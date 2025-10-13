BTC $115,232.79 0.72%
ETH $4,225.71 2.01%
SOL $205.90 4.91%
PEPE $0.0000079 3.44%
SHIB $0.000011 2.83%
BNB $1,267.71 -2.36%
DOGE $0.21 1.95%
XRP $2.61 2.18%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Grok AI คาดการณ์ราคา Dogecoin จ่อพุ่ง 500% สู่เป้า $1.30

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ได้ออกมาโพสต์แสดงท่าทีที่ดูประนีประนอมต่อจีน Dogecoin ก็ได้ฟื้นตัวได้อย่างน่าประทับใจสู่ระดับ 0.20 ดอลลาร์

ล่าสุด Grok AI ได้ออกมาวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา Dogecoin โดยชี้ว่าราคาอาจพุ่งทะยานสูงถึง 500% สร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนอีกครั้ง

Grok วิเคราะห์ราคา Dogecoin ชี้เป้าพุ่งแรง 500%!

Grok ได้ชี้ให้เห็นสัญญาณกระทิงของ Dogecoin โดยกราฟได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนทะลุกรอบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ออกมาได้สำเร็จในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้มีการกลับลงมาทดสอบแนวต้านเดิมที่เพิ่งทะลุผ่านไป ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดี

แม้ว่าการดิ่งลงของตลาดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 ได้สร้างความปั่นป่วน แต่ราคา Dogecoin ก็สามารถกลับมายืนเหนือแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมได้อีกครั้ง

ตามการวิเคราะห์ของ Grok หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง เป้าหมายราคาถัดไปอาจอยู่ที่ราว 1.30 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการปรับขึ้นกว่า 500% จากระดับปัจจุบัน

ทั้งนี้ การคาดการณ์ราคา Dogecoin ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับความสามารถของเหรียญในการผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 0.79 ดอลลาร์ให้ได้ก่อนถึงจะมีโอกาสไปถึงเป้าหมายดังกล่าว

ปัจจัยเบื้องหลังการฟื้นตัวของ Dogecoin และผลกระทบจากทรัมป์

ตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีศุลกากรกับจีน 100% ส่งผลให้ราคา Dogecoin ร่วงลงเกือบ 60% ในวันศุกร์ แต่เหรียญก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วและปิดตลาดวันนั้นโดยลดลงเพียง 22% เท่านั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ราคาปิดของ Dogecoin ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยก่อนหน้านี้ แนวรับเดียวกันนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นกว่า 100% ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2025 การทดสอบแนวรับที่สำเร็จในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญสำหรับอนาคตของเหรียญ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bitcoinist.com/grok-dogecoin-price-prediction-after-market-crash-as-maxi-doge-raises-3-5m/

Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่เกาะกระแส Dogecoin

การฟื้นตัวของ Dogecoin อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของกระแส Meme Coin ครั้งใหม่ และ Maxi Doge ($MAXI) ก็เป็นหนึ่งในเหรียญใหม่ที่น่าจับตาที่สุดในเวลานี้ โดย Maxi Doge ถูกวางตำแหน่งให้เป็นคู่ปรับของ Dogecoin ที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตแบบ 1000x สำหรับนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพ

แผนการของ Maxi Doge คือการสร้างกระแสไวรัล โดยทีมพัฒนาได้จัดสรรโทเค็นมากถึง 40% จากอุปทานทั้งหมดสำหรับการตลาดโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง แคมเปญโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระแสความสนใจในวงกว้าง

นอกจากนี้ Maxi Doge ยังมุ่งสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ถือเหรียญโดยเฉพาะ เช่น อีเวนต์เทรดรายสัปดาห์ และรางวัลสำหรับผู้ติดอันดับบน Leaderboard ยิ่งไปกว่านั้น โปรเจกต์ยังมีแผนที่จะนำเหรียญขึ้นบนกระดานเทรดที่มีฟังก์ชันการเทรดแบบ Futures เพื่อเอาใจนักเทรดสาย Leverage

ปัจจุบัน Maxi Doge อยู่ในช่วง Presale และสามารถระดมทุนจากนักลงทุนไปแล้วกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ โดยราคา ณ ตอนนี้อยู่ที่ 0.0002625 ดอลลาร์ต่อโทเค็น

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,132,242,906,312
-7.88
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ตลาดชอร์ตแตก! Dogecoin ดีดแรง 13% รับข่าวดีเข้า NASDAQ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-14 01:52:24
ข่าว Dogecoin
ชุมชน Dogecoin เฮ! House of Doge เข้าเทรด Nasdaq ดันราคาพุ่ง 10%
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-14 00:32:30
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า