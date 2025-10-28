Bitcoin มีลุ้น! ข่าวดีลการค้า Trump ดันราคาจ่อทะลุ $117,600
Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสุดสัปดาห์ โดยทะยานขึ้นเกือบ 1.40% ใน 24 ชั่วโมงแตะ 115,185 ดอลลาร์แรงหนุนหลักมาจากความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นหลังมีรายงานความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อตกลงสำคัญในการประชุม APEC ที่กำลังจะมาถึง
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ที่น่าจับตา ยังมีข่าวใหญ่จาก Mt. Gox ที่ประกาศเลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกครั้ง และคดีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ XRP ในประเทศอินเดีย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เจาะลึกปัจจัยหนุนราคา Bitcoin: สัญญาณบวกจากดีลการค้าสหรัฐฯ-จีน
ความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และจีนได้บรรลุ “กรอบข้อตกลง” ทางการค้าในระหว่างการเจรจาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข่าวดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามภาษีที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยคาดว่าข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอด APEC ที่เกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ ระงับการขึ้นภาษี 100% ต่อสินค้าจีน และชะลอการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน
นายสก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนได้ตกลงที่จะเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตร รวมถึงถั่วเหลือง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน
ด้านนายเฮอ ลีเฟิง (He Lifeng) รองนายกรัฐมนตรีจีน ก็ได้แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ “ฉันทามติพื้นฐาน” และจะดำเนินการสรุปรายละเอียดในเร็ว ๆ นี้
ปัจจัยบวกนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ในเอเชียปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมักจะส่งผลทางอ้อมมาถึงแนวโน้มราคา Bitcoin ที่มักจะเคลื่อนไหวตามความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจมหภาคเช่นกัน
การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้งผิง (Xi Jinping) ในสัปดาห์นี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดคาดหวังความคืบหน้าในการลดกำแพงภาษีและข้อจำกัดทางเทคโนโลยี
การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้านี้อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก และส่งผลดีต่อราคา Bitcoin ในระยะสั้น
วิเคราะห์กราฟราคา Bitcoin: ลุ้นฝ่าแนวต้านสำคัญ 117,600 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค ราคา Bitcoin กำลังเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 117,600 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนแนวต้านแบบจุดยอด 2 จุดและยังตรงกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ซึ่งในอดีตมักเป็นจุดกลับตัวที่แข็งแกร่ง การทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้จึงเป็นสัญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทิศทางราคาในอนาคต
รูปแบบแท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการลังเลของตลาดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และ 50 วัน ที่ 112,400 ดอลลาร์ได้ตัดกันเป็นสัญญาณบวกซึ่งยืนยันถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น
ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 55 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นต่อได้อีกก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน หาก Bitcoin สามารถทะลุแนวต้าน 117,600 ดอลลาร์ไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 120,500 ดอลลาร์และ124,100 ดอลลาร์
แต่หากไม่สามารถผ่านไปได้ อาจเกิดการย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับที่ 112,200 ดอลลาร์หรือ 108,600 ดอลลาร์
โดยภาพรวมแล้ว แม้ราคา Bitcoin ในปัจจุบันดูทรงตัวเหมือนตลาดกำลังรอผลการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่โครงสร้างราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
นักลงทุนควรจับตาดูแรงซื้อขายบริเวณแนวต้านสำคัญนี้อย่างใกล้ชิด
ข่าวใหญ่ Mt. Gox! เลื่อนจ่ายหนี้อีกครั้งถึงปี 2026
มหากาพย์ของ Mt. Gox อดีตกระดานเทรด Bitcoin ที่ล่มสลายไปแล้วได้มีบทใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง หลังผู้ดูแลสินทรัพย์ประกาศเลื่อนกำหนดการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ออกไปจากเดิมวันที่ 31 ตุลาคม 2025 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2026
การประกาศนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนถึงกำหนดเส้นตายเดิม ทำให้การรอคอยที่ยาวนานกว่าทศวรรษของผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องยืดเยื้อต่อไป
ผู้ดูแลการฟื้นฟูกิจการให้เหตุผลว่า การขยายเวลาดังกล่าวจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับการชำระหนี้อย่างทั่วถึงและสมเหตุสมผลที่สุด แม้ว่าการชำระหนี้ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ Mt. Gox เคยเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 70% ก่อนจะล่มสลายในปี 2014 หลังเปิดเผยว่าสูญเสีย Bitcoin ไปกว่า 850,000 BTC จากการแฮกครั้งใหญ่
ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ระบุว่าปัจจุบัน Mt. Gox ยังคงถือครอง Bitcoin อยู่ประมาณ 34,690 BTC คิดเป็นมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงกว่า 75% จาก 142,000 BTC ที่ถือครองในช่วงกลางปี 2024
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าความกังวลเรื่องแรงเทขายจากเจ้าหนี้อาจไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะยาวหรือสถาบัน ซึ่งไม่น่าจะเทขายสินทรัพย์ในทันทีที่ได้รับคืน
จับตา 2 เหรียญเด่น: XRP ชนะคดี และ Bitcoin Hyper บน Solana
ในขณะเดียวกัน ศาลสูงมัทราสในอินเดียได้มีคำตัดสินที่น่าสนใจ โดยให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ผู้ถือเหรียญ XRP ในข้อพิพาทกับกระดานเทรด WazirX
ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ WazirX นำเหรียญ XRP จำนวน 3,532 XRP (มูลค่าประมาณ 9,400 ดอลลาร์) ของผู้ใช้งานไปชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์แฮกมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ โดยศาลให้เหตุผลว่า XRP เป็นสินทรัพย์คนละประเภทกับโทเค็น ERC-20 ที่ถูกขโมยไป และยืนยันว่าคริปโทเคอร์เรนซีมีสถานะเป็น “ทรัพย์สิน” ที่สามารถครอบครองได้
นอกจากข่าวของ XRP แล้ว ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากโปรเจกต์ใหม่ชื่อ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ที่นำเสนอตัวเองในฐานะ Layer-2 ของ Bitcoin ที่ทำงานบน Solana Virtual Machine โดยมีเป้าหมายเพื่อผสานความมั่นคงของ Bitcoin เข้ากับความเร็วและประสิทธิภาพของ Solana เพื่อรองรับ Smart Contract, dApps และแม้กระทั่งเหรียญมีม
โปรเจกต์นี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 25 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่พยายามเชื่อมโยงระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด 2 ระบบในโลกคริปโตเข้าด้วยกัน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/bitcoin-price-prediction-bitcoin-shines-with-weekend-pump-on-china-trade-deal-expectations-is-btc-about-to-hit-130k-this-week/