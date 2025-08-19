นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
ในโลกของคริปโตที่ราคาผันผวนรุนแรง นักวิเคราะห์รายหนึ่งกำลังสร้างความฮือฮาด้วยการคาดการณ์ที่ท้าทายว่าราคา Bitcoin ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเมื่อวานนี้ (18 สิงหาคม 2025) และอาจเกิดการพุ่งขึ้นครั้งสำคัญในวันที่ 23 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ Colin Talks Crypto นักวิเคราะห์ชื่อดังบน X ได้แชร์การคาดการณ์นี้โดยใช้โมเดล ‘triple confluence’ ที่นำดัชนีเศรษฐกิจมหภาคมาซ้อนทับกับกราฟราคา Bitcoin ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับทิศทางของ Bitcoin ในอนาคตอันใกล้นี้
เจาะลึกโมเดล ‘Triple Confluence’ ทำนายราคา Bitcoin แม่นยำ
โมเดลของ Colin ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป แต่เป็นการนำข้อมูลปริมาณเงิน M2 ของโลก, ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแบบผกผัน (DXY), และราคาทองคำ มาเลื่อนไปข้างหน้าเป็นเวลา 82 วัน เพื่อสร้างเป็นกราฟคาดการณ์ซ้อนทับบนกราฟราคา Bitcoin เขาอ้างว่าแนวทางนี้เผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่น่าประหลาดใจ ซึ่งสินทรัพย์ดั้งเดิมเหล่านี้สามารถบ่งชี้การเคลื่อนไหวของ Bitcoin ล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน การทดลองนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักลงทุนที่มองหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ตลาด Bitcoin
สิ่งที่ทำให้การคาดการณ์นี้น่าสนใจคือความสำเร็จในอดีตของเขา เมื่อสองสัปดาห์ก่อนในวันที่ 5 สิงหาคม เขาใช้โมเดลเดียวกันนี้ทำนายว่าราคา Bitcoin จะเกิดการเบรคเอาท์ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม ที่ผ่านมา
และผลก็เป็นไปตามคาด โดยราคา Bitcoin ได้ทะลุออกจากรูปแบบ bull flag ในวันที่ 9 สิงหาคม และพุ่งขึ้นไปกว่า 119,000 ดอลลาร์ในวันที่ 10 สิงหาคม ก่อนจะแตะ 120,000 ดอลลาร์ในวันที่ 12 สิงหาคม ชัยชนะครั้งก่อนนี้ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับการคาดการณ์ล่าสุดของเขา และจุดประกายการถกเถียงว่าดัชนีเศรษฐกิจมหภาคสามารถใช้คาดการณ์ทิศทางราคา Bitcoin ได้จริงหรือไม่
นอกเหนือจากการคาดการณ์ระยะสั้นนี้ Colin ยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฏจักรของ Bitcoin ในระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์ว่า Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคม ตามวัฏจักร 35 เดือน
จับตา 23 สิงหาคม! ปัจจัยหนุนราคา Bitcoin และความเสี่ยงที่ต้องรู้
การคาดการณ์ครั้งล่าสุด Colin ระบุว่าวันที่ 18 สิงหาคม อาจเป็นจุดต่ำสุดของราคา Bitcoin โดยเมื่อวานนี้ราคาปิดอยู่ที่ประมาณ 116,252 ดอลลาร์ หลังจากลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 114,724 ดอลลาร์ในระหว่างวัน โมเดลของ Colin ชี้ว่าอาจมีการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการประชุม Jackson Hole Economic Symposium ในวันที่ 22 สิงหาคมพอดี ซึ่งอาจมีการส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าและส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin
อย่างไรก็ตาม มีข้อแม้ที่สำคัญคือราคา Bitcoin ไม่ควรลดต่ำกว่าระดับของวันที่ 18 สิงหาคมมากนัก ซึ่งล่าสุดในวันที่ 19 สิงหาคม ราคาได้ลงไปทดสอบระดับต่ำสุดที่ 114,607 ดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่าจุดต่ำสุดของ Bitcoin มาถึงแล้วจริงหรือยัง Colin เองก็ยอมรับว่าการคาดการณ์จุดต่ำสุดนี้มีความมั่นใจน้อยกว่าการคาดการณ์ขาขึ้น เนื่องจากกราฟยังบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลในตลาดในวงกว้าง หลังจากที่ราคา Bitcoin พุ่งทะยานผ่าน 100,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2025 ก่อนจะมีการปรับฐานลงมา หากโมเดล triple confluence ของ Colin พิสูจน์ว่าแม่นยำอีกครั้ง ก็จะยิ่งตอกย้ำว่า Bitcoin เป็นตัวชี้วัดตามหลังแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นเรื่องที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนต่างจับตาดูกันว่าวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ราคา Bitcoin จะพุ่งทะยานตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
สำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในการวิเคราะห์และกำลังพิจารณาเข้าสู่ตลาด การเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
Best Wallet กระเป๋า Bitcoin ที่ดีที่สุดสำหรับตลาดกระทิงรอบใหม่
จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ที่อาจกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้น นักลงทุนจำนวนมากจึงเริ่มมองหาเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Best Wallet ($BEST) คือกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่ตอบโจทย์นี้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการรองรับ multichain เต็มรูปแบบ รวมถึง Bitcoin, Ethereum และ Solana ทำให้เป็นศูนย์กลางการจัดการพอร์ตการลงทุนที่ครบวงจร
และด้วยความสามารถในการรองรับเครือข่าย Bitcoin โดยตรงและอีกหลายเชนของ Best Wallet จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยัง เหรียญคริปโตที่มีศักยภาพในระยะยาว นอกเหนือจาก Bitcoin เพียงอย่างเดียว
กระเป๋า Best Wallet มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นอย่าง Native Bitcoin Swaps ที่ให้ผู้ใช้สามารถสลับเหรียญกับ BTC ได้โดยตรงบนเครือข่าย Bitcoin พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย MPC จาก Fireblocks ที่ช่วยลดความเสี่ยงและให้ผู้ใช้ควบคุม Private Key ได้เอง 100% โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ KYC ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน Bitcoin ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุดแอพ Best Wallet
