกว่า 100% ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2025 การทดสอบแนวรับที่สำเร็จในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญสำหรับอนาคตของเหรียญ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://bitcoinist.com/grok-dogecoin-price-prediction-after-market-crash-as-maxi-doge-raises-3-5m/
Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่เกาะกระแส Dogecoin
การฟื้นตัวของ Dogecoin อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของกระแส Meme Coin ครั้งใหม่ และ Maxi Doge ($MAXI) ก็เป็นหนึ่งในเหรียญใหม่ที่น่าจับตาที่สุดในเวลานี้ โดย Maxi Doge ถูกวางตำแหน่งให้เป็นคู่ปรับของ Dogecoin ที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตแบบ 1000x สำหรับนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพ
แผนการของ Maxi Doge คือการสร้างกระแสไวรัล โดยทีมพัฒนาได้จัดสรรโทเค็นมากถึง 40% จากอุปทานทั้งหมดสำหรับการตลาดโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง แคมเปญโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระแสความสนใจในวงกว้าง
นอกจากนี้ Maxi Doge ยังมุ่งสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ถือเหรียญโดยเฉพาะ เช่น อีเวนต์เทรดรายสัปดาห์ และรางวัลสำหรับผู้ติดอันดับบน Leaderboard ยิ่งไปกว่านั้น โปรเจกต์ยังมีแผนที่จะนำเหรียญขึ้นบนกระดานเทรดที่มีฟังก์ชันการเทรดแบบ Futures เพื่อเอาใจนักเทรดสาย Leverage
ปัจจุบัน Maxi Doge อยู่ในช่วง Presale และสามารถระดมทุนจากนักลงทุนไปแล้วกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ โดยราคา ณ ตอนนี้อยู่ที่ 0.0002625 ดอลลาร์ต่อโทเค็น
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม