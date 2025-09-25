ยักษ์ใหญ่ส่งซิก! Capital Group เข้าถือหุ้นบริษัท Bitcoin ญี่ปุ่น
Bitcoin กำลังได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ หลังจาก Capital Group บริษัทจัดการสินทรัพย์มูลค่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ เข้าซื้อหุ้น 11.45% ใน Metaplanet Inc. จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่เดินหน้าสะสม BTC อย่างจริงจัง
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่ากระแสการลงทุนสถาบันกำลังไหลเข้าสู่ BTC มากขึ้น และอาจเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้นักลงทุนทั่วโลกหันมาพิจารณาราชาคริปโตนี้อีกครั้ง
เจาะลึก Capital Group เดิมพันครั้งใหญ่ในกลยุทธ์ Bitcoin
Capital Group บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Metaplanet Inc. ในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ หลังจากเข้าซื้อหุ้นเป็นสัดส่วนถึง 11.45% ผ่านทางบริษัทย่อย Capital Research and Management Company
การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ และเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าสถาบันการเงินระดับโลกกำลังมองหาช่องทางการลงทุนใน BTC ผ่าน “บริษัทมหาชน”
การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นกลยุทธ์ที่คำนวณมาอย่างดีของ Capital Group ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต โดยเลือกที่จะลงทุนผ่านหุ้นของบริษัทที่ถือครอง BTC แทนการซื้อเหรียญโดยตรง
ก่อนหน้านี้ Capital Group ก็เคยสร้างพอร์ตการลงทุนในบริษัท MicroStrategy และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BTC มาแล้ว ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนที่เชื่อมโยงกับคริปโตของบริษัทเติบโตจาก 1 พันล้านดอลลาร์ เป็นกว่า 6 พันล้านดอลลาร์
Metaplanet ผู้นำกลยุทธ์คลัง BTC แห่งเอเชีย
Metaplanet ได้รับการขนานนามว่าเป็น “MicroStrategy แห่งเอเชีย” จากการดำเนินกลยุทธ์สะสม BTC ในคลังบริษัทอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทถือครอง Bitcoin มากถึง 25,555 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.71 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ถือครอง BTC มากเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งการเข้าซื้อครั้งล่าสุดของบริษัทคือการทุ่มเงิน 632 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเพิ่มอีก 5,419 เหรียญ
บริษัทได้เปลี่ยนโฉมจาก “ธุรกิจโรงแรม” ที่กำลังประสบปัญหามาสู่บริษัทด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มตัวภายใต้การนำของ CEO อย่าง Simon Gerovich
นอกจากนี้ บริษัทยังได้บุคคลสำคัญอย่าง Eric Trump เข้ามาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนทิศทางการลงทุนใน BTC โดยเฉพาะ กลยุทธ์นี้ส่งผลให้หุ้นของ Metaplanet กลายเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในญี่ปุ่นปี 2024 ด้วยผลตอบแทนจาก BTC สูงถึง 395.1% (YTD) และมีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 1,000%
เทรนด์ใหม่ขององค์กรทั่วโลกกับการถือครอง Bitcoin
การลงทุนของ Capital Group ใน Metaplanet เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในโมเดล “Corporate Bitcoin Treasury” หรือการที่บริษัทมหาชนนำ BTC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในคลัง ซึ่งเป็นโมเดลที่ MicroStrategy เป็นผู้บุกเบิก และปัจจุบันนี้มีบริษัทมหาชนกว่า 190 แห่งทั่วโลกที่ถือครอง BTC บนงบดุลของตนเอง รวมมูลค่ากว่า 1.15 แสนล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายก็เริ่มปรากฏให้เห็นเช่นกัน โดยหุ้นของ Metaplanet ปรับตัวลดลง 54% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน แม้ว่าราคา BTC จะเพิ่มขึ้น 2% ในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับหุ้นของ MicroStrategy
นักวิเคราะห์เตือนว่ายุคของการทำเงินง่ายๆ จากกลยุทธ์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าการลอกเลียนแบบเพียงอย่างเดียว เช่น การสร้างรายได้จาก Options Trading บน BTC ที่ Metaplanet กำลังทำอยู่ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
นักลงทุนรายย่อยจะ “ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี” ท่ามกลางกระแสสถาบัน
ข่าวการเข้าลงทุนของสถาบันขนาดใหญ่ทำให้คำถามที่ว่า “ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี” กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งสำหรับนักลงทุนรายย่อย โดยมีทางเลือกหลักๆ 2 ทาง คือ การลงทุนทางอ้อมและการลงทุนทางตรง
สำหรับรายย่อยที่อยากจะลงทุน BTC โดยตรง สามารถทำได้ผ่าน Exchange (เช่น Binance, Coinbase) หรือ wallet ที่เชื่อมโยงกับ Exchange อย่าง Best Wallet ก็ได้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นตั้งแต่ขึ้นตอนการซื้อไปจนถึงการจัดเก็บ
Best Wallet ($BEST) ได้รับการกล่าวถึงในฐานะกระเป๋าคริปโตที่น่าสนใจ ด้วยการระดมทุน ICO กว่า 16 ล้านดอลลาร์ สะท้อนศักยภาพการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตระดับโลก กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ non-custodial นี้ออกแบบมาให้รองรับหลายเครือข่าย ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยระดับสถาบัน ล่าสุดได้รับการรับรองจาก WalletConnect และมีผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 250,000 ราย
แอปพลิเคชัน Best Wallet รองรับทั้ง iOS และ Android และครอบคลุมเชน Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base, Tron และอีกมากมาย ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (no KYC) และได้เป็นเจ้าของ private key เองทั้งหมด แถมยังความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และระบบตรวจจับการฉ้อโกงอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลท้องถิ่นผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น การรองรับ Solana เต็มรูปแบบ, Native BTC Swaps และระบบคะแนนสะสม BW Points
Best Wallet ยังโดดเด่นด้วยการรองรับ dApp กว่า 330 โปรโตคอล และ 30 cross-chain bridges พร้อมการแจ้งเตือนเหรียญ presale เพื่อโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ก่อนใคร โดยมีโทเค็น $BEST คอยมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกพิเศษ และการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงในอนาคต เช่น Best Card สำหรับการใช้จ่ายจริง และระบบ derivatives trading ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Best Wallet เป็นมากกว่ากระเป๋าคริปโต แต่เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบวงจร
หากต้องการข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Best Wallet สามารถดูบทวิเคราะห์ Best Wallet เพื่อประเมินศักยภาพก่อนเริ่มใช้งานหรือลงทุนกับโทเค็น $BEST และติดตามข่าวสารสดใหม่ได้ทาง X และ Telegram