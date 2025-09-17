BTC $115,675.43 -0.83%
Michael Saylor ดันสหรัฐถือ Bitcoin 1 ล้านเหรียญ ภายใต้แผนคลังสำรองสู้เงินเฟ้ออย่างเป็นระบบ

อัปเดตล่าสุด: 
Michael Saylor ถือ Bitcoin หน้ารัฐสภาสหรัฐกับคลังสำรอง

Michael Saylor ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท MicroStrategy ยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ผลักดันการยกระดับ Bitcoin สู่การเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ เขากำลังเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง “Strategic Bitcoin Reserve” หรือคลังสำรอง Bitcoin แห่งชาติ โดยในกรอบเวลา 5 ปี สหรัฐควรถือครองให้ได้มากถึง 1 ล้าน BTC ผ่านกฎหมายที่เรียกว่า BITCOIN Act

จุดสำคัญของข้อเสนอนี้คือเงินทุนที่จะใช้มาจากผลกำไรของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไม่ใช่จากภาษีประชาชน สะท้อนถึงแนวคิดการใช้ Bitcoin เป็นเกราะป้องกันเงินเฟ้อในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางรายยังคงกังวลกับภาวะตลาดที่อ่อนไหว โดยมีการเตือนว่า Bitcoin เสี่ยงเจอ Long Squeeze ก่อนประชุม Fed ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจกดดันความเชื่อมั่นชั่วคราวได้

Bitcoin ในฐานะทองคำดิจิทัล

การเปรียบเทียบ Bitcoin กับทองคำยังคงถูกพูดถึงเสมอ เนื่องจากจำนวนเหรียญที่ถูกจำกัดไว้เพียง 21 ล้าน BTC ทำให้มันมีคุณสมบัติคล้าย “สินทรัพย์หายาก” เซย์เลอร์เชื่อมั่นว่า Bitcoin มีศักยภาพเติบโตสู่มูลค่าตลาดรวม 200 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2045 หากได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างจริงจัง

เขามองว่า Bitcoin อาจเป็นตัวช่วยกู้เสถียรภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในยุคที่ดอลลาร์อ่อนค่าและเงินเฟ้อสูง ขณะเดียวกัน Coinbase รายงานว่าในไตรมาส 3 ปี 2025 ปริมาณการถือครอง Bitcoin ของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นกว่า 15% ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่ยังแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตลาดก็ยังผันผวน เช่นมีข่าวว่า วาฬเทขาย Bitcoin แต่ ETF เข้าช้อนซื้อ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือครองในตลาด

ความเสี่ยงและข้อกังวล

แม้ Bitcoin จะถูกยกย่องว่าเป็น “ผู้ชนะ” ของตลาดคริปโตในระยะยาว แต่ความผันผวนก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่นักลงทุนไม่อาจละเลย การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงทำให้หลายฝ่ายยังไม่กล้าให้มันเป็นสินทรัพย์หลักที่มั่นคงเหมือนทองคำหรือพันธบัตร

นอกจากนี้ การขุด Bitcoin ยังใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 150 TWh ต่อปี หากสหรัฐฯ เดินหน้าสะสม Bitcoin ตามแผน พลังงานที่ต้องใช้จะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 20% ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจำนวนไม่น้อยยังมองว่า BTC เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต

