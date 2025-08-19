BTC $115,573.70 0.40%
อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด

3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด

ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับราชาแห่งสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับจ้องไปที่การประชุมเศรษฐกิจประจำปีที่ Jackson Hole ในอีก 3 วันข้างหน้า ซึ่งคำแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางราคา Bitcoin ในระยะสั้นว่าจะพุ่งทะยานหรือปรับฐานครั้งใหญ่ การตัดสินใจครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของ Bitcoin และตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

ทำไมคำพูดของ Jerome Powell ถึงชี้ชะตา Bitcoin ได้?

การประชุมที่ Jackson Hole ไม่ใช่แค่การรวมตัวของนักเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นเวทีที่ประธาน Fed จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาด Bitcoin ด้วยเช่นกัน คำพูดของ Jerome Powell ทุกคำจะถูกนักวิเคราะห์ตีความเพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

หาก Powell ส่งสัญญาณในเชิงผ่อนคลาย (Dovish) หรือแย้มถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรง ในทางกลับกัน หากเขายังคงท่าทีแข็งกร้าว (Hawkish) เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป อาจสร้างแรงกดดันมหาศาลและทำให้ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลง ดังนั้น ทิศทางของ Bitcoin ในช่วงปลายสัปดาห์นี้จึงขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงนี้เป็นสำคัญ

แรงกดดันจาก Trump ยังไม่ได้ผล

สถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนกว่าที่เคยเป็นมา Jerome Powell ไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% โดยล่าสุดอยู่ที่ 2.7% แต่ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองจาก Donald Trump ที่ต้องการให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ความขัดแย้งนี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดอย่างมาก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Bitcoin

อัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้การถือครองสินทรัพย์ที่ไม่สร้างผลตอบแทนอย่าง Bitcoin มีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงขึ้น นักลงทุนอาจหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า แต่หากมีการลดดอกเบี้ย จะทำให้ Bitcoin กลับมาน่าดึงดูดใจอีกครั้ง นักลงทุนจึงกำลังเฝ้ารอว่า Powell จะหาจุดสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและแรงกดดันทางการเมืองได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ Bitcoin ในลำดับถัดไป

วิเคราะห์ 2 ทิศทาง: อนาคตราคา Bitcoin จะทะยานสู่ดวงจันทร์หรือดิ่งลง?

เมื่อถึงวันศุกร์ นักลงทุน Bitcoin ทั่วโลกจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น โดยสามารถคาดการณ์ที่เป็นไปได้ออกเป็น 2 รูปแบบหลัก

  • รูปแบบแรกคือ Powell ส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย ซึ่งจะปลดปล่อยแรงซื้อมหาศาลเข้ามาในตลาด และอาจผลักดันให้ราคา Bitcoin ทะลุแนวต้านสำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • รูปแบบที่สองคือ Powell ยังคงยืนกรานในนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป ซึ่งจะทำลายความหวังของตลาดและอาจนำไปสู่การเทขายครั้งใหญ่ ทำให้ราคา Bitcoin ปรับฐานอย่างรุนแรง ขณะนี้นักวิเคราะห์ยังมีความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝ่าย สะท้อนถึงความผันผวนและความตึงเครียดในตลาดที่รอการมาถึงของคำตัดสินชะตา Bitcoin

ในขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงเสียงแตก ก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สัญญาณปริมาณเงินโลก (Global M2), ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ให้ความเห็นในเชิงบวก และคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจพุ่งแรงในวันที่ 23 สิงหาคม นี้ ตามปัจจัยมหภาคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนโยบายของ Fed ซึ่งสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เหลืออีก 3 วันของการประชุม Jackson Hole

สรุป: ชะตาของ Bitcoin แขวนบนเส้นด้าย รอสัญญาณชี้ขาดจาก Fed

ในช่วง 3 วันข้างหน้านี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตของ Bitcoin ถ้อยแถลงของ Jerome Powell ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูด แต่เป็นสัญญาณที่จะกำหนดทิศทางของตลาดทั้งหมด นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคา Bitcoin กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า และทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ Jackson Hole เพื่อรอฟังคำตัดสินชะตาครั้งนี้

สำหรับนักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น การเรียนรู้ วิธีซื้อบิทคอยน์ด้วยบัตรเครดิต ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว และควรพิจารณาเลือกใช้ กระเป๋าบิทคอยน์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม ในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณในระยะยาว

