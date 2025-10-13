BTC $114,982.71 3.69%
อิหยังวะมาก? Bitcoin ดีดตัวหลังทรัมป์ส่งซิกบอก "ทุกอย่างจะโอเค"

Bitcoin Donald Trump
bitcoin

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเผชิญความผันผวนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ โดยราคา Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นว่า 3% เข้าใกล้ระดับ 115,000 ดอลลาร์

การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงท่าทีที่ผ่อนคลายลงต่อประเทศจีน ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนและส่งผลให้ตลาดคริปโตดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทรัมป์ส่งซิกผ่อนคลายดันราคา Bitcoin ฟื้นตัว

หลังจากที่ตลาดคริปโตร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 สถานการณ์ก็พลิกกลับอย่างรวดเร็วในคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2025 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากข้อความของโดนัลด์ ทรัมป์บน Truth Social ที่มีเนื้อหาในเชิงประนีประนอมต่อจีน

ทรัมป์ระบุว่า “ไม่ต้องกังวลเรื่องจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อย! ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ที่ผมเคารพอย่างสูงแค่มีช่วงเวลาที่แย่ เขาไม่ต้องการให้ประเทศของเขาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สหรัฐฯ ต้องการช่วยจีน ไม่ใช่ทำร้ายจีน”

ขอบคุณรูปภาพจาก https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

ข้อความดังกล่าวถูกตีความโดยนักลงทุนว่าเป็นความตั้งใจของทรัมป์ที่จะลดความตึงเครียดทางการเมืองหลังจากที่ตลาดเกิดการเทขายอย่างหนัก

นักวิเคราะห์หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาของการประกาศ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงปลายวันศุกร์ที่ตลาดหุ้น Wall Street ปิดทำการไปแล้ว ทำให้ตลาดคริปโตที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงได้รับผลกระทบเชิงบวกก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์

วิเคราะห์ราคา Bitcoin และ Ethereum หลังตลาดฟื้นตัว

การเปลี่ยนแปลงท่าทีของทรัมป์ส่งผลบวกต่อตลาดในทันที โดยราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเข้าใกล้เป้าหมายที่ 115,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่น่าประทับใจ

ในขณะเดียวกัน Ethereum ก็สามารถกลับมายืนเหนือระดับราคาสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของทั้ง 2 เหรียญหลักนี้ส่งสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มกลับคืนมา และอาจทำให้ตลาดหุ้นในวันจันทร์เปิดตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ

ตลาดคาดการณ์: โอกาสเก็บภาษีจีนลดฮวบเหลือเพียง 8%

ข้อมูลจาก Polymarket ได้เปิดเผยว่าผู้เล่นเดิมพันว่าโอกาสที่ทรัมป์จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025 ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 28% มาอยู่ที่เพียง 12% เท่านั้น

ขอบคุณรูปภาพจาก https://polymarket.com/event/100-tariff-on-china-in-effect-by-november-1

ตัวเลขที่ลดลงอย่างฮวบฮาบนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ข้อความบน Truth Social ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่มองว่าวาทะที่แข็งกร้าวของทรัมป์เป็นเพียงการขู่หรือกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง

การลดลงของความเสี่ยงนี้เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และเหรียญอื่น ๆ

ตลาดคริปโต: สนามทดสอบแรงกระแทกทางการเมือง?

เหตุการณ์ความผันผวนในช่วงสุดสัปดาห์ได้เน้นย้ำบทบาทของตลาดคริปโตในฐานะ “ด่านหน้า” ที่ดูดซับแรงกระแทกจากข่าวสารทางการเมืองที่เกิดขึ้นกะทันหันเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นตลาดที่ไม่มีวันหยุด ทำให้เป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดในการสร้างความตื่นตระหนกเพื่อล้างพอร์ตของผู้เล่นที่ใช้ Leverage ก่อนที่ตลาดการเงินดั้งเดิมจะเปิดทำการในสัปดาห์ถัดไป

เมิร์ต มุมทาซ (Mert Mumtaz) CEO ของ Helius Labs กล่าวว่า “ตลาดคริปโตเปรียบเสมือนตัวทำนายอารมณ์ของทรัมป์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์”

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือการวางแผนไว้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงละครทางการเมืองได้เข้ามามีบทบาทกับโลกของคริปโตเป็นอย่างมาก

