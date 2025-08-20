ผู้เชี่ยวชาญชี้เป้า! Bitcoin มีสิทธิ์กลับไปแตะ $124K อย่างรวดเร็ว
หลังจากราคา Bitcoin พุ่งทะยานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ที่ระดับเหนือ $124,000 ก่อนจะปรับฐานลงมาอย่างรวดเร็วกว่า $10,000 ภายในสัปดาห์เดียว ขณะนี้ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มกังวล อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดกลับมองว่านี่เป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้น และชี้ว่ามีปัจจัยสำคัญที่สามารถผลักดันให้ราคา Bitcoin กลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาด Bitcoin ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
วิเคราะห์สาเหตุการปรับฐานของ Bitcoin และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
Carolane de Palmas (แคโรแลน เดอ ปัลมาส) นักวิเคราะห์ตลาดจาก Activtrades ได้ให้ทัศนะกับทีม Cryptonews ของเราว่าการร่วงลงของราคา Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการเทขายทำกำไร (Profit-taking) ของนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการล็อกผลกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรง อย่างไรก็ตาม เธอยังเชื่อว่าความต้องการพื้นฐานของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง โดยสังเกตได้จากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ที่ยังคงทยอยเข้าสะสมอย่างต่อเนื่อง
เธอกล่าวเสริมว่า นักเทรดจำนวนมากกำลังอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์” (wait-and-see) เนื่องจากสภาวะตลาดที่ท้าทายจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และช่วงฤดูร้อนที่ตลาดมักจะเงียบเหงา แต่เธอย้ำว่า “Bitcoin ได้พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าโมเมนตัมสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วมาก” ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของ Bitcoin อาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้
ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิเคราะห์อีกท่านที่มองเห็นสัญญาณการกลับตัวในทิศทางบวก โดยมีบทวิเคราะห์ที่ชี้ว่า Bitcoin อาจถึงจุดต่ำสุดแล้วและเตรียมพุ่งแรง ตามปัจจัยมหภาคอื่นๆ
นโยบาย Fed คือตัวแปรสำคัญที่อาจชี้ชะตาราคา Bitcoin
ปัจจัยสำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้คือนโยบายการเงิน ซึ่งจะถูกจับตามองเป็นพิเศษในการประชุมสุดยอดประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง นักลงทุนทั่วโลกต่างรอฟังสัญญาณจากประธาน Fed นายเจอโรม พาวเวลล์ ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้หรือไม่ ซึ่งการตัดสินใจนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องในตลาด และแน่นอนว่ารวมถึงตลาด Bitcoin ด้วย
การแถลงการณ์ของประธาน Fed จึงเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดคริปโตจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ถ้อยแถลงของ Jerome Powell จะกำหนดทิศทางตลาด โดยตรงในระยะสั้น
แคโรแลนเชื่อว่าหาก Fed เริ่มส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง “ราคา Bitcoin ก็สามารถไต่กลับขึ้นไปเหนือ $124,000 ได้อย่างง่ายดาย” ในทางกลับกัน หาก Fed ยังคงลังเลเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากนโยบายภาษี ราคา Bitcoin ก็อาจติดอยู่ในช่วงสะสมพลังต่อไปจนกว่าจะมีปัจจัยมหภาคใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุน ดังนั้น ทิศทางของ Bitcoin ในไตรมาสหน้าจึงผูกติดอยู่กับความคาดหวังต่อนโยบายของ Fed อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อมูลล่าสุดจาก SoSoValue สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในระยะสั้น โดยกองทุน Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิสูงถึง 523 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการไหลออกครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าตลาด Bitcoin ยังคงอ่อนไหวต่อสภาวะคล่องและนโยบายการเงินอย่างมาก
อิทธิพลของ Donald Trump และความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบัน
นอกเหนือจากนโยบายของ Fed แล้ว ปัจจัยทางการเมืองอย่าง Trump ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าสนใจ ซึ่งแคโรแลน มองว่าการที่ Trump วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพาวเวลล์อย่างเปิดเผย อาจส่งผลดีต่อ Bitcoin ในทางอ้อม เพราะมันช่วยตอกย้ำคุณค่าดั้งเดิมของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆ
ในขณะเดียวกัน มุมมองจากฝั่งนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นบวกอย่างมาก Anthony Scaramucci ยังคงเป้าหมายราคา Bitcoin ไว้ที่ระหว่าง $180,000 ถึง $200,000 โดยให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า “ความต้องการซื้อ Bitcoin ในตลาดมีมากกว่าอุปทานที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลายเท่า” เขาชี้ไปที่บริษัทอย่าง Strategy และ Metaplanet ที่เข้าซื้อ Bitcoin จำนวนมากทุกสัปดาห์ ซึ่งปริมาณการซื้อนั้นสูงกว่าจำนวน Bitcoin ที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ที่ 450 BTC ต่อวันอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งต่ออนาคตของ Bitcoin ในระยะยาว
สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวโน้มเชิงบวกและต้องการเริ่มต้นลงทุน การเรียนรู้วิธีการเข้าซื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัยคือขั้นตอนแรกที่สำคัญ ซึ่งมีคู่มือ วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น ที่อธิบายไว้อย่างละเอียด
Best Wallet ($BEST) – กระเป๋า Bitcoin ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนยุคใหม่
จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาเครื่องมือที่จะช่วยจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ Best Wallet ก็คือคำตอบในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ multichain อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือ Bitcoin ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดและฟีเจอร์ที่ครบครัน
Best Wallet โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps ที่ให้คุณสลับเหรียญกับ BTC ได้โดยตรงบนเครือข่าย Bitcoin พร้อมระบบความปลอดภัยระดับสถาบันจาก Fireblocks ที่ใช้เทคโนโลยี MPC ทำให้คุณเป็นเจ้าของ Private Key อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องผ่าน KYC เหมาะสำหรับนักลงทุน Bitcoin ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการควบคุมสินทรัพย์ของตนเอง
ขณะนี้โทเค็น $BEST ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศกำลังเปิดขายในรอบ Presale และระดมทุนไปได้แล้วเกือบ 14 ล้านดอลลาร์ ผู้ถือโทเค็นจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking APY สูงถึง 124%, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale โครงการอื่นๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในแอป นี่คือโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองการณ์ไกลและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์กระเป๋าเงินแห่งอนาคต ก่อนที่ราคา Presale จะปรับขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
- เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet: https://bestwallet.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BestWalletHQ
- ช่อง Telegram: https://t.me/Best_Wallet_Announcements
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
