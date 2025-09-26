วิเคราะห์โอกาส Bitcoin พุ่งสูงถึง 200,000 ดอลลาร์ ปี 2026 แม้ราคาปัจจุบันยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง
แม้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin จะเผชิญแรงกดดันและปรับฐานลงเกือบ 6% แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และนักเขียนสายคริปโตอย่าง Timothy Peterson ยังคงมองในแง่บวกต่อทิศทางของเหรียญอันดับหนึ่งของโลก โดยเขามองว่า Bitcoin ยืนอยู่ที่ปากเหว แต่หากสามารถผ่านจุดเสี่ยงนี้ไปได้ ความเป็นไปได้ที่จะสร้างจุดสูงสุดใหม่ก็ยังเปิดกว้าง
Peterson เชื่อว่ามีความน่าจะเป็นอย่างน้อย 50% ที่ราคาของ Bitcoin จะไต่ขึ้นไปแตะระดับ 200,000 ดอลลาร์ภายในเดือนมิถุนายน 2026 เขาได้เผยแพร่การวิเคราะห์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
การคาดการณ์เชิงบวกสำหรับราคา Bitcoin
แนวโน้มที่สดใสของ Peterson มาจากการวิเคราะห์ “Median Bitcoin Yearly Price Path” ซึ่งสะท้อนว่าช่วงเดือนตุลาคมมักเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นที่จะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีถัดมา หาก Bitcoin เดินตามกรอบนี้จริง ราคาจะต้องเพิ่มเฉลี่ยราว 7% ต่อเดือน หรือเทียบเท่า 120% ต่อปี
นอกจากนี้ เขายังประเมินว่า มีความเป็นไปได้มากกว่า 50% ที่ Bitcoin จะสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้ และยังได้วาดภาพเส้นทางราคาสองกรณี ได้แก่ กรณีแรกพุ่งขึ้นแตะ 240,000 ดอลลาร์ และอีกกรณีที่ระมัดระวังกว่าคือประมาณ 160,000 ดอลลาร์
แม้ว่าตลาดคริปโตจะยังมีความไม่แน่นอนสูง แต่สัญญาณเหล่านี้ชี้ว่าเส้นทางในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปี 2026 อาจเต็มไปด้วยการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 การติดตามพัฒนาการของ Bitcoin ถือเป็นกุญแจสำคัญ เพราะมักเป็นตัวกำหนดทิศทางโดยรวมของตลาด
นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและความผันผวน
ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทั้ง Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP และ Solana (SOL) ต่างอ่อนตัวลงจากแรงกดดันของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ นักลงทุนหันไปให้ความสำคัญกับตัวเลข Personal Consumption Expenditure (PCE) ซึ่งเป็นดัชนีเงินเฟ้อที่ Fed ใช้ประกอบการตัดสินใจนโยบายการเงินโดยตรง
หากอัตราดอกเบี้ยถูกปรับลดต่อไป สินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างพันธบัตรและหุ้นอาจให้อัตราผลตอบแทนลดลง ส่งผลให้เงินทุนบางส่วนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Thumzup เดินหน้าสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาย่อตัว
ก่อนหน้านี้ตลาดเพิ่งเผชิญแรงขายหนักที่สุดของปี นักลงทุนจำนวนมากจำเป็นต้องปิดสถานะ Long หลัง Fed ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% ทำให้เกิดการเทขายต่อเนื่อง ทั้งนี้ Maja Vujinovic ซีอีโอของ FG Nexus อธิบายว่า การร่วงลงดังกล่าวไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอ แต่เกิดจากการใช้ Leverage ที่มากเกินไปจนทำให้เมื่อ Bitcoin ปรับฐาน ก็ส่งผลให้ ETH และ Altcoin โดนแรงขายตามไปด้วย
แรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันและแนวโน้มระยะยาว
ในอีกด้านหนึ่ง ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่า Capital Group เข้าถือหุ้นบริษัท Bitcoin ญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล แม้จะอยู่ท่ามกลางความผันผวนก็ตาม
แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะสร้างความกังวลต่อนักลงทุนบางส่วน แต่หากมองในมุมประวัติศาสตร์ “Leverage Wash” หรือการล้างสถานะเก็งกำไร มักเป็นการเปิดทางให้ตลาดกลับมามีพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้น และหากการคาดการณ์ของ Peterson เป็นจริง การเดินทางของ Bitcoin จากระดับปัจจุบันไปสู่ 200,000 ดอลลาร์ อาจกลายเป็นหนึ่งในเส้นทางการลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในทศวรรษนี้
Bitcoin Hyper สร้างทางเลือกใหม่ให้ BTC
การคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจพุ่งแตะ 200,000 ดอลลาร์ภายในปี 2026 ทำให้ตลาดจับตามองโครงการที่ช่วยต่อยอดศักยภาพของ Bitcoin โดยตรง ซึ่ง Bitcoin Hyper (HYPER) ถือเป็น Layer-2 ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความเร็วและค่าธรรมเนียมของเครือข่ายหลัก ขณะเดียวกันความนิยมของ เหรียญมีมใหม่ ยังตอกย้ำว่าโครงการที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์และใช้งานได้จริงมีโอกาสดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก
ด้วยโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย Solana Virtual Machine และระบบ Canonical Bridge ทำให้ Bitcoin Hyper สามารถนำ Bitcoin เข้าสู่โลกของ DeFi, NFT และ DAO ได้เต็มรูปแบบ นักลงทุนมองว่าโปรเจกต์นี้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา โดยเฉพาะเมื่อระดมทุนไปแล้วกว่า 18.2 ล้านดอลลาร์ และยังเปิดโอกาสให้นำโทเค็นมาสตากเพื่อรับผลตอบแทนสูงตั้งแต่ช่วง Presale
เมื่อพิจารณาว่าตลาดคริปโตอาจก้าวสู่รอบกระทิงใหม่ตามการคาดการณ์ ผู้ที่ต้องการลงทุนในโครงการที่มีโอกาสเติบโตระยะยาวกำลังหันมาพิจารณา ซื้อ Bitcoin Hyper จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและโรดแมปที่ชัดเจน ทำให้โปรเจ็กต์นี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงหากราคา Bitcoin กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นไปยัง Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม